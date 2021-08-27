«Донская столица вами гордится!»: В Ростове чествовали победителей и призеров Олимпиады в Токио

Из 19 олимпийцев донского региона 12 спортсменов - из Ростова-на-Дону. Фото: Администрация г. Ростова-на-Дону

Ростов чествует своих спортивных героев. Ростовские атлеты - победители и призеры Олимпийских Игр в Токио, а также их тренеры в торжественной обстановке получили сертификаты на получение призов и премий из рук главы администрации города Алексея Логвиненко.

ТРУД ОТМЕЧЕН В РОДНОМ ГОРОДЕ

За свой труд, принесший олимпийские медали донской столице, были награждены именитые спортсмены - олимпийский чемпион и двукратный бронзовый призер по спортивной гимнастике Никита Нагорный, чемпионка по командной рапире и бронзовый призер в личном первенстве Лариса Коробейникова, чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева и стремительно взошедшая звезда мирового спорта - чемпионка по спортивной гимнастике Владислава Уразова. Свои награды, конечно, получили и любимицы ростовчан — гандболистки «Ростов-Дона», которые в составе российской сборной завоевали серебро Олимпиады: Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Виктория Калинина, Полина Кузнецова, Ксения Макеева, Юлия Манагарова и Анна Сень.

Алексей Логвиненко поблагодарил спортсменов и тренеров за их упорный труд, прославивший родной город. Фото: Администрация г. Ростова-на-Дону

- Ваши победы навсегда вписаны в летопись достижений российского и ростовского спорта. И вся донская столица гордится этим результатом, - обратился к донским олимпийцам Алексей Валентинович. - Особенно приятно, что такие масштабные победы случились в Год спорта в городе.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К НАСТАВНИКАМ

За олимпийскими медалями стоят долгие годы упорного труда не только спортсменов, но и великий труд их наставников, которые когда-то разглядели в ребенке потенциал, который вдохновляли их становиться быстрее, выше сильнее и не давали падать в моменты, когда хотелось все бросить.

Донская столица не осталась в стороне и тоже наградила своих героев спорта. Фото: Администрация г. Ростова-на-Дону

Сити-менеджер вручил сертификаты тренерам по спортивной гимнастике Лилии Казаковой, Ольге Нечепуренко, Владимиру и Лии Фудимовым, тренеру по фехтованию Зое Старковой, тренеру по синхронному плаванию Ирине Чигиревой, которые с первых шагов вели спортсменов к олимпийским медалям.

- Благодарю вас за то, что заложили в своих воспитанников те качества, которые открыли им путь на вершину мирового спорта, - продолжил Алексей Логвиненко. - И, конечно, низкий поклон родителям талантливых ростовчан, за поддержку и веру в своих детей!

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА

В Олимпийских Играх в Токио приняли участие более 11 тысяч спортсменов из 204 стран, было разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Нашу страну в Японии в 26 видах спорта представили 336 олимпийцев. И ощутимый вклад в успех национальной сборной внесли 19 донских спортсменов, 12 из которых — ростовчане. Они принесли донской столице 4 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые олимпийские медали.

Героям спорта положена награда на федеральном и региональном уровне, но город, который дал старт олимпийцам, не мог остаться в стороне. Решением городской Думы спортсменов поощрят выплатами из средств городского бюджета.

Чемпионы Олимпиады получат от города по 1,5 млн рублей, серебряные призеры - по миллиону, бронзовые - по 500 тысяч. Фото: Администрация г. Ростова-на-Дону

Так, за золотую медаль чемпионы получат 1,5 миллиона рублей, а призерам положено по 1 миллиону за серебряную и 500 тысяч рублей за бронзовую медаль. Тренеров чемпионов поощрят наградой в 500 тысяч рублей, наставников серебряных призеров наградят суммой в 300 тысяч, а тем, кто подготовил бронзовых призеров, выплатят 200 тысяч рублей.

- Благодарю всех чемпионов за волю к победе, выдержку, целеустремленность! Желаю крепкого здоровья, удачи и дальнейших успехов! - подытожил Алексей Валентинович.