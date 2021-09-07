Образцовое озеленение, борьба с незаконной рекламой и уникальные школы: Ростовские власти наметили планы на осень — 2021

Приоритетные направления развития города на осень обсудили в администрации. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Во вторник, 7 сентября, на расширенном планерном совещании в администрации города под председательством сити-менеджера Алексея Логвиненко, участники подробно обсудили концепцию благоустройства территории Ростова-на-Дону этой осенью.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ — В ПРИОРИТЕТЕ

Первоочередной вопрос — «легкие» города: в ближайшие месяцы в Ростове появятся тысячи новых деревьев и кустарников.

- Озеленение – один из приоритетов в нашей работе, - заявил Алексей Валентинович. - Добиваюсь того, чтобы в городе был единый подход к озеленению. Главы районов несут персональную ответственность за эту работу.

Так, глава администрации города напомнил всем ответственным, что, планируя работы по озеленению, нужно обязательно привлекать специалистов - дендрологов, ландшафтных дизайнеров, архитекторов. А также внимательно прислушиваться к мнению жителей и общественников.

Пример такой работы — площадь 5-го Донского корпуса, которая сейчас считается образцовой. Власти два года работали над тем, чтобы она приобрела свой нынешний вид, и все ростовские развязки должны выглядеть также достойно, - обозначил задачу градоначальник.

В текущем году на озеленение донской столицы из бюджета города направлено 167,6 млн рублей. За счет бюджетных и внебюджетных средств весной на улицах Ростова появилось около 22 тысяч деревьев и кустарников.

Еще 15 тысяч высадят осенью. Город украсят молодые ели, сосны, липы, дубы, ивы, церцисы, сливы, можжевельника, розы, бирючины, форзиции, чубушника и спиреи. Кроме того будут высажены более 2 тысяч елей высотой более 3-х метров. Еще 4,5 тысячи деревьев высадят в донской столице в октябре в День древонасаждения.

За последние три года площадь высадки луковичных растений увеличилась в 4 раза: только нынешней осенью на клумбах появятся почти 100 тысяч тюльпанов, это на 17 тысяч больше, чем в прошлом году. Также осенью вдоль всей Большой Садовой улицы высадят лаванду, которая будет радовать горожан приятным, «курортным» запахом. Все работы по озеленению в городе пройдут за два месяца, с 16 октября и до 15 декабря.

- Одной из важнейших задач по озеленению — свести к минимуму количество неприжившихся растений, - акцентировал внимание Алексей Валентинович. - Для этого сейчас вместо контрактов по содержанию зеленых насаждений на один год заключаются трехлетние: в таком случае подрядчик работает на перспективу и качество. А на месте ранее погибших деревьев, кустарников и цветов высадят новые уже этой осенью.

Длительные трехгодичные контракты позволят свести к минимуму гибель высаженных растений: подрядчикам будет выгоднее качественно ухаживать за посадками. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

РЕКЛАМА ДОЛЖНА НЕ ДОЛЖНА ПОРТИТЬ ВИД ГОРОДА

Также в городе ведется непрерывная работа по упорядочиванию зачастую стихийных рекламных конструкций. В последние три года городским властям удалось практически полностью очистить донскую столицу от несанкционированной рекламы, а также значительно сократить количество устанавливаемых рекламных щитов.

Только с начала 2021 года в городе демонтировано 780 таких конструкции, еще 450 — в процессе. Составлены 182 предписания и оформлены 1768 уведомлений о демонтаже конструкций, которые установлены с нарушениями. Собственник может получить свою рекламную конструкцию после оплаты стоимости работ — она еще 30 дней хранится на складе.

- Поручил службам обратить внимание на внешний вид зданий после демонтажа. Как правило, стены выглядят удручающе, - обратил внимание градоначальник. - Поэтому собственникам здания будет вменяться не только демонтаж несанкционированной рекламы, но и приведение фасада в порядок.

Нет места на улицах города рекламе с контентом, который не соответствует законодательству. Если такая появляется, сведения направляется в Управление Федеральной антимонопольной службы, и после собственников наказывают штрафом, а рекламу демонтируют.

Сити-менеджер предложил при проектировании новых школ закладывать в ПСД дополнительный спортивный объект — тир, бассейн, гимнастический зал и т.д. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

«У КАЖДОЙ ШКОЛЫ ДОЛЖНА БЫТЬ СВОЯ ДОМИНАНТА»

Отдельный вопрос — строительство новых школ. За последние пять лет в Ростове-на-Дону построено пять новых учреждений образования, рассчитанные на 5,5 тысяч учащихся. В ходе эксплуатации новых зданий от руководителей школ приходят замечания, которые стоит учитывать при проектировании новых объектов, - уверены в администрации.

Так, важно предусмотреть дополнительный резерв электрической мощности отдельных помещений с учетом их планируемого использования. Также необходимо решить вопрос охлаждения помещений: из-за существующих нормативов сейчас при строительстве и реконструкции тех же школ и поликлиник нельзя закладывать в проект кондиционеры, а при капремонте — можно.

- Нужно проанализировать этот вопрос: если это общая проблема, то нужно направить документы областным и федеральным властям, - считает Алексей Логвиненко. - Неправильно, когда в новой поликлинике невозможно находиться из-за жары.

Кроме того глава администрации города обратил внимание на то, что в некоторых школах количество учащихся гораздо больше плановой мощности объекта. Поэтому ПСД новых объектов по возможности нужно корректировать, исходя из предложений Управления образования. К тому же есть возможность сделать каждую новую школу — центром притяжения детей в своем районе.

- Мы открыли в Вересаево самую большую школу в Ростовской области, на 1434 ученика. Начали строить крупнейшую на юге России школу в Советском районе города, в ней будут учиться 1650 учеников. Каждая такая школа должна иметь свое отличие, - подчеркнул Алексей Валентинович. - Бассейн, которым смогут также бесплатно смогут пользоваться и ученики других школ, тир, зал гимнастики. У каждой школы должна быть четкая специализация.