Голы встречает тишина. Показываем, как играет "Ростов" на пустом стадионе

Пустой стадион - печальное зрелище Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

14 августа на "Ростов Арене" проходила встреча "Ростов" - ЦСКА. Увы, но желто-синие не смогли ничего поделать с соперником и, проиграв со счетом 1:3, опустились на 15 строчку таблицы. Начало сезона у клуба не задалось: три проигрыша, одна ничья и очень рваный рисунок игры. А еще в этом году команде не везет с домашними стенами: три невыездных матча и все три - без болельщиков. Журналист "КП-Ростов-на-Дону" побывал на игре и собственными глазами увидел, каково это - играть при пустых трибунах. С фанатами обсудили - нужен ли вообще такой футбол?

Не футбол, а бизнес Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Решения о возможности посетить игры фанаты ждали до последнего дня. Клуб не открывал продажи билетов, но преданные болельщики надеялись. Да, родной клуб показывает не лучшие результаты, но разве это не повод поддержать своих, покричать вволю, показать, что все равно в ребят - верят? Но в пятницу стало известно: этот матч все равно пройдет без зрителей. Более того, наученные горьким опытом взаимодействия с питерскими фанами, охранники стадиона бдили. У журналистов аккредитацию спрашивали по десять раз и каждого подозревали в том, что он не акула пера, а переодевшийся фанат.

Тем временем на набережной перед отелем Radisson толпились фанаты ЦСКА. Поклонники армейцев все равно приехали за любимой командой. Кто-то признался: купил билеты на самолет заранее, надеясь, что на трибуны все же пустят. Кто-то уже знал о запрете, но все равно решил вот так провести выходные. В любом случае, своим фанаты устроили сюрприз - в тот момент, когда команда выходила из отеля и садилась в автобус, болельщики пели, кричали, подбадривали игроков.

Около касс стадиона же бродили единицы - кто-то шел в надежде достать проходку, кто-то не знал, что билеты не продают и очень расстраивался.

Стадион скучает без фанатов Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В любом случае, на трибунах оказались только журналисты. Остальные же места на стадионе пустовали. Казалось, что игра так и не начнется - когда на стадионе нет людей, весь футбол теряет свою привлекательность. Именно в такие моменты и выясняется, что больше половины шарма в этой игре - эмоции, рев фанатов.

Пустой же стадион - зрелище довольно своеобразное. Все время кажется, что это либо начало апокалипсиса, либо такая затянувшаяся шутка. К тому же комментатор честно отрабатывает свою зарплату и от этого становится еще более жутко. "Приветствуем тренера команды Юрия Павловича Семина", - заводным голосом кричит он. Замолкает. А в ответ тишина. "А теперь поздороваемся с судьями", - продолжает он вызывать на диалог пустоту. Люди вокруг передергиваются. Все в самом деле очень странно.

Жутких ощущений добавили и сгустившиеся над городом тучи Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Сама игра тоже выглядит крайне необычно. Представьте себе, как гоняют мячик во дворе ребята - ранним утром, когда все кто вышли - все игроки, и даже ни одного самого завалящего зрителя нет. Никто не кричит, мол, Леха, давай, жми. Приходится справляться самим.

В тишине над полем разносился голос Акинфеева, который от ворот распределял товарищей по полю. Перекрикивания ростовчан. Русская речь, английская речь,... о... нецензурная.

В ворота влетает мяч - отличился Як Бийол. В обычное время игроки бы поскакали, поездили друг на друге, побежали бы к трибунам. В этот раз все обходится парой хлопков - рука к руке, играем дальше.

Забившего москвичам Глебова комментатор объявлял, правда, протяжно, с эмоциями. Никто не поддержал, жаль.

Арена светится, но фанатов не манит Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Стоит признать, что футбол без зрителей похож не на игру, а на бизнес. Хочется услышать честный ответ и от футболистов, скажут ли? Но кажется им и самим играть в такой тишине - совсем не комильфо и не хочется. Гораздо приятнее бежать вперед, когда тебя гонит волна эмоций, шквал кричалок. А когда бежишь в тишине - наверное, забываешь, куда бежишь?

Есть ощущение, что для российского футбола такие беззрительские матчи - это смерть. Наверное, поэтому во многих других городах решение все же находят. В Москве в зависимости от клуба пускают на стадионы 1000-1500 человек, в Самаре, в Казани - точно есть преференции тем, кто с абонементами. Удивляются и вакцинированные фанаты - ну что же еще сделать, чтобы получить разрешение хоть на что-то? Вот вам QR-код - мало?

- Без трибун игра - это совсем не то. Не нравится, конечно, не нравится. Я думаю, что пускать надо вакцинированных, ну пустите их - хоть на футбол, хоть на балет. Что-то должно двигаться, - поделился своим мнением перед матчем тренер "Ростова" Юрий Семин.

Сами болельщики тоже рассказали, что думают про матчи без зрителей.

- Мне кажется, отсутствие болельщиков - очень плохо и для команды. Люди многие сделали прививки и из-за футбола тоже, ответственных людей можно было бы пускать с прививками, с тестами, со всем, что угодно. Футбол - это поддержка болельщиков, да и деньги в том числе. Страшно представить, к чему все это может привести, - поделился болельщик команды Андрей.

Следующую игру "Ростов" проведет в Нижнем Новгороде, потом - в Екатеринбурге. Болельщики верят, что в этих матчах команда сможет взять шесть очков и вернуться в игру и в битву за верхние строчки таблицы.