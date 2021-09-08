В Ростове-на-Дону парламентарии и эксперты банковской сферы обсудили защиту граждан от киберугроз в банковской сфере

В донской столице состоялся семинар-совещание, посвященный теме защиты граждан от киберугроз в банковской сфере. Фото: Пресс-служба ЗС РО

В донской столице во вторник, седьмого сентября, прошел семинар-совещание, посвященный противодействию интернет-мошенничествам и мошенничествам в банковской сфере. Спикеры, - Председатель донского Заксобрания Александр Ищенко, сенатор от Ростовской области, зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, представители Сбербанка, полиции и прокуратуры, - обсудили болезненный для россиян вопрос – киберугрозы и аферы с банковскими счетами граждан.

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕ ВСЕГДА ПОСПЕВАЕТ ЗА ВСЕМИ ВИДАМИ КИБЕРУГРОЗ»

- Тема защиты наших граждан от мошенничества в интернете родилась не сама по себе. К нам обращаются жители Ростовской области, наши избиратели с просьбами повлиять на эту ситуацию, которая сейчас развивается очень быстрыми темпами. Что происходит? Развиваются интернет-технологии и, очевидно, что люди, чьи способности направлены на совершенствование способов мошенничества, тоже развиваются, как и мошеннические схемы. Законодательство не всегда поспевает за новыми видами кибеоугроз и за новыми видами мошенничества, - прокомментировал тему встречи Александр Ищенко.

Так, по данным Сбербанка, с 2013 года число киберпреступлений в стране выросло в 20 раз. В 2020 году мошенники позвонили россиянам 15 миллионов раз. Рост фишинговых атак на граждан и организации за год вырос в 2,5 раза.

Участники семинара-совещания подняли тему того, что должны делать банки, как технологически защищать клиентов от потенциальных мошенников.

«ЖИЗНЬ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ»

- Мы в Ростовской области стараемся оперативно реагировать на появляющиеся угрозы и на те ситуации, с которым сталкиваются жители региона. По инициативе нашего представителя в Совете Федерации были разработаны поправки в ряд федеральных законов, которые связаны были, в том числе, с запретом действия на подмену телефонных номеров, когда идет звонок с использованием IP-Телефонии. Меняется законодательство, связанное с защитой персональных данных. Это те инициативы, которые были реализованы, в том числе, и по инициативе представителей Ростовской области в Государственной Думе и в Совете Федерации. Но жизнь не стоит на месте. Необходимо делать следующие шаги, - прокомментировал Александр Ищенко.

Отметим, что по данным заместителя начальника ГУ МВД России по Ростовской области – начальника полиции Александра Сокрутенко, законодательные решения действительно положительно отразились на динамике кибермошенничеств на территории Ростовской области.

Прежде всего, этого удалось добиться благодаря масштабной профилактической работе и повышения раскрываемости преступлений данной категории. Наиболее яркий пример нашей работы – задержание в 2020 году в Подмосковье организаторов межрегиональной преступной группы, имеющей признаки организации преступного сообщества, участники которой через звонки от имени служб безопасности банков совершали хищения денежных средств с банковских счетов граждан. Только на территории области установлено 1026 эпизодов их преступной деятельности. Следствие продолжается, - отметил в своем выступлении Александр Сокрутенко.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

В свою очередь, сенатор от Ростовской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова рассказала, что уже сделано для того, чтобы обезопасить граждан от киберпреступников.

- В течение весенней сессии были приняты очень важные законы, касающиеся защиты прав россиян в сфере сетевой безопасности. То мероприятие, в котором мы сегодня принимали участие, напрямую связано с реализацией этих законов. Один из них – возможность для каждого россиянина отзывать свои персональные данные у любого оператора, которому когда-либо эти персональные данные были предоставлены для обработки, сохранения или распространения. И это очень важно. Теперь такое право есть. Другая проблема, что не каждый россиянин помнит кому, когда и сколько персональных данных было отправлено, и, конечно, нет даже физической возможности забрать у недобросовестных операторов ту информацию. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, на территории Ростовской области в течение двух недель мы будем активно вести просветительскую деятельность, рассказывать о нормах действующего закона и о том, как можно защитить свои права в цифровой сфере, - рассказала Ирина Рукавишникова.

ЧЕГО ЖДАТЬ

Также Ирина Рукавишникова рассказала еще об одном законе, который был одобрен Советом Федерации на весенней сессии.

Он вводит обязательное требование к операторам мобильной связи и IP-Телефонии о передаче только легитимного трафика и блокировке подменных номеров. Это будет касаться и звонков с «коротких» номеров, которыми пользуются отдельные банки, и SMS-сообщений.

– Этот закон не вступил полностью в силу после его принятия, установлен переходный период до конца текущего года, что связано, прежде всего, с необходимым технологическим оснащением операторов сотовой связи. Но я уверена, что уже в 2022 году мы забудем о схемах мошенничества с подменными номерами, – прокомментировала сенатор.

Ирина Рукавишникова также анонсировала, что к концу года, ориентировочно 28 декабря, должен заработать Единый портал правового просвещения. Инициатором создания данного сервиса в свое время выступил донской парламент, поэтому Ростовская область вошла в число пилотных регионов, где портал будет доступен.

– Идея заключается в том, чтобы в постоянном режиме 24/7 человек мог получить консультацию по широчайшему спектру вопросов, в том числе связаться с реально действующим адвокатом или юристом. Как известно, много мошеннических схем существует и на юридическом рынке, поэтому запуск Единого портала правового просвещения позволит минимизировать риски в данной сфере, а в перспективе и полностью их исключить, – отметила Ирина Рукавишникова.

В свою очередь, председатель комитета донского парламента по законодательству Александр Косачев обратил внимание на другой аспект проблемы.

- Сегодня коллеги говорили о цифрах, о количестве преступлений в этой сфере, но я хотел бы продолжить одним из тезисов. Он связан с предупреждением совершения подобного рода преступлений. В ходе общения с коллегами по работе, с друзьями, с избирателями мы часто слышим, что по каким-либо причинам люди не обращаются в правоохранительные органы в случае поступления подобного рода звонков. Как правило, граждане просто прекращают разговоры, чтобы не попасться на удочку мошенников. Я уже молчу про ситуации, когда люди не обращаются в органы внутренних дел после того, как они по счастливой случайности потеряли небольшую сумму денег – 500 рублей, 1000 рублей. Однако, согласно действующему уголовному законодательству и согласно сложившейся практике, когда лицо похитило денежные средства с банковской карты человека, то данное деяние квалифицируется как кража по 158 статье Уголовного кодекса. И Уголовным кодексом также предусмотрена еще и ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Вместе с тем, обозначенные мною действия, когда мошенники не доводят до конца задуманное, Уголовным кодексом квалифицируется как неоконченное преступление и также должно квалифицироваться по 158 статье Уголовного кодекса, - сказал депутат.

Поэтому при проведении просветительских мероприятий Александр Косачев предложил сделать особый акцент на разъяснении гражданам важности предоставлять любую информацию о мошеннических действиях, с которыми они сталкиваются.

- Благодаря этому и правоохранители, и банки смогут предпринять действия, которые помогут в дальнейшем предупреждать и предотвращать подобные преступления, – отметил в своем выступлении депутат.

ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

- Каждый второй житель Ростовской области является клиентом банка, также как и каждое третье предприятие, поэтому тема противодействия киберпреступности является для нас ключевой. Сбербанк прилагает массу усилий к тому, чтобы противостоять киберугрозам, и основной упор при этом мы делаем на просвещении граждан. В Сбербанке Онлайн есть специальная вкладка, где всегда можно узнать о тех мерах, которые необходимо предпринимать для того, чтобы не стать заложником ситуации и не попасться на уловки мошенников, – рассказал Управляющий Ростовским отделением ПАО Сбербанк Руслан Салимов.

Он добавил, что по инициативе депутатского корпуса Законодательного Собрания Сбербанк присоединился к проекту «Дни правового просвещения в Ростовской области». В ближайшие две недели сотрудники банка проведут дни финансовой грамотности с акцентом на кибербезопасность в крупнейших вузах и на предприятиях Ростовской области. Данные просветительские мероприятия также пройдут в каждом офисе Сбербанка, и в них сможет принять участие любой желающий.