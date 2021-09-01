В Ростове застройщик «МСК» поздравил с 1 сентября первоклашек из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Фото: «МСК»

В преддверии Дня знаний крупнейший застройщик донского региона «МСК» (Московская Строительная Компания) помог семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, собрать детей в школу. На средства девелопера были закуплены товары, необходимые ребятам. Список нуждающихся в поддержке предоставила администрация Кировского и Ворошиловского районов г. Ростова-на-Дону.

Фото: «МСК»

«Московская Строительная Компания» одним из обязательных направлений деятельности любого крупного бизнеса считает социальную политику.

- Мы стараемся уделять внимание важным инициативам и участвовать в значимых для города и жителей мероприятиях», - комментируют в пресс-службе «МСК», - «Наша миссия - не только строить качественное жилье, но и формировать общую благоприятную среду. Это, по нашему мнению, подразумевает, в том числе, и благоустройство общественных пространств (прим.: «МСК» сейчас разрабатывает проект детской площадки на месте незаконных гаражей в центре Ростова-на-Дону), и озеленение территорий, и адресную помощь нуждающимся.

Фото: «МСК»

К акции «МСК» подключились и сотрудники застройщика. Узнав об участии компании в социальном проекте, персонал самостоятельно собрал несколько пакетов разнообразных канцелярских товаров для первоклассников. Не остались в стороне и жители ЖК «Сердце Ростова» на Ларина, 45. Они тоже внесли свой вклад в общее дело. Суммарно удалось собрать более 50 коробок школьных принадлежностей, необходимых ученикам. Все вещи были развезены по нуждающимся в помощи семьям.