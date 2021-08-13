Дворцы, узкие улочки и маленький Париж: топ мест в Ростовской области, где чувствуешь себя как в Европе

В Ростовской области много красивых и интересных мест. Фото: музей Шолохова, правительство РО.

Из-за коронавируса большинство европейских стран закрыли границы, да и цены на зарубежные поездки «кусаются». Но посидеть в уютном кафе, сходить на экскурсию по дворцу и даже полюбоваться на Триумфальную арку можно и в Ростовской области. Рассказываем, куда можно съездить в выходные, если вы соскучились по европейскому шику.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КВАРТАЛ

Когда на месте квартала в Таганроге был ничем не примечательный тупиковый переулок. Сейчас же это уютная пешеходная зона, мощеная хоть и современной, но симпатичной плиткой. Здания вокруг также выполнены в нетипичном для России стиле — с острыми фронтонами крыш, башенками и узкими секциями. Европейский квартал напоминает скорее улочки Амстердама — милые кафешки, магазины с большими и светлыми витринами, стильная иллюминация.

Европейский квартал напоминает европейские улочки. Фото: правительство РО.

Развлечений для активного отдыха вы здесь не найдете. Зато можно устроить вечерний променад, заняться шопингом и, конечно, устроить фотосессию — локаций для этого достаточно.

Где находится: Таганрог, улица Петровская, 51.

Стоимость: прогуляться по кварталу можно бесплатно.

УСАДЬБА ШОЛОХОВА

Светлый двухэтажный дом в станице Вешенской выглядит как классическая дворянская усадьба — светлые стены, наличники с лепным декором, терраса с колоннами и балкон. Не менее привлекательно выглядит и территория вокруг — скромная зеленая оградка, аккуратно постриженные кусты, газон и море цветов. Дорожка от усадьбы ведет к берегу Дона.

Сохранили обстановку тех лет и внутри усадьбы — каждый предмет подлинный. В доме можно посетить и столовую, и охотничью комнату, и просторный кабинет-приемную. Но особенно интересна маленькая комната на втором этаже — здесь Шолохов написал «Поднятую целину», «Судьбу человека» и «Они сражались за родину».

Все предметы в усадьбе Шолохова подлинные. Фото: музей-заповедник Шолохова.

Где находится: станица Вешенская, улица Подтелкова, 92

Сколько стоит: билет на экскурсию в усадьбе — 300 рублей; в усадьбе и других объектах музея — 900 рублей.

ТРИУМФАЛЬНЫЕ АРКИ

Благодаря Триумфальным аркам Новочеркасск иногда называют маленьким Парижем. Глядя на них, многим сразу вспомнятся знаменитые сооружения в стиле ампир в столице Франции. И связь между ними действительно есть — арки соорудили в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

Новочеркасский вариант состоит из 12 колонн, а на его вершине красуется доспехи и оружие казаков из бронзы. Вечером Триумфаьные арки освещаются и выглядят даже эффектнее, чем днем.

Арки освещаются ночью. Фото: администрация Новочеркасска.

Где находится: арки находятся на въезде в Новочеркасск.

Сколько стоит: бесплатно.

АТАМАНСКИЙ ДВОРЕЦ

«Кусочек столичного шика» и «маленькая копия питерских особняков» — так туристы называют Атаманский дворец в Новочеркасске. И, наверное, с этим можно согласиться — облик у дворца типичен для особняков второй половины 19 века. Здание выдержано в стиле и имеет весьма строгий вид: из украшений — лишь лепные колонны и чугунная решетка на балконе.

Дворец построили как резиденцию наказного атамана Войска Донского. Здесь принимали особенно важных гостей — в разное время во дворце останавливались Александр II, Александр III и Николай II. Сейчас на первом этаже здания располагаются различные музейные экспозиции, на втором можно увидеть интерьеры парадных помещений.

Атаманский дворец - бывшая резиденция выборных атаманов. Фото: Новочеркасский музей истории донского казачества.

Где находится: Новочеркасск, улица Дворцовая, 5А.

Сколько стоит: вход — 120 рублей, посещение временной выставки — 100 рублей, интерактивные мероприятия — 150 рублей.

ЛОГА ПАРК

Ландшафтный парк в Старой станице создан в лучших европейских традициях. Здесь можно пообщаться с природой — озеро с черепашками, водопад с золотыми рыбками, живой уголок с фазанами, павлинами и белками. Парк утопает в зелени, но при этом благоустроен — газоны, клумбы, кованые арки и оградки, скамейки, скульптуры сказочных героев и животных. На территории есть даже храм, который пока закрыт для посетителей из-за ремонта.

Парк Лога - одно из самых популярных мест в Ростовской области. Фото: парк Лога.

Где находится: Старая станица, улица Большевистская, 77.

Сколько стоит: бесплатно.