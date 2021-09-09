«Самая большая радость – чай с шоколадкой»: многодетная мама из Ростова рассказала то, о чем не принято говорить вслух

Мама трех девочек рассказала о трудностях материнства Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оксана и Евгений Ковалевы – многодетные родители. У ростовчан – трое маленьких дочерей, все – практически погодки. А еще – кредиты, съемная квартира и другие трудности, знакомые многим. О том, что такое многодетное материнство в 24 года ростовчанка откровенно рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

«ЭТО БЫЛА СТРАСТЬ»

Оксана и Евгений познакомились, когда девушке было 18, а мужчине – 24 года.

- Я жила с мамой в хрущевке, Евгений же приехал в Ростов на заработки и снял квартиру в нашем доме. И как-то само собой вышло, что мы начали общаться. Вначале просто по-соседски. А потом Женя стал ухаживать за мной. Делал это так трепетно и так нежно, что не влюбиться было не возможно. У нас был яркий роман, это была страсть. Так, через полгода после знакомства, я узнала, что беременна, - рассказывает Оксана.

Девушке на тот момент было 18 лет. Евгению – 24 года.

- Мать, а она меня воспитывает без отца, настаивала на аборте. Я могу понять ее логику, - у Жени нет жилья, у меня – работы. Казалось бы, какие дети! Но убить ребенка я не смогла, и мой тогда еще пока что парень меня полностью поддержал. В общем, под венец шла уже беременной, - делится Оксана.

«МЕЧТАЛ О СЫНЕ, А СТАЛ ОТЦОМ ТРЕХ ДОЧЕК»

Так появилась на свет первая дочь. Белокурой Кристине уже пять дет. Следом за ней у супругов родилась Света – такая же кудрявая красавица-блондинка. Девочке сейчас три года.

- Конечно, муж радовался дочкам. Но мечтал о сыне. Специально мы не планировали третью беременность, но когда тест показал две полоски, то решили оставить ребенка,- продолжает Оксана.

Женщина признается, что супруг верил, что в третий раз уж наверняка будет сын!

- Но нет. Судьба распорядилась иначе. Нашей младшей дочурке уже годик. И она – такая же белокурая, как и сестрички. Ни одна из девчонок не похожа на папу внешне. Женя у меня жгучий брюнет! Зато характер у малышек в папу! Такие же упрямые и очень-очень добрые, - рассказывает многодетная мама.

Оксана не скрывает, что материнство дается ей непросто. Ее мать, так и не смирившаяся с тем, что дочь когда-то ослушалась и не сделала аборт, практически не помогает с внучками.

НЕКРАСИВЫЙ ГАРДЕРОБ И ОТКАЗ ОТ КОСМЕТИКИ

- Женя с утра до позднего вечера на работе. Он у меня строитель. Я – с девочками. Мы живем в съемной однокомнатной квартире, разойтись по своим комнатам не можем, поэтому тихо бывает только ночью, - делится Оксана.

А все остальное время суток девчонки болтают, плачут, смеются, ругаются, смотрят мультики.

- Мультфильмы всегда у нас фоном включены. Средняя не разрешает выключать телевизор, - продолжает Оксана. – Чтобы побыть в тишине хотя бы пять минут, приходится уходить в ванну. Больше спрятаться негде. Ведь дочки постоянно со мной, как хвостики, - продолжает ростовчанка.

Женщина говорит, что любит дочерей больше жизни, но иногда ей до крика и слез хочется побыть одной.

- Вот просто мечтаю день провести в квартире сама. Без мужа, которого обожаю, и без девочек, которых тоже безмерно люблю. Мне бывает очень стыдно за эти мысли,- делится Оксана.

«Я СОСТОЯЛАСЬ КАК ЖЕНЩИНА»

С рождением дочерей другой стала не только эмоциональная атмосфера в доме. Ростовчанка уверяет, что она изменилась и внешне. Причем – не в лучшую сторону.

- И это – не про лишний вес после родов. Вот с фигурой у меня как раз проблем нет. Я говорю про то, что женщины обычно называют «ухоженностью». Я не крашу волосы уже пять лет, благо, седины еще нет. Маникюр делаю у мастера два раза в год – перед новым годом и своим днем рождения. Перестала покупать косметику и платья. Мой гардероб – это толстовки, футболки, джинсы и кеды. В общем, вещи адаптированы под прогулки с тремя малышками. Удобно и некрасиво. Да и денег, признаться, на модные платья нет, - рассказывает Оксана.

Кроме красивых платьев из жизни семьи с появлением троих девочек исчезли все развлечения.

- Мы перестали ходить с мужем в кафе или в кино, девчонок оставить не с кем. К подругам тоже не выбираюсь, так как среди недели с дочками, а выходные стараюсь уделить внимание мужу. Да что там говорить, у нас с Женей и интим практически пропал. Так сильно устаем оба за день, - говорит молодая мама. – Моя самая большая радость за весь день – чай с шоколадкой вечером, когда малышки уснут.

Но, несмотря на все эти трудности, Оксана считает себя счастливым человеком.

- Потому что мне есть, кого любить. У меня большая дружная семья. Я уже состоялась как женщина. Ну а материальные трудности преодолимы. Девчонки подрастут, и я тоже пойду работать. Уверенна, что нашу семью ждет светлое будущее, - сказала девушка.

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