Работать на себя: как стать самозанятым, в чем выгода и где получить господдержку

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Режим самозанятости становится все более популярным у жителей страны. Он позволяет легально получать доход и подтверждать заработок, работать без кассового аппарата, оказывать услуги для юридических лиц и многое другое. Об особенностях режима самозанятости мы поговорили с директором АНО МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» Яной Куриновой в рамках программы «В чем вопрос».

- Яна Игоревна, расскажите – кто такие «самозанятые»?

- Самозанятые – это важнейшая категория населения, занятого в малом бизнесе. Это, можно сказать, «новые люди». Они оказывали свои услуги без регистрации предпринимательской деятельности, а налоговый режим для самозанятых — Налог на профессиональный доход - помог им «выйти из тени» и получить доступ ко всем мерам господдержки наравне с предпринимателями. Официальный статус самозанятого в Ростовской области появился с 1 января 2020 года. Первоначально этот налоговый режим был экспериментальным, и сначала он был опробован на ограниченном числе регионов, но с середины 2020 года его распространили на всю территорию страны, поскольку он показал свою успешность.

- Сколько самозанятых у нас в Ростовской области, и в каких сферах они чаще всего ведут свой бизнес?

- На сегодня в Ростовской области более 71 000 жителей официально зарегистрировали статус самозанятых, а в России их уже более 2,5 млн. По статистике 61% из них – это мужчины, а 39% - женщины. Самыми популярными профессиями среди женщин можно назвать мастера маникюра, няню, кондитера, репетитора, стилиста и т.п. А среди мужчин чаще всего встречаются таксисты, мастера по ремонту автомобилей, грузчики, курьеры.

- Есть ли ограничения по возрасту для самозанятых?

- Этот режим как раз хорош тем, что он дает возможность молодым людям попробовать себя в предпринимательстве и понять – а бизнес это для меня? Свыше 30 000 граждан России в возрасте до 18 лет уже имеют статус самозанятого. А еще 78 000 – это люди 60+. Так что этот режим абсолютно универсален для любых возрастных категорий.

- А чем нельзя заниматься самозанятому?

- Нельзя в качестве самозанятого оказывать услуги своему работодателю, реализовывать подакцизные товары, полезные ископаемые, сдавать в аренду коммерческую недвижимость. Есть и другие ограничения. Годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей. Они не могут нанимать сотрудников по трудовым договорам.

- Насколько легко стать самозанятым?

- Это очень легко. Нужно скачать приложение «Мой налог» и зарегистрироваться в качестве самозанятого.

- Есть ли какие-либо льготы по кредитованию для самозанятых?

- Финансовая помощь этой категории бизнеса — один из приоритетов АНО МФК «РРАПП». В 2021 году по поручению губернатора региона Василия Юрьевича Голубева в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса нашим Агентством был внедрен специальный льготный микрофинансовый продукт «Самозанятый». Размер микрозайма — от 5-ти тысяч до 1 млн рублей. Ставка — всего 1% годовых с залогом и 3% без залога. Но, конечно, самозанятый должен понимать, что это целевые средства, направить их можно только на организацию или развитие предпринимательской деятельности, к примеру, покупку оборудования, ремонт или аренду помещения, рекламу услуг или товаров.

- Почему выгодно брать микрозаймы у вас?

- АНО МФК «РРАПП» - оператор центров «Мой бизнес». Это объекты инфраструктуры поддержки предпринимательства. Они созданы по инициативе главы региона. Наша цель – сделать финансовые продукты более доступными для субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых. Именно поэтому мы планомерно снижаем наши ставки. Те условия, которые мы предлагаем, крайне конкурентные на финансовом рынке региона. Не требуется дополнительно оформлять страхование залога, нет скрытых комиссий и платежей. Но есть возможность получить дешевые деньги без залога — под поручительство третьих лиц. И еще один важный момент — микрофинансирование доступно самозанятым с первого дня регистрации в статусе плательщика Налога на профессиональный доход.

- Чем занимается сеть центров «Мой бизнес»?

- Ростовская область в числе лидеров в Российской Федерации по количеству центров «Мой бизнес». У нас они открыты в 6 городах - Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске, Новочеркасске, Шахтах и Миллерово. Наша миссия в том, чтобы обеспечить доступность, качество и оперативность всех услуг и мер господдержки для предпринимателей и самозанятых. При этом услуги оказываются бесплатно. В первую очередь, это информационно-консультационная поддержка. В пандемийный год она оказалась очень востребованной. Каждую неделю мы даем порядка 80 консультаций.

- Какие еще меры поддержки самозанятых появились в этом году?

- В центрах «Мой бизнес» самозанятым гражданам доступны комплексы связанных между собой услуг, которые можно получить, подав всего одну заявку. Услуги предоставляются бесплатно в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Так, «в один клик» можно получить комплекс услуг по продвижению в социальных сетях, созданию фото- и видеоконтента.

- Проводится ли какое-то обучение для самозанятых?

- Да, конечно. В 2021 году мы открыли школу самозанятых «Работай на себя». Это проект, которые позволяет гражданам, имеющим статус самозанятого», обучиться по одной из 14 востребованных на рынке специальностей, а также получить знания из общего модуля по бизнес-планированию, продвижению личного бренда и т.п. Востребованность у этого проекта огромная, поэтому прием заявок мы приостановили, только составляем лист ожидания на следующий курс. Но мне уже хочется послушать отзывы учеников.

Кроме того, еженедельно в центрах «Мой бизнес» и региональной «Точке кипения» проходят бесплатные обучающие события по различным бизнес-тематикам– от лекций и семинаров до конференций и форумов. За анонсами можно следить на сайте mbrostov.ru или в Intagram-аккаунте @mb_rostov

Сотрудники центров «Мой бизнес» всегда готовы ответить на любые вопросы самозанятых и людей, которые только задумались об открытии своего дела.

Телефон для связи - 8 (804) 333-32-31

Сайт https://mbrostov.ru/

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