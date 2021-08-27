«Меры социальной поддержки будут совершенствоваться»: парламентарии обсудили материнский капитал и детские пособия

В донском парламенте прошло заседание круглого стола на тему «О мерах поддержки семей с детьми». Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице в четверг в Законодательном собрании Ростовской области состоялся круглый стол, участники которого обсудили ситуацию с мерами социальной поддержки граждан.

Модератором встречи выступил первый заместитель председателя донского парламента – председатель комитета по социальной политике, депутат Сергей Михалев.

Отметим, в регионе большое внимание уделяют социальной сфере, в частности, мерам поддержки граждан. Так, на сегодняшний день на Дону действуют 17 мер поддержки, девять из которых – региональные.

- Необходимо проанализировать, как сегодня исполняются все социальные обязательства. Существуют ли какие-либо сложности, к примеру, административного характера. Если таковые имеются, то необходимо разобраться с корректировками в законодательстве, - обратился к присутствующим Сергей Михалев, открывая заседание.

КАКИЕ ВИДЫ ПОМОЩИ СУЩЕСТВУЮТ

Одной из самых значимых региональных мер поддержки является региональный материнский капитал, размер которого составляет чуть больше 125 тысяч рублей. Получить эту выплату могут семьи, при рождении (усыновлении или удочерении – прим. ред.) третьего ребенка или последующих детей.

Также в регионе при рождении или усыновлении третьего (или последующих детей – прим. ред.) ребенка ежемесячно выплачивается пособие в размере чуть больше девяти тысяч рублей. Эта мера поддержки действует до тех пор, пока несовершеннолетнему не исполнится три года.

Кроме этого, в Ростовской области предоставляется единовременная денежная выплата в случае рождения в семье одновременно трех и более детей, в 2021 году размер выплаты на каждого ребенка составляет 71 тысячу рублей.

Наряду с этим на Дону работают и другие меры соцподдержки.

Так, за счет бюджета области малоимущим семьям с детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в области, предоставляются: пособие на ребенка (пособие на детей одиноких матерей и на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, и на детей военнослужащих срочной службы – прим. ред.); ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго года жизни для приобретения специальных молочных продуктов детского питания; ежемесячная денежная выплата на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет при наличии заключения врача.

А для многодетных семей без учета доходов предусмотрены компенсация расходов в размере 50 % платы за коммунальные услуги; ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка: детям до 6 лет – для приобретения лекарств по рецептам врачей; детям – учащимся общеобразовательных школ – для обеспечения школьной или спортивной формой, оплаты проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий.

ПОЛОЖИТЕЛНАЯ ДИНАМИКА

- Подводя итоги сегодняшнего обсуждения, хочу сказать, что на территории Ростовской области система поддержки семей с детьми работает полным образом и справляется с поставленными задачами. Со своими обязанностями в полной мере справляются и пенсионный фонд, и министерство труда, и муниципальные органы социальной защиты населения, - сказал Сергей Михалев.

Также спикер сообщил, что растет количество людей, которые используют такую меру поддержки, как социальные контракты. Такая положительная динамика наблюдается как в донской столице, так и в области.

(Социальный контракт – соглашение между семьей и органом соцзащиты населения, которое позволяет выйти из трудной жизненной ситуации. Пути выхода обратившиеся определяют самостоятельно, а государство оказывает им финансовую и информационную поддержку. Максимальная сумма, предоставляемая в рамках социального контракта в прошлом году была увеличена до 250 тыс. рублей - прим. ред.)

В завершение круглого стола Сергей Михалев отметил, что, несмотря на то, что сейчас все социальные обязательства выполняются в полном объеме, в регионе меры поддержки будут и впредь совершенствоваться.