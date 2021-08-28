Создать в городе условия для качественного образования: Педагоги Ростова-на-Дону готовы к старту учебного года

Награды получили школы, которые улучшили свои позиции в городском рейтинге. Фото: администрация Ростова-на-Дону

По доброй традиции в канун учебного года ростовские педагоги встречаются на Августовском педагогическом форуме работников образования. Чтобы подвести итоги прошлого года и отметить продуктивную работу самых успешных коллег, и, конечно, наметить планы на год 2021-2022. Они, кстати, у города — самые масштабные: планами с педагогическим сообществом поделился глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

КОМПЬЮТЕРЫ И ГРАНТЫ

Каждодневная добросовестная работа учителей и всех, кто включен в образовательный процесс, была отмечена по достоинству. Свои награды получили школы, которые улучшили свой результат в городском рейтинге общеобразовательных учреждений. За эффективную работу сертификаты на получение субсидии Алексей Логвиненко вручил руководителям гимназий № 9, 25, 45, 60 и 118, лицеев № 1, 11, 27 и 71, а также школы № 53. Сертификаты на покупку компьютерного и интерактивного оборудования получили школы № 7, 21 и 87.

Нагрудными знаками «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» и Почетными грамотами Министерства просвещения РФ награждены самые выдающиеся учителя и воспитатели.

Алексей Логвиненко: «Мы должны создавать образ учителя, как человека, от которого зависит будущее нашего государства». Фото: администрация Ростова-на-Дону

«ОТ УЧИТЕЛЯ ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА»

На форуме участники провели анализ прошедшего учебного года, обсудили пути решения проблем городского образования и назвали приоритеты и главные направления развития образовательных учреждений. В ближайшем будущем в обществе только усилится внимание к вопросам образования: на это неделе президент Владимир Путин поддержал идею объявить 2023 год — Годом педагогов и наставников.

- Мы должны создавать образ учителя, как человека, от которого зависит будущее нашего государства, - обозначил задачу Алексей Валентинович. - Для этого нам необходимо создать все необходимые условия. Образовательная инфраструктура должна быть современной и интересной, и у нас - масштабные планы по развитию отрасли.

Так, при возведении школ в новых микрорайонах города впервые предусмотрено государственно-частное партнерство. При этом каждый новый объект — это дополнительные рабочие места как на этапе строительства, так и после ввода объектов в эксплуатацию.

Первоочередный вопрос в сфере образования — кадровый, и он остается на особом контроле. Фото: администрация Ростова-на-Дону

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ — МОЛОДЫМ ПЕДАГОГАМ

Самый важный вопрос — кадровый — должен оставаться на контроле. Поэтому решением главы администрации Ростова с начала учебного года город оплатить дополнительную стипендию тем студентам, которые заключат целевые договоры со школами и детскими садами донской столицы. На эти цели из городской казны направят более 1,5 млн рублей. Новый учебный год будет посвящен молодым педагогам, - объявил сити-менеджер.

- Современное образование ставит перед нами новые задачи. Наша общая цель – создать в городе условия для реализации качественного образования, - подчеркнул Алексей Валентинович. - И в период борьбы с пандемией коронавируса учебный процесс должен быть безопасным, поэтому все школы обеспечены всем необходимым для поддержания санитарных норм.