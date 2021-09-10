Эксперты: лидеры списка единороссов помогут добиться симпатий избирателей

Жители Ростовской области смогут проголосовать за кандидатов в депутаты не только на избирательных участках, но и в дистанционном формате. Фото: Михаил Фролов

Наша страна стоит на пороге важного политического события – в конце сентября граждане изберут новый состав Государственной Думы. Эти выборы можно назвать своеобразным рубежом, потому что они проходят после поправок в Конституцию Российской Федерации. Это будет новая Дума, с новыми конституционными полномочиями.

ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Отметим, что предвыборная конкуренция накануне голосования очень высока. В выборах в Госдуму принимают участие 14 политических партий и около 6 тысяч кандидатов по всей стране. Так, только в Ростовской области за 7 мест в одномандатных округах соперничают 56 кандидатов и более сотни борются за избрание по партийным спискам.

Тем не менее, несмотря на высокую конкуренцию, у экспертов уже есть понимание, какая партия сохранит большинство в новой Думе. Аналитики считают, что лидеры списка единороссов помогут добиться симпатий избирателей. Так, Сергею Шойгу и Сергею Лаврову доверяют почти половина россиян.

Так, Сергею Шойгу и Сергею Лаврову доверяют почти половина - 47% россиян. Как показал опрос ВЦИОМ, лидеры предвыборного списка "Единой России" в 3,5 раза опережают по показателю доверия среди избирателей, к примеру, первого номера в списке КПРФ Геннадия Зюганова, он набирает 17%. Сергей Миронов ("Справедливая Россия - За правду") - 16%, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 14%.

Иными словами, единороссы набирают столько же симпатий избирателей, сколько их основные конкуренты на выборах вместе. Личные рейтинги лидеров списков, по мнению экспертов, напрямую влияют на будущие результаты думского голосования.

Отметим, что опрос по заказу ВЦИОМ "Спутник" проводится на территории РФ 26 августа методом телефонного опроса респондентов, в нем приняли участие 1,2 тысячи жителей. Доверие к кандидатам определяли с помощью следующего вопроса: «Сейчас я буду называть политиков, общественных деятелей, а Вы скажите, знаете ли Вы их или нет? И если знаете, то как Вы к ним относитесь – к кому положительно, с доверием, а к кому отрицательно, без доверия или же безразлично, не можете оценить?».

Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%.

КОНКРЕТНО В ЦИФРАХ

Несмотря на высокую предвыборную конкуренцию накануне голосования , по данным исследований, основная часть депутатских мест будет распределена между действующими четырьмя парламентскими объединениями. При этом, уверены эксперты, "Единая России" уверенно сохранит большинство.

Так, по данным опроса Фонда «Общественное мнение», в начале сентября рейтинг «Единой России» составил 30%. За КПРФ были готовы проголосовать 15%, ЛДПР могли поддержать 10% опрошенных, а «Справедливую Россию — За правду» - 5 процентов потенциальных избирателей.

Из непарламентских партий чуть выросло число сторонников «Новых людей». За нее готовы проголосовать 3% опрошенных.

Опрос «ФОМнибус» проводился в рамках заказа фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ) с 27 по 29 августа методом интервью по месту жительства респондента, опрошены 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность при таком методе опроса не превышает 2,5%. Вопрос задавался в формулировке: «Если Вы примете участие в выборах депутатов Государственной думы в сентябре этого года, то как, за какую партию Вы, скорее всего, проголосуете?».

Как известно, в Думе работают 450 депутатов: 225 из них избираются по одномандатным округам, еще 225 по партийным спискам.

Таким образом, с учетом законодательных правил распределения депутатских мандатов, "Единая Россия" может провести в парламент по своим спискам 113 депутатов.

В округах эта партия может получить еще около 200 мандатов. И в этих прогнозах исследователи едины, вне зависимости от своих политических взглядов.

К примеру, по подсчетам экспертов российской Ассоциации по связям с общественностью, кандидаты «Единой России» выиграют в 83% округов. Это значит, что в одномандатных округах единороссы могут рассчитывать на 188-190 побед.

А в августовском докладе, опубликованном Фондом "Либеральная миссия", прогнозировалось, что "кандидаты ЕР на выборах 19 сентября выиграют от 175 до 204 округов (в 2016 было 203 округа)."