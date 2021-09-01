Аквапарк H2O открыт!

Фото: Аквапарк H2O

Как мы помним, в июле в СМИ поступила информация о том, что Роспотребнадзор направили дело в суд для приостановления деятельности Аквапарка «H20» за нарушение антиковидных мер безопасности. И вот 26 августа состоялось заседание суда по данному вопросу.

Фото: Аквапарк H2O

Суд постановил, что нарушений санитарных правил Аквапарк не допускал, дело прекращено ввиду отсутствия состава правонарушения и Аквапарк «Н2О» продолжает работу.

Но и во время действовавших коронавирусных ограничений Н2О не терял времени даром! Аквапарк провел огромную работу и произвел достаточно емкие инвестиции в усовершенствование профилактических мер, направленных на создание безопасных условий для своих посетителей.

Аквапарк «Н2О» единственный в нашем регионе кто установил современные бактерицидные ультрафиолетовые модули в системах вентиляции и кондиционирования. Такие установки большая редкость, но здоровье посетителей, как видно, действительно заботит руководство аквапарка «Н2О». Такие бактерицидные установки ультрафиолетового излучения уменьшают вероятность заражения в десятки раз, ведь вирусы уничтожаются ультрафиолетом еще до того, как по вентиляции достигнут помещений и самое важное, что отпадает необходимость использования химикатов или других аналогичных дезинфицирующих веществ.

Для снижения рисков распространения COVID-19 на территории аквапарка также продолжает действовать необходимость в соблюдении социальной дистанции, масочного режима и ограничения вместимости посетителей в размере 50% от допустимого числа посетителей.

Нельзя обойти стороной и тему качества воды в бассейнах аквапарка. Для безопасности посетителей вода в «Н2О» проходит четырёхступенчатую систему очистки. Заборы воды осуществляются каждые 4 часа и отправляются в лабораторию. В Аквапарке постоянно ведется контроль над качеством и безопасностью воды во всех бассейнах.

Фото: Аквапарк H2O

Для всех гостей на территории Аквапарка «Н2О» снова доступны:

- Аквазона (7 бассейнов и 8 скоростных горок)

- Зона Терм (рекреационная зона, 7 бань и саун, купели, грот с водопадами)

- Банные апартаменты на крыше Аквапарка с индивидуальной террасой, финской сауной и кедровой купелью

- Посещение спортивных тренировок

- Анимация и многое другое

Желающим посетить зону Терм аквапарка с банями и саунами, в связи с внесением новых изменений в постановление губернатора РО, необходимо будет предоставить сертификат о вакцинации, QR-код или иной документ из перечня постановления правительства РО. Теплые летние дни подходят к концу, но наличие безопасного места отдыха и развлечений, доступного круглый год, что не может не радовать!

Берегите себя и своих близких.

Увидимся в «Н2О»!

Тел. 8 (800) 100-999-3

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