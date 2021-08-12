На Дону вопросы материнства и детства парламентарии обсудили в формате «депутатского треугольника»

Председатель областного ЗС Александр Ищенко по видео-конференц-связи принял участие в обсуждении вопросов материнства и детства. Фото: пресс-служба ЗС РО

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко по видео-конференц-связи принял участие в обсуждении вопросов материнства и детства. В дискуссии участвовали также представители муниципальных органов власти. Депутатский блок Ростовской области в Государственной Думе представлял Виктор Водолацкий.

Предметом обсуждения стали предложения по корректировке федерального законодательства в сфере защиты интересов семей с детьми, которые по итогам встречи будут направлены на федеральный уровень.

ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В начале встречи спикер Заксобрания отметил эффективность «депутатского треугольника». Такая форма взаимодействия позволяет решать различные проблемы, с которыми сталкиваются жители райцентров и крупных городов.

- У нас в Ростовской области сложилась очень эффективная система депутатского треугольника, когда депутаты местного уровня, поселенческого и районного, городского обобщают проблемы, с которыми к ним обращаются избиратели, жители тех или иных территорий, передают свое понимание ситуации на областной уровень. Здесь мы определяем масштаб задачи. Если она региональная – ее решение ищется на областном уровне. Если задача федерального масштаба, мы готовим соответствующее обращение к Федеральному Собранию, либо к правительству России, - рассказал спикер донского парламента.

ДЕТИ - ОСНОВА ГОСУДАРСТВА

Александр Ищенко также отметил, что намеченная президентом России поддержка материнства и детства является одной из важнейших задач, которая определяет уровень развития нашей страны. Поэтому органы власти, уверен парламентарий, должны уделять и уделяют особое внимание проблемам, которые возникают в семейной сфере.

Так, регулярно дополняется пакет мер социальной поддержки многодетных семей, детей-инвалидов, сирот, оставшихся без попечения родителей.

Александр Ищенко уверен, что данные направления работы должны иметь системный и межведомственный характер, и тогда парламент сможет быстро реагировать на все вызовы и помогать гражданам, которые попали в сложную ситуацию.

В «законодательной копилке» Ростовской области уже есть немало примеров решения вопросов не только на региональном, но и на федеральном уровне. В частности, на Дону был принят закон, по которому дети-инвалиды могут вне очереди получить доступ к медпомощи в больницах. А через несколько месяцев донская инициатива вышла на федеральный уровень и была реализована.

Александр Валентинович также отметил, что именно депутаты донского парламента смогли продвинуть закон о сохранении социальных выплат тем подросткам, которые работают летом. Совет Федерации поддержал проект.

Огромная работа была проведена по вопросам обеспечения горячим бесплатным питанием школьников, в том числе детей с ограниченными возможностями.

Отметим, что донской парламент выступает за установление единого порядка обеспечения питанием детей с ограниченными возможностями здоровья для всей страны. Уже было озвучено предложение выделить из федерального бюджета средства на выплаты по питанию и для детей-инвалидов на домашнем обучении.

Еще одним ярким примером реализации депутатских инициатив по поддержке материнства и детства можно назвать уникальную программу, реализуемую в Волгодонске. Там уже ввели налоговые послабления при уплате транспортного налога родителям детей-инвалидов.

ОСОБЕННОЕ ДЕТСТВО - ОСОБЫЙ ПОДХОД

Детям с ограниченными возможностями здоровья в Ростовской области уделяют особое внимание.

В летний период подготовки к следующему учебному году депутаты донского парламента передали часть средств, выделяемых на исполнение наказов избирателей, для оснащения 13-ти ресурсных классов для школьников с расстройствами аутистического спектра.

Сейчас парламентарии намерены обратиться на федеральный уровень с предложением создать специально оборудованные классы для обучающихся детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями по всей стране.

Также депутаты считают необходимым предусмотреть возможность досрочного назначения пенсии тьюторам; установить возможность выплаты компенсации родителям ребенка с ОВЗ, обучающегося на дому; установить равные гарантии на получение детьми с ОВЗ мер социальной поддержки независимо от места, формы и уровня их обучения; предоставить дополнительные меры поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов, в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту; предусмотреть бесплатное предоставление социальной услуги по присмотру за ребенком-инвалидом для родителей в сложной жизненной ситуации; разрешить семьям с детьми использовать федеральный материнский капитал на газификацию домовладения, что станет дополнением к решению о бесплатном доведении газа до границ земельного участка.

- То, что такие решения возможны, подтверждает недавний пример. В Ростовской области на днях с визитом был первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. И во время встречи с представителем Ростовского отделения всероссийской организации родителей детей-инвалидов Кариной Мирзоевой он поддержал инициативу о том, чтобы родители могли бесплатно находиться в больнице независимо от медицинских показаний вместе со своим ребенком, когда он болеет, - сказал Александр Ищенко.

Инициатива ростовчан нашла поддержку на федеральном уровне. В конце августа этот закон будет внесен на рассмотрение в числе приоритетных.

ПОДГОТОВИЛИ ЧЕТЫРЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

После обсуждения всех инициатив, озвученных во время мероприятия, участники встречи выделили четыре системные предложения, которые должны стать приоритетными в работе депутатов Государственной Думы уже нового созыва.

- Необходимо изменить систему подачи заявлений для получения пособий семьям с детьми. Нужно распространить принцип «социального казначейства», - уверен Александр Ищенко. - Эта процедура уже работает по всей стране в виде ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет. В этом случае родителям не нужно собирать документы для получения средств: достаточно подать заявление на портале «Госуслуги».

Еще одно предложение касается разработки единого подхода учета периода доходов (либо 3, либо 12 месяцев) при назначении всех мер социальной поддержки семьям с детьми. В этом случае будет быстрее и проще установить реальные доходы нуждающихся семей. Существует немало примеров, когда семьи не могут получить социальную поддержку из-за жестких требований. От города Батайска будет составлено конкретное предложение в народную программу.

Также донские парламентарии намерены законодательно закрепить стандарты медицинского обслуживания в дошкольных образовательных учреждениях, предусмотрев ставку врача-педиатра в каждом детском саду. Это позволит оперативно следить за здоровьем детей и при необходимости оказать им помощь. Постоянное наблюдение в дошкольных учреждениях снимет нагрузку с детских больниц и поликлиник.

Кроме того, инициативных активистов из Российского движения школьников и Юнармии законодатели Ростовской области предлагают поощрять дополнительными баллами при поступлении в высшие учебные заведения.