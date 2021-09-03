Помочь за 60 секунд: Единой дежурной диспетчерской службе Ростова - 25

Задача сотрудников службы — максимально сократить время реагирования всех служб в случае ЧС. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В четверг, 2 сентября, Единая дежурная диспетчерская служба Ростова-на-Дону отметила 25 лет со дня основания. Учрежденная в далеком 1996-м Постановлением мэра города как «Служба спасения 060» она была создана для повышения оперативности реагирования экстренных служб независимо от ведомственной принадлежности при угрозе и возникновении ЧС. Вот уже четверть века ее сотрудники — на страже безопасности города.

ТРИ ДИСПЕТЧЕРА И ОДИН ТЕЛЕФОН

Служба объединила и одновременно повысила эффективность взаимодействия сил и средств постоянной готовности, мгновенно информировала городскую и районные администрации обо всех происходящих аварийных ситуациях.

- Нужно было и руководить спасателями, и обращения граждан принимать - управлять этими процессами круглосуточно, - рассказывает заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону, Андрей Лункин. - Сначала было три диспетчера и один телефон. Тогда количество звонков было небольшим — около 100, так как жители еще мало знали о нас.

Сейчас служба «112» завоевала авторитет, и эти цифры выросли многократно — ростовчане доверяют свою безопасность ее специалистам. Спустя 25 лет работы в службе уже появились свои ветераны. Их в честь праздника наградили нагрудными знаками МЧС России «За заслуги», а также Благодарственными письмами.

В Ростовской службе «112» перевыполнили правило спасателей на «75» секунд: наши диспетчеры доводят информацию до экстренных служб меньше чем за минуту. Фото: администрация Ростова-на-Дону

«СПРАШИВАЮТ ДАЖЕ О ПУНКТАХ ВАКЦИНАЦИИ»

Концепция службы «112» оформилась в 2014 году, когда в Ростовской области приступили к пилотному проекту. Уже в 2016 году донская столица начала эксплуатировать систему: заработали в пять смен, появился дежурный автомобиль.

Для противодействия угрозам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе работает целый комплекс «Безопасный город». Он состоит из семи автоматизированных подсистем, которые в кратчайшие сроки собирают информацию о городской обстановке и в случае необходимости принимают оперативные решения.

А в 2019 году ко всем оперативным службам был подключен и оперативно-информационный диспетчерский центр «05», куда вошли районы города.

Теперь ведется активная работа по подключению дежурной службы «Ростовводоканала», а в 2022 году планируется подключить оперативно-диспетчерские службы филиала городских сетей «Донэнерго» и «Ростовские тепловые сети».

За 25 лет значительно усовершенствована система связи, появились телекоммуникационные системы поддержки принятия решения. Даже система «112» теперь не переадресует обращение на экстренные службы, а делает все в автоматизированном режиме. Это позволяет обрабатывать все звонки, а на сегодня за сутки в диспетчерскую службу их поступает от 2 до 4 тысяч.

По словам Андрея Лункина, сейчас, в период вакцинации от коронавируса, стало поступать много звонков с вопросом, где найти ближайший пункт вакцинации.

- И мы каждый раз консультируем людей по этому вопросу, помогаем найти ближайший к ним пункт, - говорит Андрей Владимирович.

За 25 лет работы ЕДДС благодаря высокому профессионализму сотрудников спасены тысячи жизней ростовчан. Фото: администрация Ростова-на-Дону

ПРАВИЛО «75 СЕКУНД»

Мало, кто знает, что у спасателей есть правило «75 секунд». Столько отводится на доведение информации до экстренных служб. В Ростовской диспетчерской службе управляются и за минуту.

- Наше среднее время составляет 60 секунд. Например, произошло ДТП. Надо отзвониться в каждую службу. На каждую уходит до десяти секунд. Итого пять служб - пятьдесят секунд, - делятся спецификой работы сотрудники ЕДДС.

Редко кто задумывается, что работники диспетчерской службы и спасатели - не одно и тоже. Однако они - одно целое. Чем лучше отработает ЕДДС, тем лучше сможет подготовиться спасатель.

Кстати, спасатели люди требовательные к самим себе. У них даже есть критерии, по которым можно считать себя профессионалом. По мнению заместителя начальника Поисково-спасательной службы Александра Коваленко, спасателем может называться не каждый, кто работает в МЧС или ЕДДС.

- Для настоящего спасателя работа — это его жизнь. Он не отрабатывает часы, а живет делом. Есть у нас сотрудники, которые приходят в нерабочее время, чтобы улучшить свою физическую подготовку, участвуют в соревнованиях, обучают детей. И им это только в радость!

СОТНИ СПАСЕННЫХ ЖИЗЖНЕЙ

Всего за 8 месяцев с начала 2021 года ростовчане обратились в службу около 600 тысяч раз. По направлению диспетчеров ЕДДС на места пожаров, затоплений, ДТП, распиловку аварийных деревьев, разблокировку дверей и прочие чрезвычайные ситуации спасатели ростовской поисково-спасательной службы выезжали более 2 тысяч раз и спасли более 300 человек.

- Ежегодно на содержание и развитие городской ЕДДС выделяется более 25 млн руб. Город проводит планомерную работу по совершенствованию взаимодействия между ЕДДС и районами, - прокомментировал глава Администрации города Алексей Логвиненко. - Теперь и районы города подключены к этой системе, работают в тестовом режиме, а с января 2022 года начнут оперативно реагировать на поступающие сигналы от горожан. Четкая и слаженная работа всех структурных подразделений – залог спокойствия и безопасности ростовчан.