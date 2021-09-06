Донской казак во время самоизоляции взялся за болгарку и превратился в скульптора по дереву

Сергей Андреев во время пандемии открыл в себе талант резчика по дереву. Фото: представлено героем публикации

Житель Семикаракорска Ростовской области, 51-летний Сергей Андреев, как и многие, остался временно без работы во время самоизоляции. Тогда –то он и открыл в себе талант резчика по дереву бензопилой.

- Я раньше и на гармони играл, и на гитаре, еще пишу пейзажи. А вот резьбой по дереву особо не интересовался. А во время прошлогодней пандемии и самоизоляции друг принес мне деревянную трухлявую скульптуру какого-то старичка. Мне было нечем заняться, ну и я и попробовал сделать что-то подобное. Дома была только бензопила и кусок дерева. Вот таким был мой первый опыт. Получилось, вроде, удачно. И пошло-поехало, - рассказывает мужчина корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

С тех пор резьбе по дереву бензопилой 51-летний мужчина, служащий в казачестве, уделяет все свободное время.

Дончанин украсил скульптурами палисадник. Фото: предоставлено героем публикации

РАБОТЫ ОЦЕНИЛИ, НО НЕ ВСЕ

Говорит, трехгодовалая внучка – в восторге. Взрослые дочери тоже оценили внезапно открывшийся талант отца. Вот только жена ворчит – недовольна, что порядка нет во дворе.

- Кругом - опилки, бревна, да и палисадник уже весь заставлен моими работами, - поясняет Сергей.

Так, в огороде у казака можно увидеть старичка-боровичка, серого волка из мультика, сову, ежа и другую лесную живность. Многие деревянные скульптуры мужчина делает на подарок друзьям. Монетизировать свое творчество он не планировал до поры до времени, пока не подвернулся случай.

Однажды местные жители опубликовали работы мастера в соцсетях. Так о казаке узнали предприниматели из Донецка. Они попросили сделать скульптуру медведя, а потом - и Маши.

Из соседнего района на грузовике привезли дерево – кусок тополя весом в 1,8 тонны! Материал выгружали около двора с помощью погрузчика.

Сергей делает все скульптуры бензопилой. Фото: предоставлено героем публикации

СОБРАЛАСЬ ТОЛПА ЗЕВАК

- Полгорода собралось на это посмотреть, - рассказывает «КП - Ростов-на-Дону» Сергей Андреев.

А когда из бревна стал вырисовываться косолапый с бочкой меда, зрителей стало не меньше, а даже больше.

- Фотографировали скульптуру, фотографировались с нею сами. А обрезки дерева и опилки забирали для бань и шашлыков, - говорит мужчина.

В итоге двухметровый медведь и метровая Машенька так понравились заказчикам, что они сверх оговоренной цены накинули еще пять тысяч рублей.

- Я не особо интересовался, где именно поселятся мишка и Маша, но, насколько понял, это будет развлекательная зона, - сказал Сергей.

А еще во дворе у скульптора есть деревянные грибы. Фото: предоставлена героем публикации

После этой сделки в семье казака-ремесленника всерьез задумались о том, чтобы делать изделия на заказ.

- Сам-то я занимаюсь резьбой по дереву по зову души, а вот дочки подумывают о том, чтобы выложить мои работы на сайта с объявлениями, - говорит мужчина.

Но самому дончанину не особо нравится эта идея. Мужчина признается, что радость он привык дарить, а не продавать.

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