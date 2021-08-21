Годовщина пожара на Театральном спуске в Ростове: что уже сделано, и какое будущее у сгоревшего квартала

Сити-менеджер рассказал, что ждет Театральный спуск после пожара. Фото: страница Алексея Логвиненко в "Инстаграме.

С момента самого крупного в истории Ростова-на-Дону пожара прошло четыре года. Из-за бушующего огня сотни семей вмиг лишились своих домов. В городе был введен режим ЧС. Беда не оставила равнодушным никого. По официальным данным, тогда пострадали 127 частных домов и шесть многоквартирных зданий. Дата 21 августа, казалось бы, стала черным днем календаря для сотен человек.

Однако люди не остались один на один со своим горем. Со всей России жители перечисляли им деньги и присылали вещи, чтобы помочь погорельцам. А власти города и области обеспечили пострадавших крышей над головой и питанием, помогали восстановить документы. Даже детям собрали форму и необходимое для того, чтобы ребята смогли 1 сентября прийти на торжественные линейки и сесть за парты.

Четыре года назад местные жители в одночасье остались без крыши над головой. Фото: страница Алексея Логвиненко в "Инстаграме.

ЛЮДИ ОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К АДМИНИСТРАЦИИ

- Сразу после пожара был разработан и утвержден план социальной поддержки пострадавших граждан, - рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. - За помощью к нам обратились 484 человека - это 223 семьи. Все заявления были детально рассмотрены. Оперативно установлены размеры социальных выплат. Последние были сформированы, исходя из нормы обеспечения общей площади жилья. Так, одиноко проживающим гражданам по закону положены 33 квадратных метра общей площадью жилого помещения. Семьям из двух человек - 42 квадратных метра. Если в семье проживали три и более человек, то на каждого члена семьи - по 18 квадратных метров.

По словам Алексея Валентиновича, размер социальной выплаты рассчитывался, не только исходя из состава семьи, но и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Ростовской области, определенной Министерством строительства и ЖКХ РФ на день введения режима чрезвычайной ситуации.

- Но, поскольку данная социальная выплата могла не полностью покрыть убытки горожан, были предусмотрены и дополнительные меры поддержки за счет средств городского бюджета в виде доплаты на строительство или приобретение жилья, - подчеркнул сити-менеджер.

В итоге, в соответствии с постановлениями администрации города, 185 семьям (речь о свыше 400 ростовчанах, - прим. авт.) были перечислены 370,8 млн руб. Из них средства областного бюджета – порядка 223,3 млн руб., а средства городского бюджета – 147, 5 млн руб.

Погорельцы получили компенсацию за потерянное жилье. Фото: страница Алексея Логвиненко в "Инстаграме.

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

Власти сразу определили свою позицию: на месте сгоревших домов не появятся, как боялись многие, элитные высотки. Напротив, оно станет точкой притяжения для ростовчан, современным местом отдыха, которое будет способствовать развитию туризма в донской столице.

Проект реконструкции Театрального спуска уже прошел государственную экспертизу. Согласно документам, на пострадавшей от пожара территории появятся новая дорога, непрерывная пешеходная зона, которая будет выходить на набережную, перехватывающие парковки, зоны отдыха и смотровые площадки.

После утверждения документации по планированию территории у властей появилось право приступить к процедуре выкупа земельных участков, которые вошли в зону строительства спуска. К тому же в 2019 году были признаны аварийными шесть многоквартирных домов, расположенных на улицах Седова, 171/6 и 78/4А, Красных Зорь, 154А, Е, Нижнебульварной, 119/3 А,Б и в переулке Грибоедовском, 5/96.

- Мы начали активное общение с собственниками: с каждой семьей индивидуально, - продолжает Алексей Логвиненко. – Предстояла задача определить количество земельных участков, собственники которых готовы их продать за предлагаемую выкупную стоимость. Этот шаг был необходим, чтобы предусмотреть в бюджете средства для их выкупа.

Встречи с ростовчанами проводились на регулярной основе. Власти отвечали на все поступающие вопросы. А если предложенная сумма выплат, по мнению собственника, требовала корректировки, то у него было право обратиться в суд и обосновать свою позицию.

Театральный спуск может стать еще одной визитной карточкой донской столицы. Фото: страница Алексея Логвиненко в "Инстаграме.

ЗЕЛЕНОЕ БУДУЩЕЕ

За два года была проведена работа по изъятию земельных участков для муниципальных нужд у пострадавших в результате пожара. Компенсацию за изымаемое жилье в размере свыше 47 млн рублей получила уже двадцать одна семья. Однако работа продолжается.

Расположенные на Театральном спуске земельные участки планируется выкупить до апреля 2022 года. Речь о 70 участках общей стоимостью в 374 млн рублей. В итоге эти участки перейдут в муниципальную собственность.

После выкупа всех земель и окончания реконструкции Театральный спуск станет новой достопримечательностью Ростова-на-Дону. Горожане уже ждут не дождутся канатную дорогу, которая свяжет центр города с левым берегом Дона и Зеленым островом.

- Проектный институт приступил к разработке планировочной и проектной документации, которую представит нам на утверждение к маю 2022 года, - добавил градоначальник Алексей Логвиненко. - На первом этапе это будут четыре станции: две – на правом берегу, промежуточная станция на Зеленом острове и конечная – на левом берегу, восточнее стадиона «Ростов-Арена». Общая протяженность трассы – около двух километров.

Рассматривается возможность посадки пассажиров канатной дороги на Театральной площади. Фото: страница Алексея Логвиненко в "Инстаграме.

К примеру, протяженность московской канатной дороги, соединившей два берега Москвы-реки, составляет 720 метров.

В дальнейшем, с учетом перспектив развития Левобережной зоны, будут рассмотрены предложения по продлению «канатки». Канатная дорога не только свяжет два берега реки Дон, но станет туристической достопримечательностью нашего города.

И пусть сейчас район, где некогда полыхал пожар, пока пустует. Но совсем скоро его ждет зеленное и яркое будущее.

- Мы создадим уникальное общественное пространство с выходом на набережную. Непрерывная пешеходная зона появится от Театральной площади до реки Дон, - заключил сити-менеджер Ростова.