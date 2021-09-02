В Ставрополе появилась православная гимназия

Фото: ГК «ЮСИ»

Свято-Владимирскую православную гимназию открыли на территории храмового комплекса святого равноапостольного князя Владимира. Новое здание отвечает самым современным требованиям. Учиться гимназисты будут по программе Министерства образования РФ. Вместе с общеобразовательными предметами воспитанники гимназии будут изучать основы православия и традиции казачества.

Фото: ГК «ЮСИ»

В торжественном открытии образовательного учреждения приняли участие Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Ставрополя Иван Ульянченко, министр образования СК Евгений Козюра и заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Людмила Иванова.

- Если у нас будет Бог в душе, то все у нас будет получаться. И самое главное, чтобы все получалось у наших детей и чтобы мы ими гордились. Люди стараются, чтобы дети пришли в православную гимназию, где они понимают, где добро, а где зло - вот главное воспитание, - обратился глава региона во время торжественного открытия к детям и их родителям.

Слова благодарности произнёс и Митрополит Кирилл.

- Огромная благодарность Юрию Ивановичу Иванову, генеральному директору группы компаний «ЮгСтройИнвест». Усилиями его и всей компании построен уникальный храм, замечательные парки и эта замечательная гимназия, - подчеркнул Митрополит Кирилл.

Вместе с первоклассниками почетные гости перерезали красную ленту. Ученики заняли места в классе. Первым занятием стал урок мира.

В гимназии созданы максимально комфортные условия для обучения: светлые просторные классы, оснащенные современным оборудованием, пищеблок, большая библиотека.

Фото: ГК «ЮСИ»

Гимназия располагается на территории храмового комплекса святого равноапостольного князя Владимира. Сегодня это одно из любимых мест ставропольцев, точка духовного и культурного притяжения жителей города. Храмовый комплекс построила и развивает группа компаний «ЮгСтройИнвест», меценатом и почетным ктитором является генеральный директор компании Юрий Иванов.