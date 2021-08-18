В Ростове депутаты и эксперты обсудили тему развития общественного транспорта

Транспортная сфера в донской столице постоянно развивается, но есть и определенные проблемы. Фото: Татьяна КРАСЬКО

В Ростове-на-Дону прошла Стратегическая сессия с участием депутатов от «Единой России», экспертов, представителей профессиональных сообществ, общественных организаций. На встрече были заявлены инициативы и предложения в «Народную программу», которую сейчас формирует «Единая Россия». Во время обсуждения была поднята тема общественного транспорта.

Отметим, что в донской столице транспортная сфера постоянно развивается, но есть и определенные проблемы. Как их решать, обсудили представители транспортных организаций, общественники и депутаты.

Открывая дискуссию, председатель Ростовской-на-Дону городской думы по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности Магомед Дарсигов отметил, что пандемия определенным образом отразилась на всей транспортной сфере, не только на пассажирских перевозках.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА

- Теперь, когда началось постепенное восстановление, надо думать дальше, на перспективу. Мы считаем, что развитие общественного транспорта должно стать здесь приоритетным направлением, в связи с этим выработали ряд соответствующих предложений, - подчеркнул он.

Так, первой инициативой для «Народной программы» стало предложение перевести всех жителей льготных категорий на электронную систему учета проезда.

- Замена бумажных носителей на персонифицированные электронные карты обеспечит прозрачность перевозок льготников, защитит проездной документ от возможности подделки и исключит то недофинансирование, с которым сталкиваются сейчас транспортные компании, - пояснил Дарсигов.

Представители транспортных компаний эту инициативу поддержали.

ПРОБКИ И «ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА»

Также на встрече эксперты затронули больную для горожан тему пробок. Общественный транспорт часто оказывается просто заблокированным в потоке. Участники стратегической сессии сошлись во мнении, что во всех городах и поселениях необходимо выделять одну полосу для общественного транспорта - там, где на дорогах есть три или более полос для движения в одну сторону.

Также в список предложений в «Народную программу» было решено включить развитие системы «Зеленая волна»: в часы пик светофоры будут работать в ином режиме, чтобы обеспечить большую пропускную способность основных городских магистралей.

- Это все скажется на комфорте пассажиров общественного транспорта. Сейчас автобусы и троллейбусы вынужденно попадают в затор, стоят вместе со всеми и двигаться не могут, - подчеркнул Магомед Дарсигов.

Эксперты в транспортной отрасли предложили также с большей тщательностью контролировать доступность остановок общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они отметили, что транспортные компании свои машины оборудовали для того, чтобы колясочники могли пользоваться общественным транспортом, но вот не все остановки подходят для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По окончании дискуссии было принято решение направить все изложенные инициативы в «Народную программу».

НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН

Напомним, что страна стоит на пороге очень важного политического события. 19 сентября россияне выберут депутатов Государственной Думы - людей, которые в ближайшие пять лет будут определять, по каким законам будет развиваться наша страна.

По прогнозам экспертов, результаты выборов в Госдуму могут оказаться неожиданными. Несмотря на многолетнее доминирование четверки российских парламентских партий, с конца сентября политических объединений в Госдуме может оказаться больше.

Политологи напоминают, что после сентябрьских выборов в Госдуму депутатские мандаты получат те партии, которые преодолеют пятипроцентный барьер. Вероятно, свое представительство сохранят «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Кроме этого, политологи достаточно высоко оценивают шансы на прохождение в Думу еще для трех-четырех партий.

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ

По словам председателя Общественной палаты Вячеслава Кущева, ход голосования на выборах в Госдуму 17-19 сентября в Ростовской области проконтролируют более 5 тысяч наблюдателей, подготовленных Общественной палатой. Уже сейчас подготовку в Общественной палате области прошли около 4,8 тысячи человек. Также в этом году видеонаблюдение за работой избирательных комиссий будет вестись почти на половине участков для голосования.

Всего на территории региона будут работать более 2,6 тысячи избирательных участков.