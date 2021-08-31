«Школьная олимпиада по информатике проводится на самом деле по программированию, что абсолютный нонсенс»

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Компьютерная школпа мехмата ЮФУ: логическое и алгоритмическое восприятие мира необходимо всем

Уже 12 и 19 сентября воскресная школа проводит набор в группы на новый учебный год

Логическое и алгоритмическое восприятие мира необходимо всем – не только IТ-специалистам и математикам, но и юристу, экономисту, социологу и многим другим.

Не за горами новый учебный год. Перед родителями сложный выбор: на какие кружки и секции записать свое чадо, чтобы обеспечить ему гармоничное развитие. Большинство мам и пап отдают предпочтение компьютерным кружкам.

О том, чему учат в компьютерной школе мехмата ЮФУ, почему нельзя делить детей на гуманитариев и технарей и в чем сложность Всероссийской олимпиады по информатике, рассказал заведующий кафедрой информатики и вычислительного эксперимента ЮФУ, кандидат физико-математических наук, руководитель детской компьютерной школы Станислав Михалкович.

У ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ КОМПЬЮТЕРНЫМ НАУКАМ, РАЗВИВАЕТСЯ ОПРЕДЕЛЁННАЯ ЧАСТЬ МОЗГА

- Воскресная компьютерная школа существует больше 25 лет. Это срок для любого учебного заведения. И за это время она превратилась в одно из крупнейших образовательных учреждений допобразования школьников. Чем компьютерная школа отличается от других?

- Да, набор у нас большой – примерно 700 детей в год. Надо понимать, что мы не школа в обычном смысле этого слова, мы подразделение мехмата ЮФУ. А еще мы группа высококвалифицированных преподавателей, которые учат студентов компьютерным наукам. И сквозь эту призму учим школьников. Мы вывели те знания, которые им нужны и по жизни, и для будущей профессии. И это наша ключевая особенность.

Сейчас появилось много разных курсов, обучающих детей программированию. Но порой на таких курсах учит не преподаватель, а люди из промышленности или студенты. А мы преподаватели университета с богатейшим опытом обучения студентов и школьников.

- На сайте вашей школы и в социальных сетях говорится, что IT-технологии подвластны даже гуманитариям. Расскажите подробнее, как проходит процесс обучения ребят с гуманитарным складом ума. И есть ли разница во время обучения гуманитария и технаря?

- Прежде всего нужно понимать, что это дети. А они не знают еще, кем будут. У детей есть разные склонности, при этом работают разные половинки мозга. То, чем мы занимаемся, с этим связана определенная часть мозга, ответственная за логическое и алгоритмическое восприятие этого мира. Так вот оно нужно везде: и экономисту, и юристу, и айтишнику. Мы эту часть мозга у детей развиваем. А как он это использует в будущем – очень интересно даже нам! Иногда потом дети обучают своих родителей, которые привели их к нам.

- Вот вопрос выбора. Хочется понять, есть ли какое-то тестирование, выявление тех, кто сможет заниматься у вас? Или вы принимаете всех желающих?

- Мы принимаем всех желающих. И это позиция. У нас массовое компьютерное образование в отличие от элитарного, где учат олимпиадным задачам и готовят для участия в конкурсах. Мы учим тех, кто желает учиться.

Критерии есть. Приходит ребенок с родителями. Мы все показываем, потом проводим собеседование. После чего идет тестирование. За час на компьютере ребенок выполняет несложные задания. Делается это для того, чтобы определить ученика в однородную группу по возрасту и по уровню. Но гуманитариев и тех, кто склонен к точным наукам, мы перемешиваем. Они взаимодополняют друг друга. Нет детей с чисто одной склонностью. Взрослые – да, есть: гуманитарии, технари, компьютерщики. А у детей все открыто. И будущее их может измениться.

PASCALABC.NET, РАЗРАБОТАННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ШКОЛЫ, - ТРЕТИЙ ЯЗЫК ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ШКОЛАХ РОССИИ

- Станислав Станиславович, сколько стоит обучение? И возможна ли рассрочка?

- В этом году любой курс стоит 21 тысячу рублей. У нас четыре периода оплаты. Платят четырьмя периодами примерно равными частями.

- А как связано поступление на мехмат и занятия в компьютерной школе? Помогают ли занятия поступить?

- Мы развиваем детей в области компьютерных наук. Готовим только опосредованно. Ребенок, который прозанимался три года, умеет программировать. Он лучше сдает ЕГЭ и, поступив на мехмат, чувствует себя уверенно. Наши занятия помогают сориентироваться в будущей профессии и дают уверенные навыки, но какие-то баллы при поступлении это не дает.

- Проводите ли вы какие-нибудь олимпиады? В них могут участвовать только ваши ученики или все?

- Мы проводим одну олимпиаду. Она по двум нашим направлениям: «3D- моделирование» и «Web-разработка». Почему такие? Потому что Всероссийская олимпиада по информатике на самом деле является олимпиадой по программированию. Это абсолютный нонсенс. Так как программирование в курсе информатики занимает 1/5 часть. И мы, желая поддержать этих детей, говорим, что в IT есть много другого, и проводим олимпиады другого профиля. Там участвуют наши дети, участвуют и дети из Ростова и области.

Также у нас есть различные конкурсы. Например, конкурс программных проектов на языке программирования PascalABC.NET, проводимый нами совместно со СберТехом. PascalABC.NET – это наша разработка. В том году участвовали дети и со всей России.

- То есть PascalABC.NET - ваша разработка, но используют ее не только у вас, но и другие общеобразовательные заведения?

- Да. PascalABC.NET очень распространен сейчас в школах. Он пришел на смену старому языку Pascal. Так вот, PascalABC.NET создавался в недрах нашей школы. Мы делали его для своих школьников, потом для своих студентов, и затем выяснилось, что количество скачиваний с сайта – 2 500 в день. Потом стало известно, что он третий язык по использованию на уроках информатики в школах. PascalABC.NET активно развивается и сейчас, позволяя школьникам осваивать самое современное программирование. Вот такой масштаб у этого проекта.

В ШКОЛЕ РАБОТАЮТ 13 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕХМАТА

- А как проходит обучение из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в последнее время?

- Когда перевелись на дистанционку, то первые два занятия учили детей пользоваться Zoom и устанавливать все программы. Когда в сентябре прошлого года начали заниматься, мы были уже готовы к разным сценариям. Сидеть можно было на занятиях только в масках. А преподаватель может работать без маски, как и со студентами. У нас в каждом классе есть бактерицидные лампы, проветриваются помещения, и расстояние между компьютерами соответствует всем нормам. Мы сделали все возможное. И никто из преподавателей не заболел, проводя занятия у школьников.

- Вы начали с того, что вы группа высококлассных преподавателей. Как вы отбираете преподавателей для своей школы?

- У нас 13 преподавателей мехмата. Мы по существу использовали весь потенциал мехмата: преподаватели, которые читают студентам курсы в области компьютерных наук и которым нравится работать с детьми. А из интересного – один из наших преподавателей в далёком прошлом был учеником компьютерной школы. Даже те преподаватели, кто у нас уже не работает по разным причинам, сохраняют с нами связь: один из преподавателей переехал в Бостон и работает исследователем в области новых языков программирования, другой сейчас работает в фирме JetBrains, и один из его проектов – создание учебной среды программирования на языке Kotlin. Наконец, директор нашего института много лет назад тоже преподавал в компьютерной школе, и он до сих пор лучше всех монтирует видео!

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