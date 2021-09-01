«Шесть спортзалов, две столовые и кибер-арена»: В Ростове открыли второй корпус самой большой школы

Алексей Логвиненко поздравил первоклашек, всех учеников, учителей и родителей с началом нового учебного года.

За парты сегодня сели более 115 тысяч ростовских школьников, из них около 15 тысяч – первоклассников. Особенный праздник отметила самая большая школа Ростова-на-Дону № 22: вместе с торжественной линейкой состоялась церемония открытия второго корпуса школы. Его возвели за 1,5 миллиарда рублей в рекордно короткие сроки. Начало учебного года вместе со школьниками, учителями и родителями встретил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

Школа № 22 в Вересаево — самая большая в донской столице: в ней могут учиться 1434 ребенка.

«ШКОЛА ОСНАЩЕНА ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ»

Двор красивой и новой четырехэтажной школы сегодня превратился в пестрое море из воздушных шаров и белоснежных бантов. Первоклашки в предвкушении своего первого звонка выстроились в линию. Сегодня они влились в самый большой коллектив учеников — в их новой школе могут одновременно учиться 1434 человека.

У ребят есть возможность начать обучение в новой, самой большой школе донской столицы. Она полностью оснащена всем необходимым современным оборудованием, есть и спортивные залы, и лаборатории, и столовые для питания, представлены новые технологии.

Первым поприветствовал и поздравил школьников, учителей и родителей с началом учебного года губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Мы стараемся с каждым годом улучшать все донские школы, чтобы в них были созданы условия для обучения и воспитания ребят, - рассказал Василий Юрьевич. - Одновременно строятся десятки школ, детских садов, и эта программа будет продолжаться.

Это единственная школа в Ростове, где оборудованы сразу две столовые — на 200 и на 500 мест.

«СТАНЕТ ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ»

Школа оснащена современной мебелью, компьютерной техникой. А еще в ней - единственная в регионе кибер-арена! Для пытливых умов открыты два кабинета робототехники, IT-центр с лабораториями 3D-программирования и виртуальной реальности с самым современным оборудованием. Для творческого развития работают две студии изобразительного искусства.

- Это единственная школа в городе, где есть две столовые: для обучающихся начальных классов на 200 мест и для средних и старших классов на 500 мест, - рассказал сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко. - Оборудован концертный зал на 950 человек. Уверен, что новая школа станет не только местом обучения, но и центром притяжения для молодежи района.

Большое внимание здесь уделят патриотическому воспитанию. Самая большая школа носит имя дважды героя Советского Союза, маршала Баграмяна Ивана Христофоровича, участвовавшего в разработке и возглавлявшего операцию по освобождению Ростова-на-Дону. И первая экспозиция вновь созданного музея посвящается этому легендарному советскому полководцу. В будущем - на территории учреждения также планируется установить его бюст.

«НЕТ АНАЛОГОВ В РОСТОВЕ»

Это не просто самая большая школа в Ростове и на Дону, но и самая современная. Четыре блока, соединенные коридорами и переходной галереей собрали в себе все, что нужно для эффективной учебы и всестороннего развития юных ростовчан.

Так, в школе размещены шесть спортивных залов, полноценное футбольное поле, где можно проводить соревнования и чемпионаты, легкоатлетический стадион, беговую дорожку, футбольное поле, игровые площадки и даже 50-ти метровый тир.

- В этой школе развитая спортивная инфраструктура, которой нет аналогов в Ростове, - отметила заместитель главы Администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова. – В школе открыли 101-ый спортивный клуб. Создали все необходимые условия для занятий самыми разными видами спорта. У юных ростовчан должна быть возможность не только для комфортного учебного процесса, но и для интересного досуга.

На страже здоровья ребят постоянно будут дежурить медики в восьми специально оборудованных кабинетах. Кроме того, школа оборудована для комфортного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

«ЛИНЕЙКА ЗАПОМНИТСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

Важно, что и родители учеников очень довольны новой школой и праздником.

- Все было замечательно! – поделилась впечатлениями от праздника мама одной из первоклашек Юлия Кушнир. - Очень красивая церемония, видно, что все подготовились. Ребята отнеслись ответственно к этому мероприятию. Очень понравилось выступление спортсменов и танцы детей. Думаю, что первоклассникам эта линейка запомнится на всю жизнь,

Многие радуются, что теперь их детишкам микрорайона Вересаево не нужно ехать далеко в школу, теперь знания — рядом.

- Мой сын идет сегодня в первый раз в первый класс, - смеется одна из родительниц.

- Ребенок очень рад. Теперь и новая школа, и первая учительница, и первый класс, первый урок, - все как-то так совпало.

Учебное заведение обладает максимально развитой спортивной инфраструктурой.

НАША СПРАВКА

Строительство второго корпуса школы № 22 началось марте 2020 года. Уже спустя год с небольшим, в мае текущего года, завершились строительно-монтажные работы. Разрешение на ввод в эксплуатацию школа получила только в конце июля.

Сейчас школа № 22 - самое большое образовательное учреждение в городе, в котором могут учиться сразу 1434 ребят.