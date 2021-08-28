Нарушителям — маски: В Ростове проконтролировали соблюдение масочного режима в общественном транспорте

За рабочую неделю мониторинговые группы выявили 223 нарушения масочного режима в общественном транспорте города. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

Сегодня борьба с мировой пандемией коронавируса касается каждого: лишь общими усилиями ростовчане могут сократить распространение опасного вируса в родном городе. И важно донести до каждого необходимость соблюдения всех санитарно-эпидемических правил. Для этого по поручению главы администрации Ростова в донской столице усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Только за минувшую неделю мониторинговые группы проверили более 2,5 тысячи автобусов и маршруток.

«СБЕРЕЧЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩИХ»

Одного заболевшего ковидом без маски в автобусе достаточно для стремительного распространения инфекции. Именно поэтому в контроль за соблюдением масочного режима в городе ведется ежедневно, без выходных и праздников. Проверки проводятся десятью мониторинговыми группами на оживленных остановочных пунктах и крупных пересадочных узлах. За ходом одной из проверок проследил замглавы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.

Всего за прошедшую неделю в ходе совместных рейдов городской администрации и полиции, Росгвардии и представителей властей было выявлено 223 нарушения масочного режима.

- Основная наша задача состоит не в выявлении нарушений, а в стимулировании жителей соблюдать масочный режим, - акцентировал внимание Дмитрий Викторович. - Поэтому в ходе рейда сотрудники департамента транспорта выдавали маски тем пассажирам, которые при себе их не имели. Также мы ведем разъяснительную работу и просим жителей беречь своё здоровье и окружающих.

Фото 2 Подпись: Проверяющие раздали маски тем, кто ехал в автобусах и маршрутках без них Фото: Артур СЕЛИМОВ

АВТОБУСЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ

За рабочую неделю, с 23 по 27 августа, в ходе мониторинга автотранспортных предприятий проверили 1867 автобусов и маршруток, по итогам проверки вынесено 15 дисциплинарных взысканий.

- В целях повышения эффективности контроля департаментом транспорта увеличено количество мониторинговых групп АТП с 13 до 43, - рассказал Дмитрий Викторович. - Данная мера позволила усилить деятельность групп мониторинга и масштаб охвата зоны контроля.

Также мониторинговые группы проверили техническое состояние общественного транспорта на предмет соответствия условиям муниципальных контрактов. В первую очередь смотрели на исправность кондиционеров: из 25 автомобилей, которые проверили во время рейда, в трех они не работали, и перевозчиков, нарушивших условия контракта, привлекли к ответственности.

Напомним, три дополнительные мониторинговые группы, в состав которых входят сотрудники городского департамента транспорта, с начала лета регулярно проверяют техническое состояние транспорта. За это время выявлено более 100 нарушений условий контрактов, в том числе — неработающие кондиционеры. Перевозчиков обязали выплатить штрафы. Поездки в городском транспорте должны быть комфортными и соответствовать всем требованиям, поэтому регулярный мониторинг продолжается.