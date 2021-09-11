В ростовском микрорайоне Суворовский открылась подстанция скорой помощи

Строили подстанцию с запасом: оперативной медпомощью здесь могут обеспечить до 120 тысяч населения. Фото: ПОПОВА Екатерина

В Ростове-на-Дону продолжается благоустройство одного из новых микрорайонов донской столицы - Суворовского. Помимо новых домов, для комфорта жителей необходима и развитая инфраструктура - детские сады, школы, поликлиники.

Не так давно здесь открыли пожарную часть. А теперь - будет и своя собственная подстанция скорой помощи. Кроме этого в жилом комплексе продолжается строительство детского сада на 90 мест.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ЗА 5 МИНУТ

Перед началом строительства специалисты замерили расстояние от микрорайона до соседних подстанций. Оказалось, что без пробок карета «скорой» из соседних районов могла прибыть не раньше 17 минут. А с учетом пробок, медики могли добираться до пациентов и целый час.

Но, когда речь идет о человеческой жизни - каждая минута на счету. Именно поэтому городская администрация нашла возможность открыть в микрорайоне еще одну подстанцию скорой помощи, чтобы жители микрорайона могли получать качественное медицинское обслуживание в считанные минуты.

- Подстанция построена с запасом: на 12 бригад скорой помощи. Она рассчитана на оказание помощи 120 тысячам жителей. Но пока такой необходимости нет, в тестовом режиме будут работать шесть машин, - рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Известно, что модульная подстанция оснащена всем необходимым для спасения жизней людей. Здесь и аппараты ИВЛ, и ЭКГ, и высокотехнологичное оборудование.

Сама подстанция и автомобили «скорой» оборудованы всем необходимым. Фото: ПОПОВА Екатерина

РАБОТА У ДОМА

- Суворовский - отдельный район, где большая численность населения, - рассказала заведующая подстанцией № 10 Ростова-на-Дону Татьяна Арефина. - К сожалению, ближайшим подстанциям было сложно добираться до жителей микрорайона. И мы иногда не могли вовремя оказать помощь. Поэтому это очень важное обновление для всех подстанций скорой помощи.

К слову, и самим медикам нет необходимости долго добираться на работу: многие сотрудники новой подстанции и сами являются жителями Суворовского.

- Я приобрел здесь квартиру, поэтому добираться до работы - примерно десять минут, - улыбается врач скорой помощи Владислав Галаган. - И сама новая подстанция очень комфортная: хорошая отделка, отличное качество, во всех помещениях - вытяжки и кондиционеры. Автомобили тоже хорошо оснащены. В общем, все, что необходимо для комфортной работы сотрудников и помощи пациентам.

ДЕТСКИЙ САД НА 90 МЕСТ

После торжественного открытия подстанции сити-менеджер Алексей Логвиненко посетил строящийся детский сад.

В микрорайоне уже есть один. В него ходят 330 ребятишек, в том числе и в группу кратковременного пребывания.

Но строительство домов продолжается, новоселами становятся молодые семьи, число детишек увеличивается. А значит необходим еще один детский сад. Поэтому было принято решение расширяться. И в Суворовском появится еще один детский сад.

Новый строящийся детский сад рассчитан на 90 воспитанников. Фото: ПОПОВА Екатерина

По нормативам он рассчитан на посещение 90 ребят. Но, если желающих будет больше, то число мест смогут увеличить еще на 30%.

Как рассказали в городской Администрации, на строительство выделено 3,5 миллиона рублей. А в конце сентября власти будут готовы объявить аукцион на закупку оборудования. Так что совсем скоро появится еще один радостный повод для праздника, чтобы перерезать символическую красную ленту.