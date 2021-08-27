Фаине Раневской 125 лет: что знают о ней земляки сегодня, мы узнали у жителей Таганрога

27 августа юбилей уроженки Таганрога Фаины Раневской: 125 лет со дня ее рождения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 августа юбилей уроженки Таганрога Фаины Раневской: 125 лет со дня ее рождения. Вот что об этой великой актрисе рассказали для «КП — Ростов-на-Дону» ее земляки.

«МУЛЯ, НЕ НЕРВИРУЙ МЕНЯ!»

Как показал специально проведенный опрос, современники отлично знают ее и помнят ироничную актрису. Однако назвать фильмы с ее участием затрудняются. Не все молодые люди смотрели эти кинокартины. Представители же старшего поколения оказались осведомлены лучше: при упоминании Фаины Раневской они вспоминают старые фильмы с ней по крылатым фразам и эпизодам.

- У нее в кино была фраза «Муля, не нервируй меня...». Про ребенка грудного в метро, что-то такое, - вспоминают дончане.

Самым информированным Фаина запомнилась как блистательная актриса театра и кино, а также как уроженка города Таганрога. Ее лучшие роли - мачехи в «Золушке» и матери невесты в «Свадьбе». Кроме того, ее знают по множеству высказываний, впоследствии ставших афоризмами.

Современники отлично знают ее и помнят ироничную актрису. Фото: Михаил ФРОЛОВ

РАНЕВСКАЯ И ЧЕХОВ

Настоящее имя актрисы — Фаина Фельдман. Раневская — это, конечно же, псевдоним, взятый из произведения «Вишневый сад» ее же земляка — писателя Антона Чехова.

Фамилия принадлежала главной героине пьесы: легкомысленной, беспомощной и сентиментальной помещице Раневской Любови Андреевне. Биографы говорят, что Фая часто себя с нею сравнивала. Однажды она нечаянно выронила деньги, полученные только что в банке, и сказала: «Денег жаль, зато как красиво они улетают по ветру!». Ее знакомый, свидетель этой сцены, заметил: «Да вы ведь Раневская!». Так броская фамилия прижилась.

В пьесе «Вишневый сад», надо заметить, актриса Раневская свою знаковую героиню Раневскую так и не сыграла. Зато в 1919 году в Крыму в этой пьесе ей досталась роль гувернантки Шарлотты.

Научный сотрудник Таганрогского художественного музея Татьяна Рябинская считает: кто-то любит литературу, кто-то кино, кто-то — и то, и другое, а в случае с Чеховым и Раневской они выглядят как два неотделимых друг от друга явления.

- Раневская полюбила театр после увиденных ею пьес Чехова. И этот город, и обе фамилии этих талантливых людей идут рука об руку, дополняют друг друга, - рассуждает собеседница в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону».

Самым информированным Фаина запомнилась как блистательная актриса театра и кино, а также как уроженка города Таганрога. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СОВРЕМЕННИКИ - О ФАИНЕ

Один из таганрогских худождников нарисовал портрет артистки к юбилею.

- Таганрог — город, где огромное количество талантливых выходцев. Раневская, наверное, вторая по популярности после самого Чехова, - считает Антон Тимченко. - У нее репутация позитивного человека, жившего нелегкой жизнью. Я решил нарисовать ее, чтобы всколыхнуть в людях что-то приятное и веселое.

И, действительно, люди любого поколения сегодня знают ее даже, если видели мало фильмов с ее участием. Зато ее цитаты и образ широко растиражированы.

О великой актрисе «КП-Ростов-на-Дону» рассказал также заслуженный артист РФ Владислав Ветров.

- Все детство я ходил в школу мимо ее дома. Тогда я не знал, что это ее дом, - поделился воспоминаниями актер и режиссер. - В советское время на доме не было никакой опознавательной таблички, и никто не акцентировал, что Фаина родилась и жила в Таганроге. Ее афоризмы всплыли гораздо позднее. А тогда, кроме мультфильма про Карлсона и знаменитого фильма «Свадьба» с Гариным по чеховской «Свадьбе», я не знал ничего о ней. Потом я посмотрел «Тишина» с Пляттом.

По словам Владислава Ветрова, сейчас Фаине приписывают что угодно, одна за одной выходят книжки с якобы ее фразами, которые на самом деле она вряд ли произносила.

- Это ирония судьбы. Но она этого достойна, - заключил спикер.