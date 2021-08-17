Ростов бандитский? Да это легенда! Показываем, как в донской столице снимают сериал «Юго-Запад»

Главный герой фильма - молодой программист. Фото: предоставлено телеканалом

В Ростове-на-Дону стартовали съемки сериала «ЮЗЗЗ» - «Юго-Запад». Восьмисерийная криминальная драма развернется прямо на улицах донской столицы, главный герой окажется в эпицентре южного наркотрафика, бандитских разборок, уличного баскетбола и хип-хопа современного Ростова-на-Дону. Сюжет сериала развернется в Ростове-на-Дону в наши дни: в одном из спальных районов на юго-западе кипит бурная жизнь. Молодежь из неблагополучных районов ведет разборки с ровесниками из блатного центра. Главный герой Равиль — начинающий программист, который мечтает получить грант и уехать в Америку. В надежде на быстрые деньги он связывается с современными «братками». Проект можно будет увидеть на видеосервисе PREMIER в 2022 году. На съемках сериала побывала корреспондент «КП – Ростов – на – Дону», которая узнала, легко ли будет узнать на экране родной город, насколько точно воспроизведут криминальную жизнь Ростова съемочная группа. Ну и самое главное: почему именно донской столице досталась роль главного южного криминального города?

Это «Бригада» для миллениалов

Свидание журналистам съемочная группа назначает на набережной — в самом конце, у ресторана. Сама съемочная площадка — напротив, чуть ближе к домам. По словам организаторов донская столица привлекала их колоритом, архитектурой, природными красотами, и конечно же жарким солнцем. Но в первый же съемочный день город подкидывает гостям сюрприз: над палатками хмурятся тучи, того и гляди ливанет. Рядом с аккуратными съемочными павильонами — техническая зона, люди с камерами и - массовка. Здесь и реперы, и баскетболисты, и просто местные пацаны с района. Больше всего это напоминает не съёмки сериала, а концерт известного репера. Никакой вычурной одежды, только растянутые худи, широкие штаны и удобные кроссы. Даже креативный продюсер будто только что вышел из кадра. На нем баскетбольная форма, красный напульсник и черные очки для брутальности.

Съемки проходили и в приморских городах. Фото: предоставлено телеканалом

Исполнительный продюсер сериала «ЮЗ» Наталья Лазарева рассказывает, что идея сериала возникла давно. Режиссер Стас Иванов написал заявку около 4 лет назад, в тот момент только появились первые варианты платформенных проектов.

- И вот сейчас до нее дошли руки. Хотелось, чтобы это была какая-то теплая, южная история — с этими мыслями мы и искали город действия. Мы приехали в Ростов и влюбились в него сразу, а ведь это ключевой момент. В нашем сериале город, где все происходит, играет большую роль. Можно сказать, что Ростов – папа стал одним из действующих персонажей.

Кроме центра города и местных окраин создатели картины задействовали в съемках соседние населенные пункты: Азов, Таганрог, Батайск. Снимать кино намерены до конца августа. Всего будет восемь серий по 40 минут. А дальше? Война план покажет.

Героям есть, о чем подумать. Фото: предоставлено телеканалом

«Мы не про криминал, мы про молодежь»

Креативный продюсер Илья Шаф рассказывает журналистам, что съемочный процесс — вернее, подготовка к нему — началась заранее, с обсуждений «культурного кода» сериала.

- До того, как пришли персонажи, мы поняли атмосферу, в которой все будет происходить. Наш сериал больше про молодежь. Мы не столько изучаем криминал, сколько субкультурные явления, атмосферу улицы. Сегодня одна из основных субкультур – это хип-хоп, - считает Шаф.

Юго-запад сокращенно «ЮЗ» - это художественный элемент, ведь в Ростове нет такого района. Но в нашей истории это необеспеченная часть старого города, Шанхай, или своего рода Ростовские фавелы, откуда родом главный герой Равиль. В реальной жизни для этих сцен снимали улицы Станиславского, Чехова и Московскую. Криминальный сериал — это повторение известного сюжета о Ромео и Джульетте. Именно ради очаровательной красотки, племянницы влиятельного человека, ввязывается в мутные делишки главный герой фильма. И сцена, когда Равиль делит деньги со своим новым другом — одна из ключевых, ведь там зрители узнают подоплёку всей истории.

Еще одна из сцен фильма происходит на баскетбольном турнире. Чтобы ее снять, группа организовала реальный матч, который происходил на крыше местного ТЦ при помощи лиги «Место силы».

- Это полноценная лига по баскетболу 3 на 3. Собрали 32 самые крутые команды, которые два дня по-настоящему рубились за призы, а мы внутри организовали съемочный процесс.

Ростов стал съемочной площадкой сериала. Фото: предоставлено телеканалом

Такое масштабное событие организовал ростовчанин по прозвищу Панама Бледнолицый. В свое время он был участником объединенной «Касты», а сегодня просто городской старожил, и по совместительству главный ведущий на турнирах.

Так влюбился в Ростов, что купил тут квартиру

Режиссеры рассказывают, что выбирали для съемок Ростов-на-Дону в надежде на хорошую погоду. «Тут же никогда не бывает дождя», - смеются они. Природа поддакивает раскатистым громом. Впрочем, ливень съемки не сорвал, просто дал актерам небольшой перерыв. Актер Антоне Кузнецов в сериале исполнил роль Володи Дымова. Для сериала он превращается в пожилого мужчину с лысиной, блестевшей, как бильярдный шар, редкой седой бородой и огромным лилово-синим фингалом. На Володе - потертый синий костюм. В перерыве между съемками его заметили журналисты, но отвечать на вопросы актер не торопился, запутывал красивыми оборотами про Дон и Вешенскую

– Хочется выглядеть таинственно. Мой герой Володя Дымов 1957 года рождения. Женат двое детей. Прекрасный семьянин.

В этот момент один из журналистов выкрикнул.

- Судя по гриму вас заставили это сказать?

- Нет. Меня просто побили! - смеется тот.

И признается:

- Я так влюбился в Ростов, что даже купил здесь себе квартиру. Климат не отталкивает, мне очень нравится жара и Дон

А вот режиссер Стас Иванов еще раз подчеркивает: в Ростов ехали не за криминальным климатом, а именно за южной романтикой и красотой. Он уверен: Ростов считается криминальным только в сознании самих местных жителей. В России только 10% думают, что это бандитский город. Все остальное, это местная легенда.

- Мы выбрали Ростов за его аутентичность, разноплановость. Здесь на каждом километре множество разнообразных фактур, а еще архитектура и природные ландшафты.

Как будет выглядит Ростов, и его жители в сериале, еще только предстоит увидеть. Премьера назначена на 2022 год — остается только ждать!