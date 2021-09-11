«Сегодня все победители!»: в честь Дня города прошел товарищеский матч по футболу

За кубок сражались команды администрации города и межнациональных объединений Ростова. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В честь Дня города Ростова-на-Дону на гребном канале прошел товарищеский матч по футболу. За приз сражались две команды: Администрации города и сборная межнациональных объединений донской столицы. Вместе со всеми зрителями за команды болел и градоначальник Алексей Логвиненко, который вручил победителям награды.

ФИНАЛ ПОЩЕКОТАЛ ВСЕМ НЕРВЫ

Игра была напряженной. До последней минуты никто не мог предугадать, за кем останется последнее слово. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу команды «Ростов многонациональный».

В перерыве зрители на трибуне обсуждали тайм, спорили, кто же победит. Многие ставили на лидера первого тайма — уж очень мало молодых игроков в команде администрации города.

- Опыта у них много, но возраст берет свое. Выносливость не та, - раздался голос среди болельщиков.

С небольшим перевесом зрители ставили на победу молодой и энергичной команды и во второй половине матча, но администрация вышла на классе — во втором тайме гол был за ней.

Однако, матч не закончился ничьей. Награда-то одна, и на двоих ее не поделить. Поэтому игроки стали пробивать пенальти. Счет показал 4:3 в пользу «Ростова многонационального».

Алексей Логвиненко наградил лучших игроков матча. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ

- Сегодня все победители! - поздравил участников матча Алексей Валентинович. - Спортивные мероприятия в праздник — одни из лучших событий. Это прекрасно, когда можешь доказать, кто сильнее на языке спорта. Как никогда эти мероприятия объединяют наш многонациональный народ, нашу молодежь и взрослое поколение. С такими людьми у Ростова большое будущее, и по-другому просто не может быть.

По окончании встречи сити-менеджер города Алексей Логвиненко вручил призы выдающимся игрокам.

Лучшим футболистом в команде Администрации стал Максим Иванов, а в сборной «Ростов многонациональный» - Ашот Оганисян. Самым полезным игроком встречи признан вратарь «Ростова многонационального» Шаген Агаджанян.

О секрете сегодняшней победы рассказал игрок команды «Ростов многонациональный» Максуд Рузематов.

- Спортсмен должен быть уверен в победе всегда, - заметил Максуд. - Мы постоянно готовились. Вот и результат!