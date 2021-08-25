«Острота конкуренции зависит от достоинства кандидатов, а не от количества»: политолог рассказал о выборах в Госдуму на Дону

От выбора граждан будет зависеть развитие страны в ближайшие пять лет. Фото: Владимир Веленгурин

Ростовская область, как и вся страна в целом, стоит на пороге важного политического события. 19 сентября граждане выберут депутатов Государственной Думы - людей, которые в ближайшие пять лет будут определять, по каким законам будет развиваться наша страна.

В этом году в донском регионе в выборах участвуют 14 партий и почти полторы сотни кандидатов в 7 одномандатных округах и по партийным спискам. Таким образом, обстановка в области складывается высококонкурентной. Политолог Дмитрий Абросимов рассказал, чего ждать от выборов в донском крае.

«НОВЫЕ ЛЮДИ ВСЕГДА ПРИВНОСЯТ ЧТО-ТО НЕОЖИДАННОЕ»

В этой избирательной кампании участвуют всего 7 из 13 действующих депутатов Госдумы от Ростовской области и только четверо из них борются за победу в округах. При этом свои кандидатуры выдвинуло много новичков. По словам эксперта, новые люди всегда привносят что-то неожиданное, трудно прогнозируемое.

- К тому же сейчас баллотируется много региональных и муниципальных депутатов, которые хорошо знают проблемы своих территорий и достаточно там известны. При этом все же острота конкуренции зависит в большей степени от достоинств и возможностей конкретных кандидатов, а не от их количества. К примеру, среди донских округов самое большое количество претендентов - по 10 человек - зарегистрировано в 150-м Нижнедонском и 151-м Таганрогском округах . Но Нижнедонской - один из самых конкурентных не только из-за количества претендентов. Здесь оспаривают первенство сразу два действующих депутата Госдумы - Антон Гетта от "Единой России" и Михаил Емельянов от "Справедливой России". Но с ними конкурируют еще депутаты Заксобрания: от Партии Роста Дмитрий Величко. И, думаю, нынешний приезд российского бизнес-омбудсмена и лидера этой партии Бориса Титова может укрепить позиции этого кандидата. И лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Евгений Федяев. В Таганрогском округе объективно самый известный кандидат - Сергей Бурлаков - член Общественной палаты РФ, чемпион-паралимпиец. Против него выступает один из лидеров донских коммунистов Евгений Бессонов. И итог их противостояния открыт. На мой взгляд, один из наиболее конкурентных округов - 152-й Южный, там много статусных, достаточно широко известных кандидатов: бывший глава администрации Ростова Виталий Кушнарев ("Единая Россия"), депутат Заксобрания от "Справедливой России" Борис Вальтер, участвующий в выборах от партии "Новые люди" правозащитник и бизнесмен Александр Хуруджи. Не стоит забывать про коммуниста Андрея Кутырева, - говорит политолог.

«ВАЖНО, КАК КАНДИДАТЫ БУДУТ СЕБЯ ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ»

Эксперт также подчеркнул, что по одиночке кандидаты, возможно, проигрывают в известности и ресурсах, к примеру, Виталию Кушнареву.

- Но важно то, как они будут себя позиционировать. При этом есть округа, где широко известен только один кандидат. Например, 153-м Белокалитвинский округ. От него баллотируется Николай Гончаров - яркий представитель сельских избирателей, агропроизводителей. Но на территории округа есть два достаточно крупных города - Каменск и Белая Калитва. В Каменске, к примеру, весьма силен представитель "Справедливой России" Денис Чеботарев. В 155-м Волгодонском округе, с одной стороны, сильным кандидатом считается Виктор Дерябкин, действующий депутат Госдумы. Но один из наиболее сильных его противников - Алексей Мисан из КПРФ, депутат Волгодонской думы, а Дмитрий Евсеев от "Справедливой России" - депутат из Цимлянского района. Здесь многое будет зависеть от того, как они будут работать на "неподконтрольных территориях", например, в сельских районах, - продолжает эксперт.

По словам Дмитрия Абросимова, если рассматривать ситуацию в одномандатных округах, то, без сомнения, наиболее сильные, узнаваемые, состоявшиеся кандидаты - у "Единой России".

- Вопрос о том, сколько партии получат по спискам. К примеру, по расчетам Фонда общественное мнение, "Единая Россия" может получить 119 мандатов по партийным спискам, то есть больше половины списочной части из 225 депутатов. Оставшиеся депутатские места распределят между собой другие партии. Они, к сожалению, в одномандатных округах не смогли найти по-настоящему сильных кандидатов. К примеру, у КПРФ в области только один такой сильный кандидат - Евгений Бессонов. В остальных шести округах в выборах участвуют локально известные люди от этой партии. У "Справедливой России" два сильных кандидата - Михаил Емельянов и лидер фракции в Законодательном собрании Сергей Косинов. Эта партия, думаю, может выступить, благодаря этому даже чуть лучше, чем в среднем по России, - подытожил политолог.