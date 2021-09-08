Кандидат в депутаты Государственной Думы от Ростовской области Антон Гетта: «Мы не прячемся за красивыми баннерами, а решаем самые сложные вопросы»

Фото: архив кандидата Гетта А.А.

Начав свой путь в общественной деятельности 8 лет назад, он ведет успешную работу по пресечению коррупционных схем, являясь координатором Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ранее проект ОНФ «За честные закупки»), деятельность которого направлена на борьбу с коррупцией в госзаказах.

ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ

- Мы восемь лет занимаемся борьбой с коррупцией в сфере государственных расходов. Наш опыт и возможности позволяют дойти вплоть до президента: озвучить проблему и предложить решение, - подчеркнул Антон Александрович. - Иногда «серые схемы» бывают связаны со злоупотреблениями госслужащих, и мы в открытую об этом говорим. После того, как мы научились пресекать махинации в сфере госзакупок, бюджетные деньги стали тратиться эффективнее. Основная задача - чтобы госконтракты шли действительно качественным подрядчикам, а не распределялись между «своими» людьми.

Благодаря инициативе Антона Гетты и общественников была введена система нормирования: расходы на чиновников сократились в три раза. Например, сейчас за бюджетные деньги, то есть средства налогоплательщиков, чиновникам можно приобрести автомобиль не дороже 2,5 млн рублей, и то это уровень федерального министра.

За все время работы в ОНФ Антон Александрович со своей командой вскрыл немало серых коррупционных схем: удалось сберечь свыше 315 млрд (!) рублей бюджетных средств.

«РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ И НЕ СТРОИМ ИЛЛЮЗИЙ»

Антон Гетта зарекомендовал себя и как депутат, который использует любую возможность, чтобы помочь своим землякам. В период предвыборной агитации Антон Александрович старается каждый день проводить по 5-7 встреч в день, чтобы любой житель смог найти время и рассказать о своих проблемах.

- Нужно не бюрократией заниматься и письма писать, а использовать конкретные действия и методы. Мы не прячемся за красивыми баннерами и газетами, а много встречаемся и отвечаем на самые сложные вопросы, - отметил кандидат в депутаты. - Мы не сказочники и на встречах с людьми никогда не обещаем, что прямо завтра все решится. Наша команда работает на пользу людей, это видно всем. Надеюсь, донские жители обязательно дадут нам возможность потрудиться еще пять лет на благо родного края.

Так, 1 сентября Антон Гетта встретился с жителями хутора Калинин. Единственная дорога оттуда проходит через село Чалтырь в Западный район Ростова. Но людям важно добираться и до Советского района донской столицы: там расположено много социальных объектов – больницы, школы, роддом. Для этого нужно построить новую развязку на улицу Совхозную. Антон Александрович отметил, что эта задача потребует большой работы, но результат должен быть достигнут.

Также жители Калинина обеспокоены ведомственной линией электропередач РЖД, которая «разрезает» хутор на две части, и из-за этого не получается оборудовать полноценное уличное освещение.

- Обязательно переговорю с руководством РЖД, - заверил Антон Гетта. - В Железнодорожном районе нам удалось решить проблему, которая десятилетиями мешала людям нормально жить: котельная была на балансе железнодорожников. Работала ужасно, но к ней были подключены жилые дома. Мы добились того, чтобы объект был передан на баланс города. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Антон Гетта - это первый человек в стране, кто поднял проблему качества питания в школах и детских садах на федеральный уровень: инициативу удалось донести до президента России. Дети по всей стране начали получать качественное и бесплатное питание. В этом году 195 тысяч младшеклассников Ростовской области будут бесплатно питаться в школах. В целом государство выделило на организацию питания российских школьников порядка 120 млрд рублей.

Антон Александрович держит качество питания на собственном контроле. Когда в Батайске произошло отравление в детском саду № 27 «Алые паруса», Антон Гетта сразу приехал в дошкольное учреждение с проверкой с целью разобраться в причинах происшедшего, чтобы подобные инциденты не повторялись. 3 сентября Антон Гетта инициировал встречу с родителями воспитанников детсада: на обсуждение выступил известный педиатр-иммунолог - профессор Андрей Петрович Продеус. Он подробно рассказал о возможных причинах пищевых отравлений у детей и о том, как правильно питаться после болезни.

- Мы договорись получить у врача обратную связь по каждому переболевшему сальмонеллезом ребенку, предложения по восстановительному лечению, дальнейшему питанию. Далее он поможет понять причины происшествия в «Алых парусах», но для этого пока недостаточно информации, - поясняет Антон Александрович. - Работа не прекращается, мы будем проводить расследование по линии ОНФ, после чего соберем всю информацию и структурируем ее для профессора.

Антон Гетта отметил, что по итогу будут выработаны системные рекомендации ОНФ по организации питания в детсадах и школах, чтобы минимизировать инциденты, подобные Батайскому, по всей стране.

«ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ НУЖНО УЛУЧШАТЬ»

Антон Гетта трепетно относится к просьбам и наказам, которые относятся к здоровью и благополучию детей.

Так, 2 сентября в ходе встречи с коллективом Азовского детского дома-интерната, его сотрудники рассказали, что в некоторых районах города стоит тяжелый аммиачный запах от очистных сооружений. Возможно, он исходит от Балки. Из-за экологических проблем дети дышат этим воздухом, что может негативно сказаться на их здоровье.

- Это недопустимо, - заявил Антон Гетта. - Мы свяжемся с Роспотребнадзором, выясним, с чем это связано и что необходимо сделать, чтобы убрать неприятный запах из города.

В адрес кандидата в депутаты поступают просьбы об улучшении экологической обстановки. 29 августа Антон Александрович поговорил с сотрудниками сразу двух предприятий Ростова - «Ростовспец-дизель» и Сервисный центр «ТФК «КАМАЗ». Людей интересовал вопрос: почему вода в реке Темерник грязная и есть ли возможность ее очистить от отходов и мусора еще раз.

- Вопрос про очистку реки считаю острым, потому что ранее ее уже очищали, деньги потрачены большие, а как будто бы и не чистили. Результат выполненных работ не выдерживает никакой критики, - заметил Антон Александрович. - Будем разбираться, как чистилась река и на что действительно пошли бюджетные деньги. Конечно, поработаем в тесном взаимодействии с местными жителями. Они лучше всех знают, как и что делалось. О результатах расследования доложим отдельно.

В своем обращении Антон Гетта отметил, что одни вопросы требуют вмешательства федерального центра, другие - более детальной проработки с местными властями. В любом случае выход есть всегда, главное - работать на результат.

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Изготовитель: Савин Глеб Юрьевич, ИНН 507560612740, место проживания: Краснодарский край, Туапсинский р-н, п.Гизель-Дере. Изготовлено по заказу кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва по одномандатному избирательному округу Ростовская область - Нижнедонской одномандатный избирательный округ №150 Гетта Антона Александровича. Тираж 1 экз. Дата изготовления 30.08.2021г. Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва по одномандатному избирательному округу Ростовская область - Нижнедонской одномандатный избирательный округ №150 Гетта Антона Александровича.