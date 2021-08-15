Сотни домов в Ростове останутся без света на следующей неделе

Отключения продлятся от 2 до 9 часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на будущей неделе без электроснабжения останутся сотни домов. Отключения плановые и связаны с ремонтными работами энергетиков. "КП - Ростов-на-Дону" узнал у "Донэнерго" все адреса, где не будет света. Проверьте - есть ли ваш дом в списке.

ВСЯ НЕДЕЛЯ

Все рабочие дни будущей недели, с 16 по 20 августа, с 9.00 до 17.00 света не будет по следующим адресам:

на улицах Татарская, 40–50, и 37–47; Белорусская, 129–145, Балашовская, 1–7 и 2–8, Вагулевского, 31–59 и 20–44. А также в переулках: Суржский, 13–31 и 14–36, Клязьменский, 21–33 и 24–30, Вагонный, 2–12 и 3–19; Моторный, 1–11 и 2–6.

ПОНЕДЕЛЬНИК

16 августа, с 9.00 до 16.00, будет обесточен рынок на площади 2-й Пятилетки.

С 09.00 до 17.00 света не будет в переулке Конотопский, 1–5, по улицам Вяземцева, 50, 52, 52а, Краснокурсантская, 1–45, Пирогова, 59–107 и 64–118, Фурмановская, 2–50 и 1–43, Евдокимова, 2–66 и 3–33, Бодрая, 21–73, 91 и 30–88, Инженерная, 16, и в переулках Бориславский, 21–41 и 14–58, Краснокамский, 1–25 и 2–24, Ткацкий, 1–33 и 2–28, Грибной, Ликбезовский, 17–37 и 20–42, Неверовский, 1–27 и 2–30, Пригородный, 1–27 и 2–28, Солнечный, 1–23 и 2–22, Оренбургский, 63–109 и 64–114, Радиаторный, 9.

С 9.00 до 18.00 будет прекращена подача электроэнергии в переулках Полесский, 1–37 и 2–20, Второй переулок, 87–131 и 72–134, Андижанский, 1–33, Верхоянский, Пятигорский, 3–13 и 2–10, 11–29, на улицах Дранко, 1–15 и 2–20, Белгородская, 35–47, Байкальская, 2–36 и 1–39, Гранатовая, 13/44в, Ерёменко, 45–47, 55, 79–81, 58, 44а, Живописная, 1–91 и 2–68, Западная, 13–55, 85–87, 101–127, 22–68, Калининградская, 26–64 и 17–75, Карпатская, 1–39 и 2–40; Ковалевской, 1–41 и 2–42, Линейная, 1–35 и 2–38, Лобачевского, 2–34 и 1–41, Маршальская, 1–35 и 2–44, Озёрная, 1–41 и 2–42, Семипалатинская, 1–39 и 2–42, Шекспира, 1–39 и 2–40, Шишкина, 1–43, 2–40, Доватора, 144/30 и 144/28, 235, а также сады СКЖД, с/т «Ростов-Главный», с/т «Пролетарский молот».

ВТОРНИК

17 августа отключения электроэнергии ожидают с 9.00 до 15.00 улицы Обороны, 35–51 и 32–40, Тургеневская, 23–37, 14–16, переулок Островского, 3–17, 4–22, и улицу Станиславского, 42, 44.

С 9.00 до 17.00 ограничат подачу электроэнергии на проспект Шолохова, 190–210, по улицам Коммунаров, 69–83, 1–11, Кабардинская, 1–49, 2–28, Горсоветская, 52, в переулках Шахтинский, 1–17, 2–16, Егорлыкский, 1–21, 2–22, Осетинский, 1–17, 2–22, Кавказский, 12, Александровский спуск, 1–161, 2–158, Водопроводный, 2, 102–104, 3–7, Ветреный, на улицах Вити Черевичкина, 106/2, Вавилова, 54, 54а, 60, 68, 70, 70б, 71, 71/1, проспекте Королева, 1а, 1б, 1в, 1г, улице Неклиновская, 43а, 45а, Закруткина, 70–84, переулке Продольный, 1–13, 2–22, улицах Нижегородская, 1–19, 2–20, Искусственная, 1–9, Мечникова, 140, в переулке Соборный, 81, 94б и на улице Козлова, 76.

На час дольше, с 9.00 до 18.00, без света останутся жители переулков Полесский, 29–87, 20–64, Хабаровский, 51–97, 30–84, улиц Турксибская, 51–79, 36–72, и Мечникова, 31а, 40, 40а, б, 82а, 72–108.

За два часа, с 10.00 до 12.00, энергетики должны управиться на улицах - Тракторная, 48, 48а, 50, 50а, 50г, 52, 52а, 52г, 52д, 52в, Инженерная, 16, 22а, 24, 24а, 24в.

А два дня, 17 и 18 августа, с 9.00 до 18.00 не будет света в переулках Полесский, 29–87 и 20–64, Хабаровский, 51–97 и 30–84, и на улицах Турксибская, 51–79 и 36–72, Мечникова, 31а, 40, 40а, б, 82а, 72–108.

СРЕДА

18 августа отключения ждут больше всего домов. На три часа, с 9.00 до 12.00, света не будет на улицах Орбитальная, 66, 66/2, 64, 64/1, 66/3, Беляева, 26, 26/1, 26/2.

На пять часов, с 9.00 до 14.00, прекратят подачу электроэнергии по улицам Станиславского, 39–47, 48–52, Обороны, 49, Московская, 50б, 52, 52а.

С 9.00 до 17.00 отключения ждут проспект Буденновский, 92, переулок Соборный, 79, улицы Текучева, 135, 137, Щербакова, 1–67, 2–50, Курчатова, 1–5, Пулемётная, 1–19, 2–16, переулок Запрудный, 1–19, 2–16, улицы Молодёжная, 1–11, 2–12, 12 декабря, 1–21, 2–26, Фабричная, 1–7, 2–36, Алеутская, 1–53, 30–68, переулок Аджарский, 1–11, 2–10, улицы Соревнования, 1–23, 2–24, Мурманская, 43–87, 54–94, Глинки, 51–93, 52–94, Калужская, 53–99, 50–78, Арефьева, 54–68, Тихого Дона, 40–50, 47–61, Днепропетровская, 7–35, проспект 20 лет Октября, 71–75, улицы Армейская, 2–54, 1–69, Безымянная Балка, 2–102, 3–73, Поддубного, 1–17, 2–24, Зоологическая, 47–79, Офицерская, Тоннельная, 8–40, 31–85, Освобождения, 3–37, Кооперативная, 11–47, 12–28, Павлодарская, 55–77, 2–26, Ленина, 2–38, 3–19, Артиллерийская, переулки Черноморский, Моисеенко и Дальний, улицы Татарская, 70–112, 71–119, Белорусская, 189–221, переулок Мезенский, 2–28, 39–87, улица Славинская, 65–79, переулки Охотский, 40–82, 39–81, Сахалинский, 40–84, 45–89, 2-й Сахалинский, 4–24, 1–23, 3-й Сахалинский, 2–20, 1–17, 4-й Сахалинский, 2–16, 1–13, улицы 2-я Краснодарская, 143, 143/1, 145/5, Магнитогорская, 3/28.

С 13.00 до 15.00 отключат свет по улице Ленина, 92/1, 92, и Врубовая, 3б, 21–31, 32, 36.

ЧЕТВЕРГ

19 августа, с 9.00 до 14.00, света не будет на улицах Губаревича, 39–117, 46–106, 5-я Кольцевая, 2, 6-я Кольцевая, 9, в переулках Квартальный, 1–9, 2–16, Кузбасский, 1–7, 2–8, Силикатный, 1–3, 2–8, на улицах Профсоюзная, 91–119, 216–296, Разина, 2–54, 3, 9, Ясная, 33, 35а.

С 9.00 до 15.00 отключат электричество на улицах Зоологическая, 26–36, и Саратовская, 1, 3.

С 9.00 до 16.00 прекратят подачу электроэнергии по улице Лермонтовская, 58а, 87, 89, 89а, и в переулке Соборный, 62, 66а.

С 9.00 до 17.00 отключение ждет проспект Буденновский, 90, 94, улицы Текучева, 133, ул. Козлова, 74, Лянде, 1–25, 2–22, 2-я Плановая, 1–21, 2–26, Невельская, 1–7, 2–12, Полторацкого, 77–85, 58–70, 1-я Кизитериновская, 1–27, 2–18, Новомосковская, 30–46, 13–31, 2-я Кизитериновская, 1–29, 2–24, 3-я Кизитериновская, 1–39, 2–30.

С 12.00 до 17.00 света не будет в переулке Весёлый, 7–9, 2–16, на улицах Минераловодская, 146, Достоевского, 1–7, 2–12, Некрасовская, 1–73, 4–76, Писательская, 1–5, 2–8, переулок Силикатный, 1–25, улица Скачкова, 21–49, 26–30.

ПЯТНИЦА

20 августа отключения света с 9.00 до 14.00 стоит ждать на улицах Коровкина, 21–45, 20–46, 12 февраля, 64, 64а–98, Собино, 2–78, 3–79, в переулках Гвардейский, 79–85, Скрыпника, 59–63, 64–68, Рыбный, 20–22.

С 9.00 до 16.00 света не будет на улице Лермонтовская, 58а, 87, 89, 89а, в переулках Соборный, 62, 66а, Свирский, 35–71, 40–78, Ладожский, 41–93, 36–100, Тверской, 37–97, 38–94, Клязьминский, 74–94, на улицах Белорусская, 90–106, Украинская, 109–125, 88–104.

С 12.00 до 17.00 прекратится подача электроэнергии на улицах Гусева, 2–52, 53–105, Депутатская, 20, в переулке Рыбный, 15–19, 26–28, и на улицах Ставского, 2–6, и Чебанова, 16–20, 19–29.