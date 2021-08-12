QR-код уже не нужен? Ростовские кафе и рестораны расслабились через неделю ковидных ограничений

Код спрашивают, но не везде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще неделю назад весь Ростов-на-Дону гудел как растревоженный улей. Власти объявили: ситуация с коронавирусом не самая благоприятная, давайте-ка, господа, немного ограничим свободу действий для тех, кто не спешит прививаться. В городе по примеру столицы ввели правила для ресторанов и кафе: впускать только со справкой ПЦР или сертификатом о вакцинации. Выпускать — всех. Представителей общепита серьезно напугали: мол, поймаем на «горячем» - вернее на посетителях-нарушителях — всем придется плохо.

Но прошла неделя и к нам стали обращаться читатели, которые разводили руками: мол, пришел поесть в кафе, а меня даже маску надеть не попросили, какой уж тут QR-код. Неужели все закончилось? И тогда журналисты «КП-Ростов» отправились в свой рейд по заведениям, чтобы увидеть, реально ли все соблюдают правила или нарушителей и в самом деле так много.

А код посмотреть?

Первое заведение, в которое мы заходим, находится на ул. Пушкинской — самый центр города. Только ступаем на порог летней веранды — подбегает официантка.

- Здравствуйте, а есть ли у вас QR-код?

- Есть, - гордо сообщаю я. - Будете смотреть?

Девушка открывает телефон и наводит на мой код камеру. Ничего себе, все серьезно. Наверное, в центре проверок много — вот и боятся. Здесь, кстати, также приносят одноразовые салфетки для рук — актуально. На столиках нарисована разметка: мол, сюда не садитесь, туда садитесь. Вот только этого не соблюдают. Но ладно, не будем слишком строги.

Следующее заведение — тоже на центральной улице, но побольше. Я смело шагаю к дверям, ступаю за порог, озираюсь в поиске администратора. Никого нет — я топаю за столик. Ага, а вот и официант. У следующего посетителя он все же решает проверить QR-код. Получается, тут правила соблюдают, но, видимо, в шахматном порядке.

А вот в следующем кафе уже не так напуганы. Оно находится чуть вдалеке от прогулочного маршрута, может, дело в этом? Охранник на входе спрашивает, есть ли у меня вакцинация. Но верит на слово и в телефон не заглядывает. С другой стороны, может он и сам уже привит и такое ему вышло последствие — сразу видеть, вакцинирован ли другой человек? По биополю, видимо.

В общем, в этом заведении народу гораздо больше — видимо, окружающие уже поняли, что можно и приврать? Или же все привиты?

Я ухожу еще дальше от центра города. И вот первая рыбка.

- А код вам показать нужно? - вопрошаю у администратора популярного кафе.

- Нет, не нужно ничего, - заявляет она спокойно. Я прохожу, сажусь за стол. Вот это да! Как будто и не было ничего.

«Мне еще за официантом бегать?»

Делюсь своими открытиями на работе. Коллега улыбается:

Да у меня этот код за все время два раз спросили. А еще пару раз я за официантом сам чуть ли не бегал, чтобы сертификат показать. Странно все это, - пожимает он плечами.

Самих ростовчан ситуация устраивает, но не всех.

- Честно говоря, не понятно, как себя вести. Если есть такое правило — нужно соблюдать. Я боюсь заболеть, думала, что теперь действительно рестораны будут «безковидными». А тут вон что — как понять, я правда защищена или это только иллюзия, - грустит жительница города Татьяна.

А вот Александр наоборот восхищается смелостью рестораторов: мол, молодцы. Нельзя ограничивать свободу выбора. Вот только заболеваемость в Ростове не снижается - и это скорее печальный факт. И разобраться, были ли ограничения действенными, тоже очень сложно. Ведь остается вопрос: а их вообще кто-то соблюдал?

«Это не смелость, а глупость»

Юрист Ольга Анохина не считает поведение рестораторов смелым. Ведь наказание за несоблюдение ограничений может быть очень значительным.

- Нарушение данных правил посетителями либо заведениями является основанием для привлечения виновных лиц к административной ответственности, - подчеркнула она.

В отношении посетителей кафе все не столь страшно, и может обойтись предупреждением, успокоили нас. Есть вероятность также отделаться минимальным штрафом размером в 1 тысячу рублей. Максимальный штраф для физических лиц составит аж 30 тысяч рублей. Зависеть это будет от того, предъявил гражданин чужой код или прошел без кода.

А вот в отношении организации должны применяться более серьезные меры ответственности, отметила Анохина. ИП рискуют заплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Юридические лица расстанутся с более крупными суммами: от 100 до 300 тысяч рублей.

Если нарушение будет замечено за кафе повторно, то его могут и вовсе закрыть. Срок приостановления деятельности точки питания составит до 90 суток.

Увидел нарушение. Что делать?

Если вы волнуетесь за свое здоровье и не хотите заболеть, но увидели что кафе нарушает порядок проверки ковидных документов у граждан - то пожаловаться на факт нарушения вы можете в Департамент потребительского рынка Ростовской области.

СПРАВКА "КП"

В соответствии с постановлением правительства Ростовской области, с 4 августа текущего года кафе и рестораны могут впускать посетителей только при наличии одного из трех видов документов: медицинский документ подтверждающий факт вакцинирования от ковида, документ подтверждающий что человек переболел ковидом в последние полгода, и отрицательный результат ПЦР-теста, который выдан не позднее чем за три дня до даты его предъявления.