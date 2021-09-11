Что чувствуют собаки, пока хозяина нет дома, и почему «не любят» котов: зоопсихолог объяснил поведение питомцев

Поведение питомца может измениться из-за ошибок в воспитании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие воспринимают собак не как питомцев, а как членов семьи, а их поступки — как человеческие. Разбил вазу, прижал уши и виляет хвостом — чувствует вину, кидается на всех и лает — злится. Зоопсихолог Юлия Тихонова рассказала, чем опасны такие заблуждения, как понять четвероногого друга и правильно воспитывать собаку.

РАЗЛУКА С ХОЗЯИНОМ — СТРЕСС

Не все собаки ведут себя примерно, когда хозяева уходят: громко лают, «крушат» дом, грызут обувь. Но, как объясняет Юлия Тихонова, делают они это не из вредности или скуки, а от стресса. Для этого явления специальный даже придумали специальный термин — тревога разлуки.

Юлия занимается изучением и коррекцией поведения собак. Фото героя публикации.

— Собака — животное с высоким уровнем социализации, у нее большая потребность в социальном контакте. Если собаку с раннего детства не приучить временно оставаться дома в одиночестве, она будет испытывать сильный стресс. Из-за это собака и совершает действия, которые причиняют неудобства, а хозяином могут расцениваться как провинность, — объясняет зоопсихолог.

Приучать взрослую собаку к временному одиночеству придется постепенно — с помощью упражнений. Например, можно выйти из комнаты, закрыв за собой дверь, и не открывать ее, пока собака не успокоится. За правильную реакцию питомца следует похвалить и угостить лакомством. Долго оставлять собаку за дверью не нужно — пусть упражнения будут короткими, но частыми. Юлия также советует изменить отношение питомца к временному заточению в квартире. Для этого она советует оставлять собаке определенную игрушку, только когда вас нет.

Многие питомцы испытывают стресс в отсутствие хозяина. Фото: Иван ВИСЛОВ

ПОЧЕМУ МАЛЕНЬКИЕ СОБАЧКИ — САМЫЕ ЗЛЫЕ?

Маленькие пекинесы и чихуахуа зачастую пугают даже больше, чем крупные собаки. Они могут заливаются громким лаем, скалятся на прохожих, а то и кидаются на прохожих. Причина такого поведения — чрезмерная опека хозяина.

— Владельцы маленьких собак часто проявляют излишнюю опеку. Собачка кажется им такой маленькой и хрупкой. Например, хозяин и собака гуляют, а тут им навстречу другой пес. Человек сразу пугается и хватает любимца на руки. Таким образом, питомца приучают к тому, что другой человек или собака на улице — это опасность, надо спасаться.

Кстати, в большинстве случаев агрессия собаке — лишь защитная реакция. В этих случаях зоопсихологи выясняют ее причины и подпирают способы успокоить пса.

НЕ ЧУВСТВУЮТ ВИНУ И НЕ МСТЯТ

Еще одна ошибка — отложенное наказание. Бесполезно пытаться образумить собаку, которая опрокинула вазу или порвала ваш ботинок несколько часов назад.

— Собаки, что называется, живут в моменте. Они удовлетворяют потребности, которые преобладают сию минуту, и не анализируют прошлое. Наказание может быть воспринято собакой только здесь и сейчас. Иначе она вас просто не поймет и начнет подавать сигналы примирения: вилять хвостом, прижимать ушки. Все это она делает, не потому что испытывает вину, а потому что пытается вас успокоить.

Собаки испытывают чувство вины и не умеют мстить. Фото героя публикации.

Если ситуация повторяется из раза в раз, собака просто привыкнет подавать примиряющие сигналы. Человек думает, что она чувствует вину, «уже нашкодила», и начинает искать следы провинностей. А пес просто по привычке пытается успокоить хозяина.

По той же причине ошибочно думать, что собака внезапно сделала что-то плохое вам на зло.

— Конечно, собаки не строят планы на будущее и точно будут вам мстить за что-то. Если животное совершило что нежелательное внезапно и впервые, это могло произойти по двум причинам: она испытала стресс или ее не научили, что так делать нельзя.

БЕГАЮТ ЗА КОШКАМИ ИНСТИНКТИВНО

Юлия говорит, что на этот вопрос нет точного ответа, есть только теории. Большинство специалистов склоняются к тому, что срабатывают инстинкты.

— Считается, что для собак это своеобразная погоня за добычей. Но наверняка вы замечали, что собака останавливается, как только тормозит машин. То есть основной мотив — именно догонять. То же касается и погони за кошками.

У самой Юлии есть питомец - корги Кассиопея. Фото героя публикации.

НУЖНЫ ЛИ СОБАКАМ ДРУЗЬЯ КРОМЕ ВАС?

По словам специалиста, для собаки важны внутривидовые контакты. При этом общаются они между собой не только при встрече.

— Думаю, вы не раз видели, как собаки трутся об углы и кусты — так они оставляют свои метки. Другие собаки обнюхивают эти метки. Есть даже шутка, что это похоже на «Инстаграм» — собаки как бы рассказывают, где они были и узнают, где гуляли другие. Такой вид коммуникации.

Именно поэтому выгуливать собаку нужно, даже если вы живете в частном доме или если питомец совсем маленький. Сократить круг общения питомца до себя или вашей семьи значит лишить ее одной из базовых потребностей — общении.

Даже маленькую собаку нужно выгуливать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ошибки в воспитании могут быть разными так же, как методов их исправления. При этом, по словам зоопсихолога, при правильном подходе изменить поведение четвероногого можно уже за два — три дня. Задача хозяина — закреплять правильные привычки любимца с пониманием и поддержкой.