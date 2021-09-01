В Ростове-на-Дону открыли самую большую школу региона

Фото: ГК «ЮСИ»

В донской столице, 1 сентября начала свою работу самая большая школа на Дону. Учебное заведение, построенное группой компаний «ЮгСтройИнвест» в рамках госпрограммы Ростовской области «Развитие образования», рассчитано на 1434 мест. Для успешного обучения школьников предусмотрено всё необходимое и даже больше: оборудованные по последнему слову техники кабинеты, большая столовая с терминалами онлайн-оплаты по браслету, класс робототехники, интерактивный музей. В школьном комплексе есть даже собственная киберарена и специальные лаборатории для обучения будущих 3D-программистов.

Фото: ГК «ЮСИ»

На торжественной линейке в День знаний из-за ограничительных мер в регионе присутствовали только первоклассники. Они прочитали стихи и запустили воздушные шарики. А еще посмотрели выступление артистов и спортсменов, ведь при школе открыли и спортивный клуб.

Фото: ГК «ЮСИ»

Поприветствовать детей пришли губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко и генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

— В школе есть все, чтобы привлечь ребенка, удовлетворить его потребности и любознательность практически во всех направлениях, - прокомментировал Василий Голубев.

Также он подчеркнул, что сейчас на Дону делают упор на комплексное развитие территорий.

— В микрорайонах необходимо учитывать наличие социальных объектов, зон отдыха, мест для работы. Мы по этому пути идем, как в городе, так и в Ростовской области, — сказал губернатор Ростовской области.

Стоит отметить, что новая современная школа — вторая в Ростове для ГК «ЮСИ». Строительная компания придает большое значение социальным объектам в своих микрорайонах.

Фото: ГК «ЮСИ»

— Жители современного города уделяют большое внимание социальной обеспеченности микрорайонов. Для людей это важно. Мы рады, что именно у нас будет работать самая большая школа в Ростовской области. Школа получилась очень разносторонней и функциональной. Она отвечает самым современным образовательным стандартам. Уверен, что открытие этой школы поднимет на новый уровень социальную инфраструктуру и улучшит качество жизни ростовчан, — рассказал генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.