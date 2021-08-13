«В наших силах сделать город чище»: в Ростове-на-Дону открыли площадку по переработке строительного мусора

Теперь ростовчанам не нужно ехать за черту города, чтобы сдать крупногабаритные строительные отходы. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В донской столице нашли способ решения проблемы с утилизацией строительных отходов. Дело в том, что еще совсем недавно для того, чтобы переработать крупногабаритные строительные отходы, их нужно было вывозить за черту города – в Аскайский, Мясниковский районы либо в Новочеркасск.

Не все горожане были готовы проделать такой путь. Из-за этого возникла проблема – появление большого количества свалочных очагов. Это не только негативно влияло на окружающую среду, но и портило внешний вид донской столицы.

ВЫХОД НАЙДЕН

- С начала года за счет бюджета мы устранили более 2 000 свалочных очагов объемом более 55 тыс. тонн. Город потратил на это свыше 60 миллионов рублей. На августовском заседании Ростовской-на-Дону городской думы на вышеуказанные цели до конца 2021 года планируется дополнительно предусмотреть еще около 50 миллионов рублей. Между тем эти деньги можно было бы пустить на другие нужды, - прокомментировал Глава Администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Однако власти города нашли выход из сложившейся ситуации.

Между муниципалитетом и «Чистым городом» достигнута договоренность о создании в Ростове пункта по приему и утилизации строительных отходов. И первого августа такой пункт был открыт в переулке 1-м Машиностроительном. Теперь любой желающий может доставить сюда строительный мусор. Его измельчат, а после отвезут на специальный полигон.

Этот объект позволит освободить от крупногабаритного строительного мусора контейнеры у жилых домов и, несомненно, улучшит экологическую обстановку в донской столице.

Отметим, что на площадке по переработке строительного мусора состоялось рабочее совещание. Его провел заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Пикалов. На встрече также присутствовали представитель «Чистого города» и общественники.

На площадке по переработке строительного мусора состоялось рабочее совещание. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

«РАССЧИТЫВАЕМ НА СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОЖАН»

- Площадки по утилизации строительного мусора есть в Аксайском районе, в хуторе Веселом Мясниковского района, в Новочеркасске. Но желающих везти туда такие отходы мало. Поэтому зачастую горожане выбрасывают их прямом рядом с контейнерными площадками, либо заказывают, так называемых, «серых возчиков», которые довозят мусор до ближайшей рощи, лесополосы, водоохранной зоны и выгружают его там. При этом в обязанности регионального оператора «Чистый город» вывоз таких отходов не входит. Собственники должны вывозить их за свой счет. Теперь им не надо далеко ехать. Рассчитываем на сознательность горожан и просим их доставлять такой мусор на специализированную площадку в переулке 1-ом Машиностроительном, - прокомментировал заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Пикалов.

Также Алексей Пикалов отметил, что пункт переработки отходов востребован жителями донской столицы.

Только за первые две недели работы было заключено около 50 договоров на переработку строительных отходов.

- Наша площадка создана для предотвращения несанкционированных свалок. Теперь мы принимаем отходы от разборки зданий, ремонта, лом бетона и кирпича. Хотим призвать жителей привозить такие отходы к нам на переработку, - рассказала заместитель директора группы компаний «Чистый город» по инвестиционному развитию Алена Устинова.

Отметим, что договоры на прием строительного мусора заключают с физическими и юридическими лицами. Стоимость приема одной тонны строительных отходов - 600 рублей.

С начала года за счет бюджета в городе устранили более 2 000 свалочных очагов объемом более 55 тыс. тонн. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

«ЭТО ТВОЙ ГОРОД»

Представители городского сообщества, также бившие тревогу по поводу складирования строительных отходов, в свою очередь, заявили, что власти их услышали. Общественники выразили уверенность, что теперь ситуация с оборотом строительных отходов в городе улучшится.

- Мы одержали с городским сообществом небольшую, но очень важную победу. Общественность просила организовать в городе пункт по приему строительных отходов, власти города нас услышали и решили этот вопрос. Оборудование закупили. Раньше ростовчанам нужно было везти такие отходы за 70 км, теперь площадка находится в черте города. Это очень удобно. И теперь уже никакие отговорки по поводу расстояния приниматься не будут, - заявляет член общественной палаты города Ростова-на-Дону, активист, общественный деятель Николай Ларин.

Он также обратил внимание, что подобные площадки для переработки мусора помогут переформатировать подход к утилизации отходов у самих жителей донской столицы. Теперь новым девизом ростовчан может стать фраза «Это твой город! Он должен быть чистым!».

- Мы увидим вокруг себя чистые улицы и дворы, соблюдая два простых правила — не мусорить самому и не бездействовать, если столкнулись с нарушением закона. Тогда город освободится от мусорных завалов возле контейнеров, - сказал активист.