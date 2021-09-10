«Сохраним наше богатство»: в Ростове обновили краеведческий библиотечно-информационный центр имени Михаила Шолохова

На ремонт и переоборудование Центра из бюджетов региона и города было выделено около 2,5 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В Донской столице на улице Кулагина, 19, после масштабного ремонта открылся Краеведческий библиотечно-информационный центр имени Михаила Александровича Шолохова. В торжественной церемонии приняли участие заместитель главы Администрации Ростова по соцвопросам Елена Кожухова, первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы РФ и внук писателя Александр Шолохов, начальник управления культуры Яна Пилявская и директор Ростовской-на-Дону городской централизованной библиотечной системы Сергея Джинибалаян.

Это важный культурный объект для тысяч ростовчан — жителей Западного микрорайона. Теперь их ждут в стенах обновленного центра.

БИБЛИОТЕКА — В ПОДАРОК КО ДНЮ ГОРОДА

В рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Сделаем вместе» в краеведческом центре, начиная с января, провели ремонт и техническое перевооружение: сюда закупили компьютерную и офисную технику, новую мебель. На работы из бюджетов региона и города было выделено около 2,5 млн рублей.

В дар учреждению передан портрет Михаила Шолохова, чье имя носит Центр. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

- Мы отмечаем 272-ой день рождения нашего любимого города. А в день рождения принято дарить подарки. Много лет считалось, что самый лучший подарок – это книга. Но, если в день рождения дарят обновленную библиотеку, то это можно считать по праву роскошным подарком, - подчеркнула заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова. - Реализация этого проекта стала возможной, с одной стороны, благодаря инициативе жителей, с другой стороны, благодаря проекту «Сделаем вместе». Мы отмечаем тенденцию, что люди с удовольствием читают, берут в руки книги. И такие комфортные библиотеки только способствую расширению читательской аудитории. Мы абсолютно уверены, что эта библиотека станет культурным центром данного микрорайона. Хотим, чтобы появлялась современная литература, но и оставалась классика, стояли на полках произведения наших донских писателей, общепризнанных, тех, которых любили и любят наши родители, а теперь любят наши дети.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Центр появился в 1947 году — это была библиотека имени 30 лет Октября, спустя 40 лет она приобрела статус краеведческой. Сегодня здесь ведут поисковую, просветительскую, информационную деятельность, посвященную родному краю.

Внушительный библиотечный фонд содержит около 60 000 документов. В библиотеке зарегистрированы 7 тысяч ростовчан, а всего за год здесь находят нужные книги, периодические издания и документы более 41 тысячи посетителей.

До конца года в Ростове отремонтируют еще две библиотеки. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

- Книги – это основа основ, источник знаний. Они учат нас, открывают нам мир. А библиотеки – это наш главный хранитель книг. Поэтому они имеют колоссальное для нас значение, особенно в цифровой век, когда цифровое слово вытесняет печатное. И очень важно сохранить это наше богатство, - уверен глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. - У нас в городе 44 библиотеки. В прошлом году по проекту «Сделаем вместе» мы отремонтировали и обновили все оборудование в библиотеке имени Луначарского. По проекту «Культура» обновили библиотеку Пушкина. Сегодня - очередь библиотеки имени Шолохова. До конца года отремонтируем еще 2 библиотеки. И по проекту «Культура» получим деньги на необходимое оборудование: компьютеры, мебель. Кроме того, мы ежегодно выделяем более 12 млн на обновление книжных фондов. Поздравляю сотрудников библиотечного центра имени Шолохова и всех библиотекарей Ростова с 272-й годовщиной со дня основания города, хочу поблагодарить их за нужный труд, пожелать успехов в работе и, конечно же, побольше читателей.

Гости пришли с подарками: городские власти передали центру отреставрированный портрет известного на весь мир донского писателя Михаила Александровича Шолохова, чье имя учреждение носит. Картина написана другим известным земляком - художником Владимиром Степановичем Сухоруковым. Полотно заняло почетное место в библиотеке, как раз там, где читатели могут найти шолоховскими произведениями.

В свою очередь, внук писателя Александр Михайлович Шолохов подарил центру книги о своем деде из фондов музея-заповедника Шолохова.