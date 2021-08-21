День флага в Ростовской области 2021: публикуем полную программу мероприятий

День флага отметят в Ростове-на-Дону и еще нескольких городах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

День флага в Ростовской области 2021 отметят в офлайн и онлайн режиме. Мероприятия пройдут 22 августа — публикуем полный список.

В Ростовском областном музее запланирована лекция «История российского флага». Выступающие расскажут, как и когда был придуман триколор, его символическое значение и историческое значение.

Еще мероприятие проведут специально для воспитанников центра социальной помощи семьям и детям. В ростовской областной детской библиотеке имени Величкиной организую интерактивное мероприятие «Этот флаг все в мире знают». Детей ждут лекции, викторины и квест.

В Таганрогском художественном музее проведут акцию «Гордо рдеет триколор». В ней смогут поучаствовать все посетители музея — для этого нужно просто поставить небольшой флажок на карте страны.

В Новочеркасском музее истории донского казачества пройдет мероприятие «Главный символ Родины». На презентации также можно будет узнать больше об истории флага.

Онлайн-мероприятие, посвященное Дню флага, пройдет в Волгодонском художественном музее донского казачества. В соцсетях учреждения будут опубликована видеозапись мини-лекции, которая посвящена истории российского флага.

Волгодонский художественный музей на страницах музея в социальных сетях опубликует видеозапись мини-лекции, посвящённой истории российского триколора.