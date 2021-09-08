Кузница чемпионов: В Ростове модернизируют альма-матер донских олимпийцев

В Год спорта в донской столице ведется масштабная модернизация спортивных объектов. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону по праву считается одним из самых спортивных городов нашей страны, и это в очередной раз подтвердили ростовчане на Олимпийских Играх в Токио. Стабильный успех атлетов родом из донской столицы — это следствие развитой спортивной инфраструктуры города, где работают первоклассные тренеры. Здесь важна работа на перспективу, и от состояния и оснащенности спортшкол зависит, насколько часто через 10 лет мы будем с гордостью говорить про чемпионов: «Это наш, ростовский!»

Желающих стать чемпионами или просто окрепнуть и физически развиваться в донской столице очень много. Сегодня в различных секциях занимаются более 165 тысяч детей и подростков, а это - более 80% от числа ростовчан до 18 лет. Поэтому глава администрации города Алексей Логвиненко посетил сразу несколько спортивных школ Ростова-на-Дону, чтобы лично изучить существующие проблемы и общими усилиями их решить.

ПОСТРОЯТ НОВЫЕ БАССЕЙНЫ

Альма-матер олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Влады Чигиревой — Детско-юношеская спортивная школа № 10. Помимо отделений плавания и синхронного плавания в ней также действуют отделения дзюдо и бокса. В стенах ДЮСШ воспитан мастер спорта международного класса, 134 мастера спорта и 214 КМС.

Во время экскурсии была достигнута договоренность о внутреннем ремонте действующего бассейна и зала для занятий боксом.

- Более того, в этом году начнём проектирование двух новых бассейнов. В одном из них спортсмены смогут заниматься синхронным плаванием, а второй будет оборудован для прыжков в воду, - заявил Алексей Валентинович.

В Ростове планируется строительство двух новых бассейнов — для занятий плаванием и синхронным плаванием. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

ДЛЯ ПОБЕД НА БРЕВНЕ И НА БРУСЬЯХ

Школа олимпийского резерва № 2, где делал свои первые шаги в спортивной гимнастике олимпийский чемпион Никита Нагорный, и воспитали 8 заслуженных мастеров спорта и 16 МСМК, получит летний гимнастический зал: его построят в 2022 году, тогда же школу ждет ремонт и благоустройство территории.

- Мы пошли дальше и сейчас подыскиваем земельный участок для строительства филиала спортивной школы. Это даст возможность привлечь к занятием гимнастикой жителей разных районов города, - объявил сити-менеджер. - Уверен, что новые возможности помогут преподавателям воспитать и других юных талантов.

ЖДЕМ НОВЫХ ЗВЕЗД ФУТБОЛА

Возможность тренироваться круглый год — залог скорейшего развития и достижения мастерства. Так, до конца текущего года в спортшколе № 13 оборудуют модульный спортивный зал, на строительство и оснащение которого из областного и местного бюджета направлено 93 млн рублей.

- Мы также заключили договор с футбольной Академией «Ростов». Теперь с юными ростовчанами будут заниматься профессиональные тренеры. И, возможно, им удастся вырастить новых звезд, - поделился хорошей новостью Алексей Валентинович.

Помимо футбола воспитанники спортшколы № 13 занимаются также плаванием, гандболом, тхэквондо, кудо, теннисом и самбо, которые пользуются популярностью у будущих звезд спорта.

Школа олимпийского резерва № 2 в следующем году получит летний гимнастический зал. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

И каждый найдет себе свой вид активности. В Год спорта город уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры: это 29 учреждений спортивной направленности, из которых 16 — муниципальных, и в них занимаются более 28 тысяч человек.

- В Год спорта мы продолжаем масштабную модернизацию наших спортивных объектов. Всего на финансирование отрасли в этом году из бюджета города выделены рекордные 1,5 млрд. Рублей, - заключил Алексей Логвиненко.