Какой будет погода в Ростове-на-Дону в выходные 11 и 12 сентября: подробный прогноз

Выходные порадуют ростовчан теплом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 11 и 12 сентября порадует теплом, но не обойдется без дождей. Публикуем прогноз на субботу и воскресенье.

11 сентября температура составит + 25 — 27 градусов. Осадков в течение дня не ожидается. Скорость ветра составит 4 — 5 метров в секунду. Временами порывы могут усиливаться до 9 метров в секунду.

Ночью столбик термометра снизится до +14 — 16 градусов. Пройдет небольшой дождь. Днем, в воскресенье, погода будет ясной, но более прохладной и ветренной. Термометр покажет +21 — 24 градуса. Скорость ветра может достигать 7 — 9 метров в секунду.

По Ростовской области суббота также пройдет без осадков. Ночью и утром возможен туман. На следующий день в отдельных районах пройдет дождь. Температура днем будет составлять +22 — 27 градусов, по ночам — +11 — 16 градусов.