"Крыса ткнула острым носом в глаз": врачи в Ростове спасли зрение школьнику

Ребенок попал в больницу после игры с декоративной крысой. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

В Ростове врачи спасли зрение семилетнего мальчика, который пострадал после игры с домашним питомцем. Как оказалось, дома у Ивана (имя изменено, - прим. автр.) живут сразу две декоративные крысы. Совершенно безобидные. Таких сегодня заводят многие. Кто бы знал, что игра с одной из них может навсегда лишить ребенка зрения. К счастью, этого не произошло.

ПОКА СТАРШАЯ СЕСТРА ЧИСТИЛА КЛЕТКУ

Как оказалось, в тот день пока старшая сестра мальчика чистила им клетку, крысы резвились в диванных подушках. Ребенок решил на них посмотреть. Заглянул под подушки, и в это время одна из домашних любимиц резко подпрыгнула вверх и сильно ткнулась своим острым носом ребенку в глаз.

Ваня схватился за лицо и зажмурился от резкой боли. Мама ребенка сразу же набрала "скорую". Мальчика привезли в ростовскую ГБСМП, на базе которой действует областной офтальмологический центр всех неотложных состояний глаза. Необходимую экстренную помощь и взрослым, и маленьким пациентам оказывают там круглосуточно.

Медики диагностировали у юного пациента проникающее ранение глаза с поражением роговицы и выпадением радужной оболочки. В экстренном порядке ребенку сделали операцию. Несмотря на серьезную травму, зрение мальчика удалось спасти. И теперь мама с ребенком не устают благодарить медиков.

ПРИЧИНОЙ ЧП МОЖЕТ СТАТЬ И КОТ, И АЛАБАЙ

- В последнее время к нам нередко поступают и взрослые, и маленькие пациенты, получившие травмы глаз во время игр с домашними питомцами, - рассказала заведующая офтальмологическим отделением ГБСМП Ростова-на-Дону Ирина Шангичева. - Даже если эти питомцы кошки, собаки, декоративные крысы вовсе не агрессивные и ласковые, то, порой одно неосторожное движение во время забав с ними, может причинить большой вред. В случае травмирования глаз немедленно следует обратиться за медицинской помощью.

Примечательно, что накануне в это же отделение поступила четырехлетняя девочка. Из ее глаза офтальмологи извлекли частичку металлической стружки. Как оказалось,девочка играла с пушистым домашним котом, который частенько любит захаживать в гости к соседям, где идет ремонт, и что-то пилили ножовкой по металлу. Получается, кот на своей шерстке принес эти едва заметные металлические частички домой… И одна из них попала ребенку в глаз, во время игры с пушистым любимцем.

А еще в отделении помнят случай с трехлетним мальчиком, доставленным из области в прошлом году. Во время игр во дворе любимец семьи и верный сторож – пес породы алабай, случайно задел своей мощной лапой по его лицу, травмировав глаз и оторвав веко! Врачи провели операцию, веко пришили, и спасли зрение малыша. После нескольких дней в больнице юного пациента с мамой благополучно выписали домой.

Чуть дольше времени пришлось провести в больнице другой пациентке – 30-летней женщине, глаз которой случайно когтистой лапой травмировал ее кот. За медицинской помощью женщина обратилась не сразу. Так что за спасение ее глаза врачам пришлось изрядно побороться.

ЦИФРА В ТЕМУ

Свыше 1300 операций. Именно столько с начала этого года провели офтальмологи ГБСМП Ростова-на-Дону. А 341 пациенту были выполнены сложнейшие операции по удалению из глаз инородных тел.