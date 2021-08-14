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Общество14 августа 2021 16:00

В Ростовскую область идут ливни, из-за которых утонула Кубань

По мнению синоптиков, сильнее всего достанется южной части Ростовской области, где выпадет до полумесячной нормы осадков
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Когда бушует стихия, до некоторых домов приходится добираться на лодках. Фото: пресс-служба МЧС Ростовской области

Когда бушует стихия, до некоторых домов приходится добираться на лодках. Фото: пресс-служба МЧС Ростовской области

Юг Ростовской области накрыл мезоциклон, который до этого вызвал сильнейшие осадки в Краснодарском крае, в основном – на побережье Азовского моря. На Кубани из-за ливней возник потоп. Как отметили синоптики, с продвижением в сторону Ростова мезоциклон ослабевает, но все же на территории региона выпадет до месячной нормы осадков и к этому жителям нужно быть готовыми.

- В Ростовской области 14-15 августа в большинстве районов ожидается кратковременный дождь местами гроза, а на юге, в районе Таганрога, Азова, пригородных районов столичного центра и на границе с Краснодарским краем, в течение вечера и ночи может выпасть до месячной нормы осадков, 40-50 мм, - отметил Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета

Он отметил, что черноморский мезоциклон имеет высоту более 14 километров, и из-за этого осадков выпадает очень много. Более того, важный момент – Азовское и Черное море прогрелось из-за высоких температур до 27 градусов и более: вода сильно испаряется, а мезоциклон ее хорошо «впитывает», а затем отдает над районами, где проходит. Над побережьями Азовского моря Краснодарского края выпали 2,5-3 месячные нормы осадков, но Ростовскому региону достанется меньше - впрочем, и это довольно опасно.

В Керчи потребовалось дополнительно расчистить ливневки реки Мелек-Чесме. Фото: kerch.rk.gov.ru

В Керчи потребовалось дополнительно расчистить ливневки реки Мелек-Чесме. Фото: kerch.rk.gov.ru

- Мы уже выпустили штормовое предупреждение. Конечно, для городов даже месячная норма – это коллапс, могут не справляться ливневые канализации. Также будет сильный ветер до 20-23 метров в секунду. Не стоит в это время находиться рядом со старыми деревьями и незакрепленными конструкциями, также не стоит оставлять на таких площадках машины, - заметил эксперт.

Осадки в Ростовской области будут продолжаться до конца недели, затем к концу воскресенья циклон начнет двигаться в сторону Цимлянского водохранилища, уже ослабевая.

Стоит отметить что ливни гостят в Ростове-на-Дону уже третий день, вчера горожане жаловались на то, что вечерний дождь оказался чуть ли не тропическим ливнем: хватало пары минут, чтобы промокнуть насквозь. Также из-за массовых осадков не справляются ливневки: мы уже писали, как можно выручить из беды свою машину.

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