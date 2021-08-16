Съездить в Крым, Палестину и на Марс: 10 самых странных названий городов и поселков в Ростовской области

Большинство мест с необычными названиями ничем не отличаются от остальных. Фото: Иван МАКЕЕВ

Карта Ростовской области пестрит необычными топонимами. Маленькие города и поселки именуют как другие страны, планеты и даже кулинарные блюда. Мы выбрали самые странные названия и изучили историю их происхождения.

ОТ КРЫМА ДО МАРСА

В Ростовской области есть свои Крым, Марс и Палестина. Поселок Крым в Мясниковском районе получил свое названием неслучайно. Населенный пункт в 18 веке основали армяне, которые переселились сюда с Крымского полуострова.

Марс - хутор в Красносулинском районе. Фото: google.com/maps.

Почему хутор в Красносулинском районе назвали в честь одной из планет Солнечной системы, неизвестно. Но есть данные, что его первые жители нашли в хуторе много глины, которая и делала местные пейзажи похожими на Марс.

Такая же загадочная история у названия хутора Новая Палестина в Песчанокопском районе. В официальных документах об этом нет никаких сведений. Сами же местные говорят, что маленькое местечко когда-то основали паломники из Палестины — однако пока это всего лишь легенда.

Есть и более прозаичные истории. Например, название хутора Парижского в Верхнедонском районе напоминает, что когда-то здесь был колхоз «Парижская коммуна».

БУЛОЧКИН С ПИРОЖКОМ

Многие топонимы звучат забавно и «аппетитно». Это, например, хутор Булочкин в Зерноградском районе или Пирожок в Волгодонском районе. Названия напрямую связаны с главной сферой деятельности — в Зерноградском районе выращивают зерновые, в Волгодонском — производят хлеб.

Хутор Ароматный считался населенным пунктом Казанского плодопитомника, где выращивали фрукты и ягоды. Правда сейчас об этом никто не вспоминает — осталось только название.

ДАР, НО НЕ БОЖИЙ

Можно увидеть иронию в том, что хутор Советский дар находится среди курганных могильников «Царев-дар». На самом деле все проще — в дореволюционное время хутор так и назывался Царь-дар. Позже дар уже не мог быть царским, название поменяли.

Большинство жителей хутора Золотое руно работали в овцеводческом совхозе. Фото: администрация Заветинского района.

Пожалуй, одно из самых красивых названий у хутора Золотое Руно в Заветинском районе. Раньше это был один из поселков овцеводческого совхоза «Заветинский № 19». Для Ростовской области производимые здесь товары были не менее ценным, чем то самое золотое руно из греческого мифа.

Хутор Голые Бугры в Багаевском районе сохранил дореволюционное название. Считается, что оно произошло от его географического местоположения — хутор располагается на холмах.