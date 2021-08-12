Андрей Буров: «В Ростовской области впервые пройдет дистанционное электронное голосование»

Более двух миллионов дончан смогут проголосовать на участках, охваченных видеонаблюдением. Фото: АФАНАСЬЕВА Ольга

Сегодня гость радиостудии «КП — Ростов-на-Дону» - председатель Избирательной комиссии региона Андрей Буров. В своем интервью он подробно рассказал о трехдневном голосовании и роли соцсетей в выборном процессе.

ТРЕХДНЕВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – ЭТО БЕЗОПАСНО И УДОБНО

- Андрей Владимирович, одна из особенностей выборов этого года – трехдневное голосование. Эта система так хорошо себя зарекомендовала, или все-таки причина в пандемии?

- Пандемия вносит свои коррективы, и не учитывать этого нельзя. Трехдневное голосование, с одной стороны, позволяет полностью обезопасить наших избирателей, а с другой стороны, для определенной группы людей это просто удобно: не нужно планировать визит на избирательный участок именно в выходной день. Можно прийти в пятницу после работы и проголосовать.

Есть и вторая, очень важная особенность нынешних выборов. Ростовская область в этом году участвует в эксперименте, который проводит Центральная избирательная комиссия - это дистанционное электронное голосование. Мы участвуем в этом впервые, а всего в России семь субъектов выбраны для такого эксперимента. Уже сегодня могу сказать, что порядка 60 тысяч избирателей хотят воспользоваться этой услугой, есть ряд соответствующих заявлений, и, по нашим оценкам, где-то 10% от общего числа избирателей в регионе воспользуются дистанционным электронным голосованием.

- Почему многократно говорится о том, что в ходе избирательной кампании акцент будет сделан на информирование в социальных сетях? Это осознанная ставка на молодых?

- Нет никакой ставки на молодых и погони за прогрессом. Интернет, социальные сети уже давно стали частью нашей жизни. Конечно же, избирательная комиссия пришла в соцсети не потому что это модно, а прежде всего потому, что именно там находится большая часть избирателей. Они там общаются, из интернета сегодня они узнают новости, им там интересно. Поэтому мы сегодня находимся и в соцсетях, и в поисковых системах, и в онлайн кинотеатрах, и в «YouTube».

- Но классическая информационная кампания всё же присутствует?

- Конечно - в плакатах, билбордах, листовках. И даже в условиях пандемии, соблюдая все необходимые санитарные требования, мы разнесем приглашения нашим избирателям.

Избирком активно работает в интернете и в соцсетях. Фото: АФАНАСЬЕВА Ольга

80% ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОХВАТЯТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ

- Всего в регионе будет задействовано свыше 2,5 тысячи избирательных участков. Сколько из них будут оснащены средствами видеонаблюдения?

- Более тысячи. Прежде всего, это самые крупные участки области, где 700 и более избирателей.

- Как это будет работать на практике?

- Это две камеры, которые будут работать с 8 часов утра и до закрытия избирательных участков в течение трех дней. Доступ к видеонаблюдению будет у каждой партии, у каждого регионального отделения, у каждого депутата-одномандатника. Это позволит наблюдать в онлайн-режиме за тем, что происходит на участке.

Кроме того, камеры будут установлены в центре общественного наблюдения, где следить за процессом сможет каждый желающий. И, естественно, видеонаблюдение будет работать на служебном портале, который будут вести избирательные комиссии: по обращению любого избирателя, который посчитает, что его права будут нарушены, мы оперативно сможем отследить на ситуацию.

Таким образом, почти два миллиона избирателей Ростовской области смогут проголосовать на участках с онлайн-трансляцией.

- Сложнее в таком режиме работать избирательным комиссиям?

- Сложнее, потому что мы понимаем, что это большая техническая история. Но ведь она помогает, во-первых, сделать выборный процесс максимально открытым. А во-вторых, дает возможность и нам, организаторам этого процесса, развеять всевозможные фейки, цель которых – внести неразбериху и сумятицу в дни выборов.

ЖАЛОБ СТАЛО МЕНЬШЕ

- Каждая избирательная кампания – это еще и определенное количество жалоб, обращений, с которыми приходится работать. По-вашему, стали реже поступать в Избирком необоснованные обращения?

- Надо понимать, что конфликт заложен в любой избирательной кампании: есть несколько кандидатов и каждый из них пытается победить. Объективно, анализируя статистику, могу сказать, что количество жалоб уменьшилось. Это, наверное, в том числе связано и с информированием населения. В настоящий момент в областной избирком поступило всего два обращения: одно от избирателя, другое от одного из кандидатов. По ним мы дали необходимые разъяснения. Но я думаю, что август и сентябрь – это самая жарка пора с точки зрения проведения агитационной кампании, и количество жалоб увеличится.

- Андрей Владимирович, можно сказать, что Избирком всегда ожидает новые ходы от постоянных критиков выборного процесса?

- Мы к ним готовимся. Ни одна избирательная кампания на моей памяти не проходила без подобных сюрпризов. Мы всегда надеемся, что ничего этого не произойдет, но когда такое случается, система избирательных комиссий всегда готова. Разработаны различные алгоритмы нашего поведения при нестандартных, так скажем, ситуациях.

- Как долго вообще приходится работать с критическими обращениями?

- Здесь все просто. Есть федеральный закон и он устанавливает нам максимальный срок ответа на обращение в течение пяти дней. Если это дни голосования, то мы отвечаем немедленно, то есть в тот же день.

- И по традиции - ваши пожелания избирателям!

- Прежде всего, здоровья. Берегите себя. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы на избирательных участках вам было безопасно и комфортно. А когда будете делать свой выбор, смотрите на то, насколько программа кандидата реальна и применима к сегодняшним условиям нашей жизни.

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