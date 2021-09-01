Проект застройки территории левого берега Дона будет представлен до конца года

Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Проект планировки территории левого берега Дона выполняет группа компаний «ЮгСтройИнвест». После получения всех разрешительных документов на территории 40,8 га начнётся жилая застройка, а также возведение необходимой социальной инфраструктуры - детского сада, школы, поликлиники, объектов торговли, развлечений и спорта.

По словам и.о. главы департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону Глеба Мельникова, данный проект станет началом и образцом комплексного освоения территории Ростова-на-Дону. Чиновник отметил, что до конца года проект будут готов и передан на проверку в администрацию города.

Известно, что к концу 2023 года на левом берегу Дона построят парк аттракционов «Левобережный», а недавно Василий Голубев одобрил строительство 50-метрового бассейна и Ледового дворца на 4 500 зрительских мест. Помимо этого властями города изучается возможность переноса на левый берег Дона ипподрома, строительства общественно-делового центра, конноспортивной школы, аквапарка, канатной дороги и Гандбол-Арены.