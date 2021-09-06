Эксперты обсудят экологическое состояние реки Дон

Эксперты обсудят экосистему р. Дон Фото: Михаил ФРОЛОВ

7 сентября в 13:00 в пресс-центре «КП» состоится круглый стол на тему «Дон - экосистема региона и главная экспортная артерия страны». Мероприятие в пресс-центре «Комсомольской правды» соберет на одной площадке ученых и общественных деятелей, экологов, представителей исполнительной власти и средств массовой информации.

Эксперты обсудят следующие вопросы:

- Экосистема Дона и его притоков.

- Природоохранные зоны притоков р. Дон.

- Работа по оповещению населения об экологическом состоянии притоков р. Дон.

- Краткосрочные перспективы пригодности р. Дон для судоходства.

- Экологический ущерб от использования р. Дон как транспортной артерии.

- Преимущества морского транспорта при экспорте сельхозпродукции и других товаров.

В работе круглого стола примут участие:

1. Решетняк Ольга Сергеевна Институт наук о Земле Южного федерального университета, специалист по геохимическим показателям качества природных вод, доцент кафедры геоэкологии и прикладной геохимии, кандидата географических наук

2. Степанян Олег Владимирович Южный научный центр РАН (академик Г.Г. Матишов), отдел морских и экосистемных исследований Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук, зав. лабораторией прикладной океанографии, ведущий научный сотрудник

3. Омельченко Елена Владимировна - зам. Декана факультета «Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология» ДГТУ кандидат технических наук

4. Богданова Ирина Сергеевна - начальник отдела водопользования управления недропользования и водных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.

5. Гребенников Дмитрий Анатольевич Начальник отдела по координации работы предприятий авиационного, водного и железнодорожного транспорта, министерство транспорта Ростовской области.

6. Черкашина Ирина Фёдоровна директор Ростовская региональная общественная организация социально-экологического проектирования и защиты прав граждан на здоровую окружающую среду "ЭКОПРАВО".

7. Яковлев Андрей Владимирович руководитель регионального движения «Зелёный патруль».

8. Ежов Дмитрий Юрьевич председатель президиума совета Ростовского регионального отделения Российской экологической партии «Зеленые».

9. Гиро Владимир Александрович координатор проекта "Сделаем!" по Ростовской области.

Круглый стол пройдет при поддержке Ростовского регионального отделения Российской экологической партии «Зелёные».

Узнать подробнее об экологическом состоянии и перспективах развития экосистемы реки Дон можно на YouTube Радио «Комсомольская правда» - Ростов. Подключайтесь 7 сентября в 13:00 и смотрите трансляцию круглого стола.