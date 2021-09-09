Спасти Дон: эксперты и экологи обсудили оздоровление главной водной артерии региона

Фото: Артур Селимов

В Ростове, в пресс-центре Комсомольской правды» состоялся круглый стол на тему «Дон как экосистема региона и главная экспортная артерия страны». Представители экологической партии, эксперты, ученые, и общественники обсудили важную для региона тему – экологическое состояние главной водной артерии региона.

Участниками круглого стола стали политик Андрей Яковлев, заместитель декана факультета «Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология» ДГТУ, кандидат технических наук Елена Омельченко, директор Ростовской региональной общественной организации социально-экологического проектирования и защиты прав граждан на здоровую окружающую среду РР ОО «ЭКОПРАВО» Ирина Черкашина, специалист по геохимическим показателям качества природных вод, доцент кафедры геоэкологии и прикладной геохимии, сотрудник института наук о Земле ЮФУ Ольга Решетняк, ведущий научный сотрудник отдела морских и экосистемных исследований Южного научного центра РАН Олег Степаньян. Также в теме обсуждения участвовали координатор проекта «Сделаем» Владимир Гиро, начальник отдела водоиспользования управления недропользования и водных ресурсов министерства природых ресурсов и экологии Ростовской области Ирина Богданова и председатель президиума совета Ростовского регионального отделения Российской экологической партии «Зеленые» Дмитрий Ежов.

«ДОН – ЭТО НАША ГОРДОСТЬ И ИСТОРИЯ»

Дискуссию на предмет оздоровления Дона открыл руководитель регионального движения «Зеленый патруль» Андрей Яковлев.

Андрей Владимирович Яковлев. Фото: Артур Селимов

- Как человек, который видит все своими глазами, общается с людьми на местах, могу с полной уверенностью сказать следующее. На сегодняшний день ни одна проблема так не волнует глубоко жителей региона, как проблема оздоровления Дона, потому что Дон – это наша гордость, наша история и, конечно же, визитная карточка региона, - заявил Андрей Яковлев.

Также он подчеркнул, что если говорить о реке Дон, то здесь также стоит учитывать и другие регионы, по которым протекает река: Волгоградская, Липецкая область, Воронежская область так далее.

- Это транспортная артерия, которая объединяет, можно сказать, Юг России, река, формирующая экспорт нашей страны. А экспорт - это и уровень жизни, и уровень внутревалового продукта, и, соответственно, - доходы населения, - сказал спикер.

Андрей Яковлев также подчеркнул, что Дон – это не только экология. Он формирует вокруг себя огромное количество рабочих мест.

- И нам просто сегодня нельзя потерять Дон,- продолжил спикер.

В свою очередь, проблемы Донского водного бассейна волнуют не только представителей общественных организаций, экологов и просто инициативных граждан.

Так, правительство и региона, и страны уже давно обратило внимание на риски, которые несет за собой обмеление Дона.

- И приняло актуальное, абсолютно верное решение, издав распоряжение от 21 июля 2021 года. В документе прописан механизм оздоровления реки Дон, - пояснил Андрей Яковлев.

ТОЛЬКО НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Однако реализация этого проекта, по мнению спикера, невозможна без привлечения экспертного сообщества, научных сотрудников, которые смогут оценить проект и проверить результаты на каждом этапе работы.

- Этот проект должен контролироваться на каждом этапе. Причем, теми специалистами, которые максимально понимают всю проблематику реки Дон и при этом, конечно, опираются на знания и научный подход, - выразил свое мнение Андрей Яковлев.

СВОЕВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Заместитель декана факультета «Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология» ДГТУ Елена Омельченко, в свою очередь заявила о том, что постановление правительства о реализации комплекса мер по оздоровлению Дона принято как никогда вовремя.

Омельченко Елена Владимировна. Фото: Артур Селимов

- Хочу, для начала, просто обратить внимание на качество воды, которую мы употребляем. Даже если просто спросить мнение жителя другого региона, прибывшего в Ростов, и пившего другую воду, можно уже сделать определенные и неутешительные выводы.

По словам специалиста, о плохом качестве воды в реке Дон говорят и визуальные критерии, а не только ее вкус и запах.

- Мы можем сказать точно, что ростовская вода сильно и в плохую сторону отличается от воды, которую, например, употребляют в Краснодарском крае. Если говорить о состоянии загрязнения реки в целом, то тут, конечно, свою лепту вносит и огромное количество сбрасываемых рек сточных вод. Источниками загрязнения Дона являются и промышленные предприятия, и коммунальные службы, - продолжил специалист.

Для сравнения, еще в 40-ые военные годы ростовчане смело пили воду из Дона, не фильтруя ее, и при этом не наблюдалось вспышек кишечных инфекций. Сейчас же ростовчане даже боятся купаться в реке.

- Поэтому, конечно, принятие документа об оздоровлении Дона, как никогда, своевременно, - заявила спикер.

При этом Елена Омельченко полностью разделила мнение своего коллеги по круглому столу Андрея Яковлева о том, что все работы по очистке Дона должны строго контролироваться, в том числе, и научным сообществом.

Директор Ростовской региональной общественной организации социально-экологического проектирования и защиты прав граждан на здоровую окружающую среду РР ОО «ЭКОПРАВО» Ирина Черкашина, в свою очередь, выразила мнение, что сегодня формально подходят к оценке состояния окружающей среды и экологии.

Черкашина Ирина Федоровна. Фото: Артур Селимов

- Сейчас даже не все пользуются научными данными, но это недопустимо, - прокомментировала эксперт, выразив надежду, что при оздоровлении реки Дон все же не забудут про научный подход.

Также Ирина Черкашина считает, что при реализации дорожной карты по спасению Дона будет правильным использовать так называемый «бассейновый подход», то есть учитывать, что комплексные меры должны касаться и малых рек региона.

Ирина Богданова, в свою очередь, сообщила на круглом столе, что водным кодексом уже давно определен бассейновый принцип.

Богданова Ирина Сергеевна. Фото: Артур Селимов

- У нас все водные объекты России разбиты по бассейновому принципу. Все водные объекты внесены в государственный реестр. На сегодняшний день в Ростовской области официально зарегистрированы восемь родников, - пояснила эксперт.

Однако родников в регионе по факту в разы больше. Поэтому важно, чтобы все они были задокументированы официально.

- Родник – это приток Дона. Их необходимо регистрировать. А вопрос финансирования должен лежать на законодательном уровне. Необходимо выходить с соответствующим предложением о внесении данного направления в бюджет. - Этот вопрос очень важен, хорошо что мы его подняли, - поддержал коллегу по круглому столу Андрей Яковлев.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ РЕК РЕГИОНА

Следом слово взяла Ольга Решетняк. Она озвучила доклад об экологических проблемах малых рек Ростовской области и реки Дон.

Ольга Сергеевна Решетняк. Фото: Артур Селимов

- В целом, в регионе, кроме основной водной артерии - реки Дон, существует 160-165 малых водотоков, которые образуют 26 больших бассейнов. А крупные притоки Дона, такие, как Северский Донец, Сал, Чир, Быстрая, Калитва, Миус, - это реки с протяженностью от ста километров и выше занимают 77 процентов всей географической сети бассейна реки Дон. То есть, роль малых рек велика, так как они являются важным источником питьевой воды для населения, для орошения, технических целей и так далее, - отметила ученый.

Спикер напомнила собравшимся, что в регионе протекают еще ряд малых рек – притоки Северского Донца и Тузлова, и они находятся в очень плачевном состоянии.

- Они настолько загрязнены, что это воду иногда нельзя использовать даже в технических целях, - отметила докладчик.

В свою очередь, Андрей Яковлев также подчеркнул, что сохранение малых рек – очень важный момент.

- Потому что с них начинается большой Дон, которым все гордятся, а до малых рек, к сожалению, не всегда доходят руки. Иногда эти малые реки и вовсе перестают существовать, - сказал спикер.

УКРАИНА, ДОН И СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ

Следом слово взял представитель Южного научного центра РАН Олег Степаньян. Он отметил, что Северский Донец – трансграничная река, которая начинает исток на территории Российской Федерации, потом течет через сопредельное государство – Украину, и в нижней части вновь попадает к нам, в Ростовскую область, и впадает в Дон.

Степаньян Олег Владимирович. Фото: Артур Селимов

- В нынешних политических реалиях оказывается, что это такой существенный источник загрязнения для нижнего течения Дона. Другие регионы, в отличие от Ростовской области, от этого не страдают. Понятно, что в Украине все плачевно с очистными сооружениями, и достаточно большая плотность населения. Необходимо предпринять меры, которые предотвратят загрязнение Северского Донца и, соответственно, Дона, со стороны сопредельного государства. Но, как это решить в современных реалиях, – вопрос сложный, - сказал Олег Степаньян.

Кроме этого, спикер поднял еще одну важную тему - маловодье. В связи с ним, сейчас активно в Азовское море проникает вода из Черного моря.

- Фактически сейчас Азовское море – залив Черного моря. Потому что соленость его равна 15 граммов на литр. Еще 15 лет назад эта цифра была ровна 10 граммам. Для сравнения – содержание солей в Черном – 18 граммов на литр. Заменяется сток речной воды на соленую. И мы видим уже трансформированную систему, - заявил эксперт.

По словам специалиста, аномальное осолонение в Таганрогском заливе и дельте Дона приводит к «цветению» воды и появлению неприятного запаха и в самой воде, и в воздухе.

- Также рост солености приводит к биоинвазии. Теперь в дельте Дона можно получить типичный «черноморский» улов. Например, рыбу Иглу, - сказал Олег Степаньян.

Ученый поднял тему и строительства гидроузлов и плотин.

- Так, строительство Цимлянского водохранилища было большой послевоенной коммунистической стройкой, которая, по сути, продолжается, - сказал ученый.

И в завершении Олег Степаньян подчеркнул, что, в связи с обмелением Дона, реку нужно не углублять, а обводнять. Это поможет сохранить не только Дон, как рекреационную зону, но и как важнейшую транспортную артерию страны.

«СТРОИМ ГРАЖДАНСКИЙ РЕСУРС»

Координатор проекта «Сделаем» Владимир Гиро, в свою очередь, остановился на проблеме родников. Спикер сказал, сообщил, что их организация, в том числе, занимается их очисткой, и, можно сказать, возрождением к жизни.

Гиро Владимир Александрович. Фото: Артур Селимов

- Существует административный ресурс. А мы занимаемся тем, что строим гражданский ресурс. Речь идет о том, когда сами граждане выходят и сами чистят свою маленькую реку. Например, в 2020 году мы организовали субботник в районе Безымянного ручья. Убрали огромную свалку, а под ней – три родника! Мы их расчистили и прокопали русла, - поделился Владимир Гиро. – К тому же, наша организация создала интерактивную карту, в которой зафиксирована информация о родниках региона. Там пока отмечены всего 50 источников. Но карта обновляется.

ИТОГ КРУГЛОГО СТОЛА

Андрей Яковлев поддержал начинания общественной организации, отметив, что сами граждане, конечно, должны бережно относиться к окружающей среде.

- Думаю, наш круглый стол должен закончиться резолюцией и конкретными предложениями от научного и экспертного сообщества, а так же от общественников, - обратился к собравшимся Андрей Яковлев.

В свою очередь, Председатель президиума совета Ростовского регионального отделения Российской экологической партии «Зеленые» Дмитрий Ежов продолжил обсуждение проблемы Дон и озвучив сформированную во время дискуссии резолюцию.

РЕЗОЛЮЦИЯ

- Подводя итог нашего круглого стола, мы, представители экспертного сообщества, экологи, ученые, политики, общественные деятели, которые участвуют в процессе, пришли к общему знаменателю. Напомню, тема круглого стола звучала так «Дон как экосистема региона и главная экспортная артерия страны». Мы обсудили такие вопросы, как экосистема Дона и ее притоков, природоохранные зоны притоков реки Дон, работа по оповещению населения об экологическом состоянии притоков реки Дон, перспективы пригодности реки Дон для судоходства, экологический ущерб от использования реки как транспортной артерии и преимущества морского транспорта при экспорте сельхозпродукции и других товаров, и считаем необходимым сформировать экспертный совет по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон и его притоков. В состав экспертного совета включить участников круглого стола. Обратиться к губернатору Ростовской области к Василию Юрьевичу Голубеву с предложением задействовать участников экспертного совета в обсуждениях и принятии решений в ходе реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 июля 2021 года № 2021. Обратиться к правительству Российской Федерации с предложением рассмотреть вопрос о включении в план мероприятий дорожную карту, озвученную в ходе круглого стола. Разработать экологически обоснованный комплекс природоохранных мероприятий по решению экологических проблем малых рек бассейна реки Дон. Провести обследование и создать экологические паспорта малых и средних рек, на основе которых разработать план по восстановлению водности рек, улучшения качества воды и состояние экосистем. Разработать программу по сокращению изъятия поверхностного стока за счет внедрения маловодных технологических процессов ликвидации потерь воды и прекращения сбросов в водные объекты сточных вод без очистки. Провести мониторинг и планирование хозяйственной деятельности с целью оздоровления Дона, - поставил точку в беседе Дмитрий Ежов.

Ежов Дмитрий Юрьевич. Фото: Артур Селимов

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