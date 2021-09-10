Инновации в сфере охраны труда помогли Каспийскому Трубопроводному Консорциуму достичь нулевого травматизма

Фото с официального сайта Каспийского Трубопроводного Консорциума

Инновационный программный комплекс «Культура безопасного производства» представил Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р). В частности, компании удалось достичь нулевого травматизма за последние 2,5 года на предприятии.

Генеральный директор КТК-Р Николай Горбань в своем выступлении во время пленарной сессии «Инновационные решения в компании в контексте вызовов последних лет, направленные на сохранение здоровья работников» отметил: «В 2018 году мы вступили в ассоциацию Vision Zero («Нулевой травматизм»). И уже есть успехи. За 2019-2021 года у нас нулевые показатели по травматизму и дорожно-транспортным происшествиям. Это случилось благодаря тому, что мы создали комплексную программу культуры безопасного производства. Ее основная цель - формирование у работников осознанного принятия правил охраны труда».

Глава Минтруда России Антон Котяков на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой и Николаем Горбанем у стенда КТК говорил о трансформации подхода работодателей к охране труда. По словам Котякова, трансформация рынка труда ведет к тому, что социальный пакет, комфорт рабочих мест стал одним из важных факторов конкурентной борьбы предприятий за кадры.

Подобная трансформация, к слову, и применение инноваций вывели КТК-Р в топ-25 лучших компаний Международной Ассоциации Производителей Нефти и Газа (IOGP) по итогам 2020 года.