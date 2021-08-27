Погода на месяц сентябрь в Ростовской области: резкие перепады температур прогнозируют синоптики

Резкое похолодание прогнозируют в отдельные дни первой декады. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода на месяц сентябрь в Ростовской области — публикуем подробный прогноз синоптиков. О погоде в начале осени рассказала заместитель ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

В первой декаде сентября температура почти не изменится. Ночью ожидается до + 15 — 20 градусов, днем — до + 28 — 33 градусов. При этом в отдельные дни столбик термометра днем может опуститься до плюс +23, ночью — до + 9 — 14 градусов.

— Связаны эти изменения с прохождение холодных атмосферных фронтов, вторжением холодных воздушных масс, — прокомментировала Виктория Антоненко.

В отдельные дни первой декады возможны дожди. Осадки будет сопровождать сильный ветер.

Во второй декаде месяца температура воздуха ночью будет составлять +9 — 14 градусов ночью и +22 — 27 днем. В середине этого периода похолодает до +16 — 21 градуса.

Третья декада сентября будет дождливой. В ночное время прогнозируется +10 — 15 градусов, днем — +21 — 26.

В прошлом году начало сентября выдалось засушливым. В итоге несколько районов области охватили ландшафтные пожары. Собеседница ответила, грозят ли такие ЧП области в этом году.

— Сложно однозначно ответить. С одной стороны, по данным наших станций, выпала норма осадков. Засушливых дней мы не наблюдаем. С другой стороны, пожароопасность сохраняется, пока не установится низкие температуры и регулярные дожди, — пояснила специалист.