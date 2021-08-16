Алексей Логвиненко: «Наши образовательные учреждения готовы к новому учебному году»

Во время рабочего объезда глава администрации города посетил три учебных заведения. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Обеспечение ростовчан доступным и качественным средним образованием — одна из приоритетных задач городских властей. Так, в этом году в школах Ростова-на-Дону дополнительно создано 1724 места. 1 сентября примет учеников второй корпус школы № 22 на 1434 места в микрорайоне «Вересаево», до конца года будет реконструирован лицей № 20 в Первомайском районе, и завершается капитальный ремонт учебного корпуса школы № 84. Глава администрации города Алексей Логвиненко в ходе рабочего объезда проверил готовность к новому учебному году школы № 115, гимназии № 95 и классического лицея № 1.

В ПРИОРИТЕТЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ

Первое, что проверил глава администрации, безопасность, которую могут обеспечить образовательные учреждения своим ученикам. На территории школы № 115 имени Ю.А. Жданова в этом году установили два контрольно-пропускных пункта с противотаранными устройствами - для этого из городского бюджета было выделено 1,2 млн. рублей. Еще 2,98 млн направлено на охранные услуги до конца этого года.

- Обеспечение антитеррористической безопасности в общеобразовательных учреждениях – одно из основных направлений в подготовке к новому учебному году, - подчеркнул Алексей Валентинович. - На эти цели из бюджета города мы направили в этом году более 126 млн. рублей.

Первоочередное внимание - безопасности школ. Фото: пресс-служба администрации Ростова

СПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПНЫМ

Кроме того, в школе оборудованы современные кабинет технологии, бассейн, спортивный зал. В бассейне одновременно могут заниматься плаванием 25 учеников.

- Все новые школы должны быть или с бассейном, или с тиром, - выразил свое видение сити-менеджер. – В каждом учебном заведении должен быть избран доминантный профиль: или спорт, или наука, или искусство.

В июле завершился капремонт спортивного стадиона гимназии № 95 - из бюджета города на этих цели было выделено 17,7 млн. рублей. Заниматься на площадке могут не только учащиеся школы, но и жители района.

- В определенные часы - по два часа вечером, после конца занятий, или, наоборот рано, с утра, до их начала, школьные стадионы смогут принимать местных жителей. Спорт должен стать доступным! – уверен градоначальник.

Также в ходе проверки обсудили комплексное благоустройство территории гимназии и рассмотрели возможность реконструкции учебного учреждения.

В Классическом лицее №1 также отремонтирована спортивная площадка, помещения. Закуплены новая мебель и оборудование.

Сити-менеджер предложил сделать школьные стадионы доступными местным жителям в определенные часы. Фото: пресс-служба администрации Ростова

ПИТАНИЕ — НА КОНТРОЛЕ

На особом контроле находится и организация питания для школьников. Во всех школах работают столовые или буфеты-раздаточные: 100% учащихся начальных классов обеспечены горячим питанием.

- Создание комфортных условий для образовательного процесса юных ростовчан было и остается одним из важных направлений нашей работы, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Алексей Валентинович подвел итоги рабочей поездки.

- Сегодня можно сказать с уверенностью: 101 школа полностью готова к 1 сентября, - озвучил глава администрации города. - Четыре школы находятся в стадии достройки. В ближайших планах – капитальный ремонт еще шести школ.

Кроме того, сити-менеджер сообщил, что уже готовы документы на строительство двух школ в Левенцовском, одной школы в Суворовском микрорайоне и одной вблизи Ростовского моря.