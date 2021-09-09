Открытый диалог, острые вопросы: Александр Ищенко обсудил с молодежью выборы в Госдуму

Александр Ищенко уверен в том, что молодежь понимает ценность своего голоса на выборах. Фото: Пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко провел встречу со студенческой молодежью. Парламентарий и студены с активной гражданской позицией говорили на тему «Молодежь и выборы». Ребята задавали самые разные, в том числе, и провокационные вопросы, на тему предстоящих выборов в Государственную Думу РФ.

Во время мероприятия, прошедшего в арт-резиденции «квАРТира», спикер донского парламента рассказал донской молодежи о специфике выборного процесса, роли депутатов Государственной Думы в жизни региона, а также о значении демократических выборов в современном обществе.

Отметим, что диалог состоялся по инициативе студентов вузов и общественных молодежных организаций.

РОССИЯ – НА ПОРОГЕ ВАЖНОГО СОБЫТИЯ

Перед тем, как начать дискуссию, Александр Валентинович напомнил собравшимся, что в сентябре этого года мы будем не просто выбирать новый состав Государственной Думы. Граждане определят будущее страны.

Спикер Заксобрания также выразил уверенность, что сейчас российское общество находится на этапе, который можно совершенно точно определить, как этап демократического развития страны, граждан и государства в целом.

После приветственных слов депутата микрофон перешел к студентам. Отбоя от желающих узнать мнение парламентария по тому или иному вопросу не было, и уложиться в отведенный тайминг – один час – не удалось. Зато на все вопросы были получены развернутые ответы.

Отметим, что один них касался того, как будет обеспечиваться чистота и прозрачность выборов при новом удаленном формате голосования через портал государственных услуг.

- Наши избиратели опасаются за свое здоровье. Несмотря на жесткие противоковидные меры, которые предпринимаются на каждом избирательном участке, некоторые все же боятся идти на выборы традиционным способом. Для того чтобы все избиратели имели возможность проголосовать, был введен дистанционный формат. Думаю, для молодежи это даже более привычно. Конечно, возникают вопросы защиты тайны голосования, но на сегодняшний день я не встречал нигде каких-либо доводов о том, что эта система не безопасна, наоборот, многие эксперты считают, что такая система помогает обеспечить тайну голосования избирателей. Что касается меня, то я, кроме того, что гражданин Российской Федерации, еще и Председатель Законодательного Собрания, то есть публичное лицо, и должен публично продемонстрировать свое участие в голосовании. Поэтому я пойду на избирательный участок, - ответил глава донского парламента.

«ОНИ ТОЧНО ПОНИМАЮТ, ЧТО УЧАСТОВАТЬ В ВЫБОРАХ НЕОБХОДМО»

- Какая у нас молодежь! Интересная, думающая, трезво мыслящая, критически оценивающая то, что происходит. Но при этом – патриотично ориентированная. Это очень важно. Это значит, что молодежь, которая сегодня растет, развивается в России, в свое время возьмет штурвал управления государством в свои руки. Но сегодня для того, чтобы в будущем этот штурвал принять, им нужно принять участие в выборах депутатов в Государственную Думу. Именно об этом шел разговор. И я убежден, что все те, кто присутствовал в этом зале, кто смотрел трансляцию в сети интернет, точно примут участие в выборах. И не важно, за кого они проголосуют. Важно, что они понимают ценность своего голоса как избирателя. Они точно понимают, что участвовать в выборах необходимо. Они точно понимают, что депутатский корпус нового созыва будет создавать будущее, в котором мы будем жить, - прокомментировал встречу Александр Ищенко.

Высказал свое мнение о диалоге с председателем Заксобрания и автор самого любопытного и самого провокационного вопросов, студент НПИ Руслан Кебедов.

- Я задал два вопроса. Один из них касался того, как, по мнению Александра Валентиновича, социальные сети и СМИ влияют на общественное мнение в целом, и на мнение российской молодежи. Было довольно таки приятно услышать ответ. Мне он понравился, я услышал все то, что хотел. Второй вопрос касался возможности внедрения системы экзаменов для тех, кто хочет голосовать. Потому что я считаю, что голосовать может не каждый. Ведь не все люди, скажем так, образованы или разбираются в вопросах политики. Мне казалось, что это довольно интересная идея, - предоставить возможность голосовать только тем, кто разбирается в теме и знает, о чем говорит тот или иной кандидат. Александр Валентинович категорически не согласился со мной и ответил жестко. Мне было интересно услышать его мнение как человека, который очень широко разбирается в политике и долго работает в этой сфере, - сказал Руслан Кебедов.