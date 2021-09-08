Общественный контроль на выборах в Госдуму в Ростовской области обсудили за круглым столом

Александр Брод подробно описал механизмы общественного контроля во время выборов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области, в Новочеркасске, во время заседания круглого стола обсудили ход избирательной кампании по выборам в Государственную Думу на территории региона, а также общественный контроль во время сентябрьского голосования за кандидатов в депутаты.

- Наша основная задача сделать силами гражданского общества избирательные процессы более совершенными, прозрачными и доступными, - заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

НАБЛЮДАТЕЛИ – ЗАСЛОН ОТ НАРУШЕНИЙ

Эксперт подробно описал механизмы общественного контроля во время выборов. По его словам, ассоциация "Независимый общественный мониторинг" в этом году впервые с помощью Общественных палат охватила все территории России программами подготовки наблюдателей.

- В каждом регионе подготовлены сотни, тысячи человек. В Ростовской области - около пяти тысяч общественных наблюдателей, - отметил Александр Брод.

Эксперт считает, что выборы в сентябре позволят общественникам стать заслоном для возможных нарушений и дисциплинировать избирательные комиссии.

При этом Александр Брод отметил, что область большая и поэтому на Дону выборы всегда проходят конкурентно. Он также заявил, что у «Независимого общественного мониторинга» нет претензий к организаторам выборов в регионе по текущей избирательной кампании.

- Мы запрашиваем информацию и в областной избирательной комиссии, и общественном штабе по наблюдению. Было всего 2 случая отказов в регистрации по одномандатным округам на выборах в Госдуму, но все они строго мотивированы - недостаточное количество подписей, неполный пакет документов, несоблюдение других процедур. Нет поводов бить себя в грудь и кричать, что не пускают на выборы, - сказал Александр Брод

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ И ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Во время круглого стола также обсуждались практические вопросы в работе наблюдателей. Например, ведение фото- и видеосъемки на избирательных участках, хранение так называемых сейф-пакетов с бюллетенями во время многодневного голосования.

В свою очередь, участники выборов, в частности, кандидаты по 152-му Южному округу, в который входит Новочеркасск, большое внимания уделили привлечению избирателей. Александр Брод поддержал такой подход.

- Мы - сторонники того, чтобы люди приходили на выборы и выражали свою позицию. Можно сколько угодно сидеть на кухне, ругать все и вся, но от этого ничего не изменится. Приход на участок - залог того, что бюллетень не попадет в чужие руки. К тому же, выбор достаточно велик. В выборах участвует 14 партий, у них разные политические взгляды, программы, лидеры, конкурентность высокая, - сказал он.

В дни голосования - с 17 по 19 сентября - за процессом можно будет следить во время круглосуточной интернет-трансляции. Она без ограничений будет доступна кандидатам, членам их штабов, представителям партий. В Ростове любой желающий сможет приобщиться к видеомониторингу в Центре общественного видеонаблюдения.

Отметим, что Ростовская область - один из семи регионов РФ, где проголосовать за депутата Госдумы можно будет в режиме дистанционного электронного голосования.

На Дону к 22 августа около 30 тысяч избирателей уже зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании. А в соседних Донецкой и Луганской областях, где также проживают граждане России, для участия в ДЭГ зарегистрировались около 100 тысяч человек.

- Если не хочется голосовать электронно, то в один из трех дней можно пойти на участок и проголосовать традиционно, - подчеркнул Александр Брод.