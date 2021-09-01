Кандидат в депутаты Государственной Думы от Ростовской области Антон Гетта: «Наша команда работает на благо людей - это видно всем!»

Фото: из архива кандидата Гетта А.А.

Вот уже пять лет он является действующим депутатом. И все это время при поддержке федерального центра успешно помогает донскому региону и его жителям в решении самых важных и острых проблем.

На днях политик провел пресс-конференцию, где подробно рассказал о том, что уже сделано, а что еще только предстоит.

«ВОСЕМЬ ЛЕТ ЗАНИМАЮСЬ БОРЬБОЙ С КОРРУПЦИЕЙ»

- У людей есть скепсис по поводу того, что все изменения происходят только в период избирательной кампании, - начал разговор Антон Гетта. - Но я могу заверить, что даже собранные наказы в 2016 году во время предыдущей предвыборной кампании - а это более 3 000 предложений - отработаны на 70%. И это конкретные результаты.

Антон Гетта является координатором Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ранее проект ОНФ «За честные закупки»), направленное на борьбу с коррупцией в государственном заказе. Благодаря инициативе общественников была введена система нормирования, чтобы снизить аппетиты чиновников - расходы на них сократились в три раза. Например, сейчас за бюджетные деньги (наши с вами как налогоплательщиков) чиновникам можно приобрести автомобиль не дороже 2,5 млн рублей, и то это уровень федерального министра.

За все время работы в ОНФ Антон Александрович совместно со своей командой вскрыл немало серых коррупционных схем, благодаря чему удалось сберечь свыше 315 млрд (!) рублей бюджетных средств.

- Мы восемь лет занимаемся борьбой с коррупцией в сфере государственных расходов, - подчеркивает спикер. - У нас есть опыт, который позволяет дойти вплоть до президента: озвучить проблему и предложить решение. Иногда серые схемы бывают связаны со злоупотреблениями госслужащих, и мы в открытую об этом говорим. После того, как мы научились пресекать махинации в сфере госзакупок, бюджетные деньги стали тратиться эффективнее. Основная задача - чтобы госконтракты шли действительно качественным подрядчикам, а не распределялись между «своими» людьми.

ДОНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖАТЬ

У Антона Гетта есть четкое понимание того, как улучшить качество жизни людей в донском регионе. Для этого нужно поддерживать местные предприятия, обеспечить их гарантированными заказами и сбытом продукции. Именно тогда они получат необходимый импульс к развитию, смогут создавать новые рабочие места, пополнять казну бюджета в виде налогов от своих доходов. Показатели начнут расти, а это, в свою очередь, отразится не только на работниках, но и на конечном потребителе продукции.

- Вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов поставил задачу нам как представителям ОНФ помогать предприятиям в развитии и обеспечении политики, направленной на импортозамещение и квотирование в госзакупках, - пояснил Антон Гетта. - К сожалению, существует практика, когда производящие качественную продукцию предприятия, например, «ГПЗ-10» в Ростове-на-Дону, не могут конкурировать в цене с зарубежными аналогами, которые уступают по качеству, но дешевле. Мы будем в хорошем смысле лоббировать интересы российской и донской промышленности в Госдуме. Считаю, что это благополучно отразится на жизни дончан.

ЛЮДЕЙ ТОЖЕ НУЖНО ПОДДЕРЖАТЬ

- Наша основная задача как законодателей - поддержать государственную политику, направленную на устойчивое социальное развитие, рост занятости, доходов населения, помочь людям, их семьям и детям, - рассказывает Антон Александрович. - Если государство будет больше зарабатывать благодаря предприятиям, а чиновники - меньше воровать, то средства начнут распределяться эффективнее. Это позволит решить основные социальные задачи: строить школы, оборудовать больницы и создавать достойную инфраструктуру и уровень жизни.

Уже сейчас в правительстве РФ разрабатываются дополнительные меры поддержки семей с детьми, неполных семей и других социально уязвимых категорий, которые оказались в непростой ситуации из-за пандемии.

- Считаю, нужно и дальше развивать эту практику: направлять средства именно нуждающимся семьям, пенсионерам, детям, военнослужащим, а также всем людям, попавшим в тяжелую экономическую ситуацию, - уверен кандидат.

«ДЕД СТРОИЛ ДОРОГИ»

Антон Гетта баллотируется по 150-му Нижнедонскому одномандатному избирательному округу - это Азовский район, города Азов и Батайск, часть Мясниковского района, а также три района Ростова-на-Дону. К слову, в Советском районе донской столицы он родился, в Ленинском - работает, а в Железнодорожном - живет.

- В Железнодорожном районе нам удалось решить проблему, которая десятилетиями мешала людям нормально жить, - привел один из примеров депутат. - Котельная была на балансе железнодорожников, которые не вкладывали в нее денег. Работала ужасно, но к ней были подключены жилые дома. Созвонившись с РЖД, мы добились того, чтобы объект был передан на баланс города.

После передачи котельную отремонтировали, а люди впервые за много лет почувствовали тепло в своих квартирах.

- Мой дедушка - Виктор Ноздрин - строил дороги по всей Ростовской области, - рассказывает собеседник. - Он в буквальном смысле отрывал руками плохой асфальт, когда недобросовестные подрядчики некачественно проложили дорогу. Был беспощаден к халтуре и привлекал к ответственности. И, знаете, где бы я ни был, о работе моего деда отзываются только положительно. Я хочу, чтобы моим детям и внукам тоже было приятно слышать о моих заслугах в будущем. Поэтому следующие пять лет также собираюсь посвятить работе по улучшению качества жизни в донском регионе.

300 ЗАКОНОПРОЕКТОВ И ТЫСЯЧИ ОБРАЩЕНИЙ

К слову, в Госдуме Антон Гетта участвовал в подготовке (автор, соавтор, разработчик) более 300 законопроектов, более 200 из которых были приняты. Отработал более 1 000 наказов по предыдущей избирательной кампании. Такая феноменальная работоспособность обусловлена тем, что депутат старается решать вопросы напрямую - здесь и сейчас. Необходимо - по телефонному звонку, а потребуется - и при личной встрече.

- Нужно не бюрократией заниматься и письма писать, а использовать конкретные действия и методы, - объясняет депутат. - Например, в Азове есть дом культуры, который был на балансе у вуза, но он им не пользовался. У меня был по этому поводу разговор с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым - и теперь здание будет передано на баланс городу. Кстати, первый заместитель министра культуры уже поддержал идею выделить средства на ремонт здания из программы по поддержке сельских домов культуры в малых городах. И они будут направлены на реконструкцию здания. А вот если бы мы писали письма с запросами, поднимаясь по административной лестнице, то на решение этого вопроса ушли бы месяцы.

«ГЛАВНОЕ - РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ!»

Антон Гетта отметил, что одни вопросы требуют вмешательства федерального центра, другие - более детальной проработки с местными властями. В любом случае выход есть всегда, главное - работать на результат!

- Выбирают всегда только люди, - подчеркнул он. - Да, особой любовью в определенных кругах тот, кто выводит на чистую воду нечистых на руку чиновников, не пользуется. Но мы не прячемся за красивыми баннерами и газетами, а много встречаемся и отвечаем на самые сложные вопросы. Сейчас у меня проходят по пять-семь встреч в день с жителями районов. Мы не сказочники, и на встречах с людьми никогда не обещаем, что прямо завтра все решится. Наша команда работает на пользу людей, это видно всем. Надеюсь, донские жители обязательно дадут нам возможность потрудиться еще пять лет на благо родного края.

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Изготовитель: Савин Глеб Юрьевич, ИНН 507560612740, место проживания: Краснодарский край, Туапсинский р-н, п.Гизель-Дере. Изготовлено по заказу кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва по одномандатному избирательному округу Ростовская область - Нижнедонской одномандатный избирательный округ №150 Гетта Антона Александровича. Тираж 1 экз. Дата изготовления 01.09.2021г. Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва по одномандатному избирательному округу Ростовская область - Нижнедонской одномандатный избирательный округ №150 Гетта Антона Александровича.