Составит конкуренцию шахматам: киберспортивный клуб открылся в РГЭУ (РИНХ)

Фото: ПОПОВА Екатерина

В РГЭУ (РИНХ) открылся киберспортивный клуб. На торжественной церемонии перерезания ленты присутствовал и бывший выпускник вуза, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов.

- В России киберспорт признан одним из официальных видов спорта. Он разделяется на шесть дисциплин. И с точки зрения развития молодежи, развития спорта в России - это для нас очень важное мероприятие, - обратился ко всем собравшимся Евгений Владимирович.

Фото: ПОПОВА Екатерина

В ПРОШЛОМ ГОДУ РГЭУ (РИНХ) СТАЛ ВУЗОМ-ХОСТОМ ДЛЯ РКСЛ

Официально киберклуб «CyberLight» был открыт в мае прошлого года. Однако студенты и раньше принимали активное участие во всех киберспортивных мероприятиях. Поэтому руководством было принято решение приобрести новейшую технику и открыть клуб заново.

- У нас всегда уделялось огромное внимание развитию всех видов спорта. И вот пришло время киберспорта, - говорит ректор РИНХа Елена Макаренко. - В настоящее время более 200 студентов нашего университета разных факультетов входят в состав кибердвижения. А наша сборная насчитывает 25 студентов. И сегодня мы открываем киберклуб!

- Решение создать такой центр было очень серьезным для ректора. Кроме этого, были направлены немалые средства, - добавил Президент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков. - Нам повезло, и этим нужно пользоваться!

Также университет заключил соглашение о сотрудничестве с ростовской киберспортивной лигой. А в прошлом году он являлся вузом-хостом. На базе РИНХа прошли финальные киберспортивные мероприятия. А высокое качество Интернета и вычислительные мощности позволили провести соревнования на достойном уровне.

- Наши ребята уже могут похвастаться рядом побед на киберспортивных мероприятиях. Думаю, что с такой обновленной площадкой мы будем ждать от них новых успехов и новых побед, - заключила Елена Николаевна.

«ШКОЛА СТАНЕТ НАЧАЛЬНЫМ ЭТАПОМ СТАНОВЛЕНИЯ КИБЕРСПОРТСМЕНА»

Новая киберспортивная площадка станет доступна также для школьников и обучающихся других вузов. На сегодняшний момент в мире киберспортом увлекаются 65 миллионов человек. Примерно треть составляет студенческое и школьное сообщество. И это очень большая цифра.

- Мы ожидаем, что сюда будет приходить большое количество молодежи и детей, - уверен министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов. - Киберспорт сегодня является голосом молодежи, тренд ее развития. И ваш университет очень хорошо чувствует эти тренды и идет в ногу со временем!

Кстати, у школьников тоже есть свое киберспортивное сообщество.

- В Ростовской области работает школьная лига, которую мы создали в прошлом году. И в ней сейчас присутствуют более половины школ области. И количество школ будет расширяться. Главная наша задача, которую мы перед собой видим, это выстроить преемственность. Когда школа станет начальным этапом становления киберспортсмена, - надеется Юрий Глухов, Президент школьной лиги киберспорта в Ростовской области.

Фото: ПОПОВА Екатерина

СТАНЕТ ОЛИМПИЙСКИМ ВИДОМ СПОРТА

Современные реалии диктуют новые правила, и киберспорт стал конкурентом шахматам. Раньше шахматы были единственным видом спорта, где не нужна физическая сила, а только гибкость ума и быстрая реакция. И вот появилось новое направление, которое уже завоевало мир.

Аудитория киберспорта сегодня развивается и расширяется. Только около 150 миллионов человек в Китае - аудитория киберспорта, в Америке - 50 миллионов, а в России - 20 с лишним. И по просмотрам трансляций аудитория постепенно приближается к ведущим видам спорта.

- Сегодня хотят киберспорт сделать олимпийской дисциплиной. Также обсуждается вопрос о введении киберспорта в школьные дисциплины. Пока речь идет о факультативных занятиях, - добавил Евгений Владимирович. - Так что, киберспорт - реалия современного мира. Надеюсь, что когда-то Ростов станет центром его движения!